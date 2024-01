Samochody elektryczne nowej generacji

Rok 2024 będzie wielki dla samochodów elektrycznych, z ważnymi nowościami Audi, Hyundai i Polestar, a także zupełnie nowym MINI i pierwszym elektrycznym SUV-em Maserati. Jest też Lotus Emeya, czterodrzwiowa superlimuzyna gotowa do walki z Porsche Taycan, przystojne Volvo EX90, a nawet dwumiejscowy samochód sportowy typu kabriolet od odradzającego się MG. Kto by pomyślał jeszcze kilka lat temu, że będziemy o tym mówić? Aha, i nie zapomnij o pierwszym w pełni elektrycznym Range Roverze. Nie wiem jeszcze zbyt wiele o tym modelu, ale powinien pojawić się przed końcem 2024 roku, prawdopodobnie lokując się w segmencie luksusowych SUV-ów typu plug-in pokaźną ilością mocy. Tak, jest się czym ekscytować. Odłącz więc ładowarkę, zapnij pas bezpieczeństwa i dołącz do mnie, aby obejrzeć podsumowanie nowych pojazdów elektrycznych, którymi jestem najbardziej podekscytowany w 2024 roku.

AUDI A6/Q6 E-TRON

Elektryczna rodzina Audi powiększy się w 2024 roku o nowy SUV Q6 (pokazany powyżej w formie koncepcyjnej) i pokrewne A6, przy czym to drugie będzie dostępne jako Sportback w stylu coupé i wyjątkowo stylowe kombi Avant. A6 i Q6 E-tron będą oczywiście korzystać z tej samej platformy, co będzie również ściśle powiązane z podstawami elektrycznego Porsche Macan. Oczekuje się, że będzie to jednostka dwusilnikowa z napędem na wszystkie koła, a system informacyjno-rozrywkowy nowej generacji Audi zadebiutuje w modelach A6 i Q6 E-tron z trzema ekranami rozmieszczonymi na desce rozdzielczej. Co ciekawe, 10,9-calowy wyświetlacz pasażera ma „tryb prywatności”, dzięki czemu może wyświetlać dla niego wideo bez rozpraszania kierowcy. Audi twierdzi, że asystent głosowy nowego systemu Android Automotive uczy się samodzielnie i zapamiętuje informacje z poprzednich rozmów.

BMW i5 TOURING

Jeździłem już fantastycznym nowym BMW i5 i chociaż przejście z sedana na kombi może nie wydawać się radykalne, dodatkowa praktyczność – i, mam nadzieję, jeszcze bardziej stylowy wygląd – sprawią, że nadchodzący i5 Touring będzie naprawdę wyjątkowy. BMW na razie nie powiedziało zbyt wiele o elektrycznym kombi, a jedyne, co widzieliśmy, to nastrojowa sylwetka w słabym świetle, ale potwierdziło premierę wiosną 2024 roku i informację, w jaki sposób seria 5 Touring będzie dostępna w wersji z benzyną i łagodną hybrydą, konfiguracje hybrydowe typu plug-in i całkowicie elektryczne. Podobnie jak sedan i5, Touring będzie dostępny w najwyższej klasy konfiguracji M60. Oznacza to dwa silniki, napęd na wszystkie koła i potężną moc 600 koni mechanicznych pod prawą stopą kierowcy.

HYUNDAI IONIQ 7

Chcąc być w pełni elektrycznym, flagowym modelem Hyundaia, Ioniq 7 (pokazany powyżej w formie koncepcyjnej) dzieli modułową platformę E-GMP z blisko spokrewnioną Kia EV9. Gama Kii ma tę samą podstawę, ale wyraźnie różne nadwozia. Widzieliśmy to w przypadku ewidentnie odmiennych modeli Ioniq 5 i Ioniq 6, więc nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać większa 7, gdy zostanie zaprezentowana w 2024 roku. Oświetlenie zewnętrzne w stylu pikselowym będzie kluczowym szczegółem projektu Ioniq 7, natomiast wnętrze będzie prawdopodobnie przestronne, z dużą ilością miejsca we wszystkich trzech rzędach siedzeń i mnóstwem schowków. Konfiguracja z dwoma wyświetlaczami o przekątnej 12,3 cala w Ioniq 5 i 6 prawdopodobnie pojawi się również w 7.

LOTUS EMEYA

Podobnie jak MG, Lotus to kolejna brytyjska firma zajmująca się samochodami sportowymi, którą niedawno zasilono chińską gotówką, w tym przypadku firmy motoryzacyjnej Geely, będącej również właścicielem Volvo i Polestar. W 2024 roku Lotus uzupełni swój SUV Eletre o luksusową elektryczną limuzynę o nazwie Emeya. Dwusilnikowa Emeya, mogąca rywalizować z Porsche Taycanem i Audi E-tron GT, generuje zdumiewającą moc 905 koni mechanicznych i moment obrotowy 985 Nm. Lotus może pochwalić się wiodącym w swojej klasie stosunkiem mocy do masy Emeyi oraz przyspieszeniem od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,78 sekundy. W kabinie znajdują się siedzenia z oparciem z włókna węglowego, połączenie 5G, kamery w lusterkach bocznych, system dźwiękowy KEF i duży ekran dotykowy. Mówi się, że w przygotowaniu jest także wersja kombi.