Elastyczne laptopy Lenovo Legion z serii Slim

Firma Lenovo zapowiedziała najnowszą, 8. generację laptopów Lenovo Legion Slim. Lenovo Legion Slim to przede wszystkim umożliwienie graczom przekraczania swoich celów w grach, przy jednoczesnym realizowaniu własnych kreatywnych pasji.

Wśród nowych modeli jest więcej opcji niż kiedykolwiek: Lenovo Legion Slim 7i oraz 7 (16”, 8), Lenovo Legion Slim 5i oraz 5 (16”, 8) i w zupełnie nowym rozmiarze w tym roku — Lenovo Legion Slim 5 (14”, 8), który wyznacza zupełnie nowy poziom wydajności i mobilności laptopa w swojej kategorii. Najnowsza generacja serii jest również pierwszą, w której zastosowano rodzinę układów Lenovo Artificial Intelligence (LA). Są to wbudowane fizyczne chipy AI, zasilające Lenovo AI Engine+, który dynamicznie dostosowuje temperaturę Lenovo Legion ColdFront 5.0 w celu optymalizacji chłodzenia na bieżąco i utrzymania maksymalnej wydajności przy minimalnym poziomie hałasu.

Laptopy Lenovo z serii Legion Slim zostały zaprojektowane z myślą o codziennych potrzebach graczy, mają gniazdo SD, technologię szybkiego ładowania baterii, Windows 11, trzy miesiące darmowego Xbox Game Pass Ultimate, a także dostęp do immersyjnego dźwięku Nahimic od SteelSeries 3D oraz oprogramowanie Lenovo Vantage pomagające użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości ich urządzeń. Usługa Lenovo Premium Care zapewnia całodobowe wsparcie techniczne, wskazówki i pomoc, dzięki czemu gracze nie muszą tracić czasu, a dzięki Legion Arena, użytkownicy mogą stworzyć swoją bibliotekę gier, w której wszystkie tytuły będą dostępne w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Ponadto, gracze chcący poszerzyć swoje horyzonty — dosłownie — powinni przyjrzeć się zakrzywionemu monitorowi Lenovo Legion R45w-30 o przekątnej 44.5 cala i proporcjach 32:9 oraz nowemu monitorowi dla graczy Lenovo Legion Y34wz-30, który dzięki 34-calowemu panelowi z technologią mini-LED zapewnia wyjątkową wyrazistość i żywe kolory.

Lenovo Legion Slim 7i oraz 7 (16”, 8): elastyczne 16-calowe laptopy gamingowe usprawnione dzięki AI

Najnowsza seria Lenovo Legion Slim 7 8. generacji została zaprojektowana, aby odpowiedzieć na wymagania graczy, którzy potrzebują laptopa, mogącego z łatwością uruchamiać tytuły AAA, a który jednocześnie jest wystarczająco wszechstronny by poradzić sobie z innymi zadaniami, takimi jak streaming, tworzenie treści czy praca na komputerze. Dostępne z procesorem Intel Core i9-13900H 13. generacji w Lenovo Legion Slim 7i lub procesorem AMD Ryzen 9 7940HS w Lenovo Legion Slim 7, oba są wyposażone w grafikę NVIDIA GeForce RTX™ 4070 i do 32GB pamięci RAM DDR5 5600MHz, które sprawiają, że tworzone i odkrywane światy na 16-calowym wyświetlaczu Lenovo PureSight o proporcjach 16:10 nabierają wyrazistości i życia. Opcje wyświetlacza dla graczy Lenovo PureSight obejmują dwa warianty: panel WQXGA 240Hz VRR 500 nit do sesji gamingowych wymagających wydajności i płynności lub panel 3,2K 165Hz VRR 430nit ze 100% DCI-P3 dla twórców, którzy potrzebują wysokich rozdzielczości i najszerszej gamy kolorów do swojej pracy. Obie opcje mogą zaspokoić zróżnicowane potrzeby użytkownika.

Najnowsze laptopy z serii Legion Slim zostały zaprojektowane tak, aby pozostawały chłodne nawet przy dużym obciążeniu dzięki zaawansowanemu systemowi termicznemu Lenovo LegionColdFront 5.0, wyposażonemu w poczwórne miedziane hybrydowe rurki cieplne, mieszankę termiczną z wymianą fazową oraz zupełnie nowy wlot powietrza i system 90-łopatkowych wentylatorów – co skutkuje zmniejszeniem o 48 dB w trybie wydajności w porównaniu z poprzednią zastosowaną technologią. Optymalizacja termiczna jest jeszcze bardziej zaawansowana dzięki wbudowanemu układowiLenovo LA AI, który dynamicznie dostosowuje moc systemu chłodzenia, aby zmaksymalizować liczbę klatek na sekundę i zminimalizować hałas, co pozwala Lenovo Legion Slim 7i oraz 7 osiągać nawet 140 W TDP.

Bateria o mocy 99,99 W — największa dozwolona w wewnętrznej kabinie większości samolotów — pozwala użytkownikom w razie potrzeby na nieprzerwaną pracę nawet przez 10 godzin. Super Rapid Charge zapewnia pełne naładowanie w zaledwie 80 minut za pośrednictwem adaptera 230 W Slim Adapter, oba porty USB-C obsługują ładowanie 140 W, a także DisplayPort 1.4. Wi-Fi 7 jest obsługiwane dzięki karcie Filogic 380 Wi-Fi 7 firmy MediaTek, zaprojektowanej tak, aby zmaksymalizować prędkość internetu.

Pełnowymiarowa klawiatura Lenovo LegionTrueStrike z pełną klawiatura numeryczną, dużymi klawiszami strzałek i 1,5 mm skokiem klawiszy została zaprojektowana z myślą o komfortowym pisaniu. Klawiaturę można dostosować do własnych potrzeb zarówno dzięki wymiennym nasadkom klawiszy WSAD, jak i podświetleniu RGB na klawiszach Lenovo Legion Spectrum, a dla osób poszukujących bardziej stonowanej estetyki dostępne jest także białe podświetlenie. Cała ta moc obliczeniowa mieści się w smukłej (17,99 mm w najcieńszym miejscu), całkowicie metalowej obudowie dostępnej w kolorach Storm Grey lub Glacier White, która waży niecałe 2 kg, dzięki czemu Lenovo Legion Slim 7i oraz 7 są najbardziej elastycznymi w użytkowaniu laptopami Lenovo Legion Slim w historii.

Lenovo Legion Slim 5i and 5 (16”, 8): przenośny 16-calowy laptop do gier usprawiony dzięki AI

Lenovo Legion wierzy w zapewnienie graczom jak największego wyboru i elastyczności za sprawą nowej 8. generacji uzupełniającej portfolio Legion — Lenovo Legion Slim 5i oraz 5. Wybór zaczyna się od rozmiaru laptopa: Lenovo Legion Slim 5 oraz 5i są dostępne w wersji 16-calowej, a także nawet 14-calowej w Lenovo Legion Slim 5 wyposażonym w panel OLED.

Lenovo Legion Slim 5i jest dostępny z procesorem Intel Core i7-13700H 13. generacji, natomiast Lenovo Legion Slim 5 z procesorem AMD Ryzen 9 7840HS. Oba modele są dostępne z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU. Dzięki większym hybrydowym miedzianym rurkom i rurkom cieplnym, mieszance termicznej ze zmianą fazy, zwiększonym wlotom i wylotom powietrza, a także systemowi podwójnych wentylatorów polimerowych z cieczą 12V Legion ColdFront 5.0 pomaga znacznie optymalizować temperaturę urządzenia, jednocześnie zapobiegając zjawisku thermal throttlingu.

Na pokładzie znajduje się również układ LA1 AI, który zasila Lenovo AI Engine+, kontrolujący termikę w celu dynamicznego rozdzielenia mocy pomiędzy CPU i GPU, aby zoptymalizować wydajność i zminimalizować hałas wentylatora. Układ LA w połączeniu z wariantami GPU o wysokiej mocy, takimi jak NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU, pozwala Lenovo Legion Slim 5i na osiągnięcie 160 W TDP, co jest idealnym rozwiązaniem dla graczy, którzy nie chcą rezygnować z mocy podczas rozgrywki. Dostępne są także opcje z mniej wydajnymi procesorami graficznymi, które pozwalają na jeszcze większe wyszczuplenie obudowy laptopa (do grubości zaledwie 19,7 mm w najcieńszym miejscu). Jest to idealne rozwiązanie dla graczy, którzy chcą mieć laptopa ważącego jedynie 2,3 kg, który jest równie przenośny, co wydajny. Wszystkie laptopy z serii Lenovo Legion Slim 5 można skonfigurować z maksymalnie 32GB pamięci RAM DDR5 5600Mhz z możliwością rozszerzenia do 64GB. Za metalową obudową kryje się 16-calowy ekran Lenovo PureSight dla graczy o rozdzielczości WQXGA 16:10 500nit i częstotliwości odświeżania do 240 Hz z VRR, który pozwala w pełni wykorzystać moc urządzenia i przenosi każdą rozgrywkę na zupełnie nowym poziom.

Bateria o pojemności do 80 Wh zapewnia do 8 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu i obsługuje Super Rapid Charge, co oznacza mniej czasu ładowania, a więcej czasu korzystania z urządzenia w podróży. Dzięki portowi USB-C, który obsługuje ładowanie 140 W, użytkownik bez większych problemów może zostawić ładowarki Slim w domu, aby uzyskać jeszcze większą mobilność. Pełnowymiarowa klawiatura Legion TrueStrike jest konfigurowalna dzięki wymiennym nasadkom klawiszy WSAD, a także 4-strefowemu oświetleniu RGB Legion Spectrum, które cieszy oczy i doskonale komponuje się z obudową Storm Grey czy Misty Grey. W celu uzyskania bardziej dyskretnego wyglądu dostępna jest także klawiatura podświetlana całkowicie na biało.

Monitory gamingowe, które są jednocześnie urządzeniami do działania w świecie pracy hybrydowej

Najnowsza para monitorów gamingowych Lenovo Legion oferuje dwa ultra szerokie wyświetlacze stworzone do wciągającej rozgrywki. Od zabawy do skupienia: przełączanie się między grą a pracą stało się właśnie niezwykle proste – oba gamingowe monitory Lenovo Legion Y34wz-30 oraz R45w-30 oferują wielozadaniową elastyczność PIP/PBP, KVM, a także technologię Lenovo True Split, która pozwala na podział wyświetlacza na dwa osobne monitory przy użyciu tylko jednego kabla wejściowego. Wbudowane w obu monitorach szybkie złącze 2.5G RJ45 zapewnia trwalsze, płynniejsze i bardziej stabilne połączenie podczas intensywnych rozgrywek multiplayer oraz spotkań. Oba monitory są zgodne z oprogramowaniem Lenovo Artery, które oferuje graczom zaawansowane funkcje umożliwiające dokładne dostosowanie wyświetlaczy, a także narzędzia do gier, które zapewniają dodatkową przewagę podczas rozgrywki.

Nowy gamingowy monitor Lenovo Legion Y34wz-30 wyposażony w 34-calowy, ultra szeroki, zakrzywiony panel WQHD mini-LED DisplayHDR 1000 zapewnia realistyczny kontrast między głębokimi cieniami a wyrazistą jasnością. Dzięki 125% sRGB, 95% DCI-P3 10bitowej głębi kolorów i dokładności kolorów Delta E<2. Częstotliwość odświeżania 180Hz (podkręcona) i czas reakcji 1 ms MPRT oznaczają bezkompromisową płynność rozgrywki. Lenovo Legion Y34wz-30 oferuje również możliwość ładowania o mocy 140W przez USB-C, dostarczając energię do laptopów lub innych urządzeń, a także złącza HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i hub USB.

Nowy gamingowy monitor Lenovo Legion R45w-30 — najnowszy 44,5-calowy monitor panoramiczny Lenovo o proporcjach 32:9 — to doskonały wybór dla graczy i twórców poszukujących dodatkowej powierzchni ekranu, aby w pełni zanurzyć się zarówno w grach, jak i w pracy. Jasność 120% sRGB, 115% DCI-P3 osiąga 500 nitów, a częstotliwość odświeżania 165 Hz można podkręcić do 170 Hz, co przekłada się na płynniejsze i bardziej immersyjne doświadczenia w grach. Czas reakcji MPRT wynoszący 1 ms gwarantuje płynną i szybką grę. Obsługa AMD FreeSync Premium Pro oraz New Adaptive Sync minimalizuje rozmywanie ekranu przy jednoczesnej maksymalizacji efektu HDR. Lenovo Legion R45w-30 obsługuje USB-C gen. 2 z inteligentnym ładowaniem o mocy 75 W, złącza HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, a także ma hub USB i porty audio out, co pozwala na obsługę dowolnej konfiguracji akcesoriów.