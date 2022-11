TEST: Eufy 4G LTE Starlight Camera

Zewnętrzne kamery bezpieczeństwa zasilane bateryjnie są idealne do monitorowania aktywności na terenie posesji i wokół niej, ale zazwyczaj wymagają połączenia Wi-Fi, aby wysyłać alerty i przesyłać strumieniowo wideo w czasie rzeczywistym do telefonu. Dzięki kamerze Eufy 4G LTE Starlight możesz mieć oko na swoją posiadłość bez gniazdka elektrycznego czy Wi-Fi. Ta wytrzymała kamera zapewnia komunikację wszędzie tam, gdzie szerokopasmowy dostęp nie jest możliwy lub praktyczny.

Kamera 4G LTE Starlight wygląda prawie identycznie jak oryginalna EufyCam, ale jest odrobinę większa. Biało-szara obudowa ma klasę odporności na warunki atmosferyczne IP67, która chroni kamerę przed kurzem, deszczem i ekstremalnymi temperaturami. Oprócz kamery w pudełku znajduje się wspornik montażowy, śruby, kabel ładujący, odporny na warunki atmosferyczne kabel do panelu słonecznego i instrukcja instalacji. Opcjonalny panel słoneczny nie jest wliczony w cenę.

Obiektyw kamery, wskaźnik LED, reflektor, mikrofon i czujnik ruchu znajdują się w przedniej części obudowy. Wbudowany GPS umożliwia zlokalizowanie urządzenia, jeśli ktoś je ukradnie. Głośnik na spodzie kamery umożliwia dwukierunkowy dźwięk, a przycisk synchronizacji znajduje się na górze. Za gumową osłoną z tyłu znajdziesz port ładowania i gniazdo karty SIM. Z tyłu znajduje się również otwór na śrubę do wspornika montażowego.

Eufy twierdzi, że wewnętrzna bateria powinna działać do trzech miesięcy między ładowaniami, w zależności od użytkowania. Jeśli potrzebujesz nieprzerwanego zasilania, Eufy sprzedaje także panel słoneczny w cenie 249 PLN.

Kamera 4G LTE Starlight wykorzystuje około 128 MB danych komórkowych do strumieniowego przesyłania pięciu minut wideo na żywo w rozdzielczości 2K, dzięki czemu możesz użyć tego do obliczenia, jakiego planu komórkowego potrzebujesz. Pliki nagrywane mogą być w rozdzielczościach 2K lub 1080p i zapisywane lokalnie na 8 GB wbudowanej pamięci. Wystarczy to na około 24 minuty nagranego wideo w tej wyższej jakości. Kamera nie przechowuje danych w chmurze. Można ją skonfigurować tak, aby nagrywała po wykryciu dowolnego ruchu lub tylko ludzki ruch. Dodatkowo kamera może używać światła punktowego w nocy, w przeciwnym razie używając podczerwieni LED do osiągnięcia czarno białego obrazu.

Kamerę można zintegrować z Alexą i Asystentem Google, ale nie działa z platformą Apple HomeKit. Starlight używa tej samej aplikacji Eufy Security (Android/iOS), co inne urządzenia marki. Oprócz podglądu znajdują się w niej opcje włączania reflektora, robienia zdjęć, ręcznego nagrywania wideo, wyciszania głośnika, inicjowania rozmowy dwukierunkowej czy aktywowania syreny.

Kamera dostarcza wysokiej jakości obraz. Wideo za dnia wykazuje dobre nasycenie kolorów i dużo szczegółów, a czarno-białe nagrania noktowizyjne były również ostre i miały wystarczający kontrast. Kolorowe nagrania w nocy są jaśniejsze i bardziej kolorowe niż to, co zwykle widzimy za pomocą zewnętrznych kamer bezpieczeństwa, a to dlatego, że kamera wykorzystuje światło punktowe jako źródło światła, zamiast polegać na świetle otoczenia. Alerty o ruchu pojawiają się szybko, z bardzo małą liczbą fałszywych, a funkcja wykrywania ludzi działa dokładnie. Dwukierunkowy dźwięk jest głośny i wyraźny.

Kamera Eufy 4G LTE Starlight jest idealna do monitorowania odległych obszarów, w których brakuje zasilania i zasobów Wi-Fi. Jej cena może być zniechęcająca, ale jeśli musisz mieć oko np. na swoją działkę czy inne miejsce nieobjęte zasięgiem szerokiego dostępu do Sieci, to naprawdę świetny wybór.

Specyfikacja