Return to Monkey Island trafi na konsole nowej generacji

Return to Monkey Island, chwalona przez krytyków, najszybciej sprzedająca się część epickiej sagi o Guybrushu Threepwoodzie, tajemnicy, romansie i nietolerancji laktozy, zadebiutuje 8 listopada na PlayStation 5 i Xbox Series S|X. Pełen zabawy sequel będzie również dostępny na Xbox Game Pass.

Return to Monkey Island to nieoczekiwany, ekscytujący powrót twórcy serii Rona Gilberta, który kontynuuje historię legendarnych gier przygodowych The Secret of Monkey Island i Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge opracowanych we współpracy z Lucasfilm Games.

Splątana historia najsłynniejszego sekretu Monkey Island prowadzi Guybrusha Threepwooda — nieustraszonego bohatera, sprzedawcę skórzanych kurtek i potężnego pirata — do nowej, zawadiackiej przygody na Karaibach, zdeterminowanego, by raz na zawsze odkryć nieuchwytny sekret. Żadna podróż powrotna na wyspę Mêlée nie byłaby kompletna bez jego starych przyjaciół (i wrogów), ale podczas gdy Guybrush i zły LeChuck z pewnością ponownie zderzą się na pełnym morzu, wydaje się, że przybyła nowa załoga Przywódców Piratów, może zepsuć całą imprezę…