Kevin sam w domu i Szklana pułapka, czyli święta w Disney+

Filmy, bez których nie wyobrażacie sobie świąt, w tym roku można obejrzeć w Disney+ – o dowolnej porze i dowolną liczbę razy. Kevin znowu zostanie sam w domu i zgubi się w Nowym Jorku a John McClane będzie eksplorował Nakatomi Plaza w Szklanej pułapce. Wśród nowości m.in. gwiazdkowe wydanie zmagań superbohaterów Marvela w filmie Marvel Studios prezentuje: Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta. Pojawi się również święty, a nawet Śnięty Mikołaj w nowej serialowej wersji oraz wyjątkowa wersja klasycznego baletu, czyli Hip-hopowy Dziadek do Orzechów.

Widzowie, którzy pamiętają popularną w latach 90. komedię Śnięty Mikołaj na pewno zechcą zobaczyć nowość, czyli Śnięty Mikołaj: Serial – serialową odsłonę znanej produkcji, w której Tim Allen niespodziewanie staje się Świętym Mikołajem.

Na specjalną misję wyruszą także superbohaterowie Marvela w wyjątkowym świątecznym filmie Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta. Tym razem staną przed zadaniem znalezienia niezapomnianego prezentu świątecznego dla Quilla (Chris Pratt). Fani Marvela mogą również postawić na maraton z serialem Hawkeye – świąteczny klimat serialu dopełni obecność Piotra Adamczyka na ekranie.

Disney+ jako jedyna platforma streamingowa ma w swojej ofercie dwie części kultowej świątecznej produkcji. Teraz można oglądać filmy Kevin sam w domu i Kevin sam w Nowym Jorku (od 2 grudnia) przez całe święta o dowolnej porze.

Święta trudno też sobie wyobrazić bez innego ze świątecznych klasyków. Chodzi oczywiście o Szklaną pułapkę. Disney+ ma swojej bibliotece wszystkie części, więc to idealna propozycja na maraton.

A może coś mniej oczywistego, ale wciąż idealnego na święta? Ja cię kocham, a ty śpisz” z niezastąpioną Sandrą Bullock. Młodszych i starszych wciągnie Opowieść wigilijna Muppetów, czyli wyjątkowa interpretacja klasycznej opowieści Karola Dickensa.

Święta to idealny czas na nadrobienie serialowo-filmowych zaległości. Na widzów Disney+ czekają m.in. serial The Bear. Warto również być na bieżąco z serią The Kardashians, której dwa sezony czekają na platformie. Fani Gwiezdnych wojen mogą sobie zaplanować maraton ze wszystkich odcinków najnowszego serialu z uniwersum – Gwiezdne wojny: Andor. Wśród propozycji wartych nadrobienia warto wymienić Predator: Prey – prequel popularnej serii. Dodatkowo, 14 grudnia na platformie Disney+ zadebiutuje amerykańsko-brytyjska komedia kryminalna Patrz jak kręcą.