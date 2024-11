Creative Labs: Black Friday pełen wyjątkowych okazji

Z okazji zbliżającego się Black Friday Creative Labs zaprasza wszystkich miłośników doskonałego brzmienia do skorzystania z atrakcyjnych promocji na wybrane produkty. W okresie od 8 listopada do 2 grudnia w naszym sklepie sukcesywnie pojawiać się będą oferty specjalne, dzięki którym można będzie nabyć topowe urządzenia Creative Labs w wyjątkowych cenach.

Wśród przygotowanych promocji znajdą się:

Soundbar Katana V2 – ikona sprzęt audio do gamingu i rozrywki dostępny za jedyne 1 299 PLN

Soundbar SXFI Carrier – teraz za 3 799 PLN wraz z bezpłatnymi słuchawkami Aurvana Ace

Słuchawki Zen Hybrid Pro SXFI – cena promocyjna 599 PLN + darmowe etui na słuchawki

Sound Blaster G8 – za 649 PLN z gratisowymi słuchawkami Aurvana Trio LS

Karta dźwiękowa Sound Blaster AE9 – dostępna za 1 149 PLN

Black Friday to idealna okazja, aby wzbogacić swoją kolekcję sprzętów audio lub zrobić prezent bliskiej osobie. Oferta dostępna w oficjalnym sklepie Creative Labs i ważna do wyczerpania zapasów. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych i strony internetowej, gdzie na bieżąco będą publikowane kolejne promocje.

Wszystkie oferty Black Friday znajdziecie na: creative.com/blackfriday