Bungie obchodzi 30 urodziny

Producent dobrze znanych serii Halo, Destiny i Myth właśnie kończy 30 lat. Z tej okazji, studio postanowiło sprawić graczom Destiny 2 specjalny prezent w postaci nowej zawartości i unikatowych trybów gry.

Każdy gracz, który zaloguje się do gry, będzie mógł wziąć udział w trybie Wyzwania Wieczności. Jest on przeznaczony dla sześciu osób: Strażnicy zostają wrzuceni do lochu, którego kolejne wyzwania dobierane są losowo, po zakręceniu kołem jak w teleturnieju. Wewnątrz czekają na nich wyjątkowe nagrody, których nie znajdą nigdzie indziej. Jeśli chcemy przeżyć jeszcze więcej wrażeń, możemy także zakupić dodatkową zawartość Destiny 2: Pakiet na 30-lecie Bungie, zawierającą nowy loch i mnóstwo ekwipunku: od tego inspirowanego poprzednimi grami Bungie, po legendarną, egzotyczną wyrzutnię rakiet Gjallarhorn.

Na tym jednak świętowanie się nie kończy. Fundacja Bungie ogłosiła właśnie trzecią edycję swojej dorocznej kampanii charytatywnej Game2Give, której celem jest zebranie funduszy na cele humanitarne oraz zdrowie i dobrobyt dzieci na całym świecie. Aby zachęcić graczy do wsparcia tej szlachetnej akcji, Bungie przygotowało specjalne nagrody dla dobroczyńców – po dokonaniu wpłaty, użytkownicy będą mogli odebrać specjalne przedmioty w Destiny 2. Akcja trwa do 15 grudnia.

To nie jedyne atrakcje, które czekają na Strażników. Bungie zapowiada m. in. wiele jubileuszowych wydarzeń i trzymające w napięciu zakończenie Sezonu Zagubionych, które przygotuje grunt pod kolejny dodatek do gry, Destiny 2: Królowa-Wiedźma. Ukaże się on 22 lutego 2022 roku.