TEST: Creative Metallix Plus

Największą bolączką sprzętu Bluetooth jest fakt, że prędzej czy później się on wyładuje. Niby w dzisiejszych czasach to żaden problem, bo dostęp do gniazdek mamy właściwie wszędzie, ale często jest on mocno ograniczony liczbą chętnych, którzy pragną podładować swoje zdobycze technologii. Na szczęście niektóre urządzenia są zaprojektowane po to, aby wytrzymywały na baterii jak najdłużej. Oto Creative Metallix Plus, czyli bezprzewodowy głośnik nie do zdarcia.

Sekretem jego „długowieczności” są dwa akumulatory o pojemności 2 200 mAh. Pozwalają one na ciągłe słuchanie muzyki przez ponad 20 godzin; w zależności od poziomu głośności i warunków otoczenia udało nam się uzyskać maksymalnie 24 godziny pracy. To imponujący wynik, do tej pory osiągalny głównie przez słuchawki z wysokiej półki, a nie przenośne głośniki.

Mobilny rodowód sprzętu zdradza także jego lekka konstrukcja. Metallix Plus waży jedynie 385 g i jest odporny na zachlapanie w standardzie IPX5 – nie wytrzyma on pełnej kąpieli w basenie, ale zachlapanie wodą jak najbardziej. Gumowana obudowa dodaje mu stabilności i przyczepności, dzięki czemu głośnik nie ześlizguje się z powierzchni, na której jest ustawiony. Na górnej ściance znalazło się miejsce dla przycisków sterowania.

Pod czarnym, przednim grillem, widoczne jest serce Metallix Plus, czyli przetworniki – dwa szerokozakresowe i jedna pasywna membrana radiatora. Taka konfiguracja pozwoliła na uzyskanie imponującego, jak na tak mały sprzęt, dźwięku. Głośniki Bluetooth często mają problem z osiągnięciem basowej głębi, ale na szczęście nie dotyczy on propozycji Creative: tutaj niskie tony są mocne i wyraziste. Ponadto potrafi on naprawdę głośno grać i zachowywać atrakcyjne dla ucha brzmienie, przy rozkręceniu głośności do maksimum.

Warto powiedzieć także kilka słów o dodatkowych umiejętnościach głośnika. Sparujemy go jednocześnie z dwoma urządzeniami Bluetooth, ale podłączymy tylko do jednego naraz. Do parowania służy przycisk Bluetooth, za pomocą którego przyjmiemy także połączenie telefoniczne i wywołamy kompatybilnego inteligentnego asystenta – Metallix Plus współpracuje z Siri i Asystentem Google. Nie mieliśmy problemów z jakością połączenia bezprzewodowego, które pozostawało stabilne nawet wtedy, gdy źródło dźwięku zostało przeniesione do pomieszczenia obok. Dwa urządzenia Metallix Plus można ponadto połączyć w pełnoprawną parę stereo z wyraźnym rozdzieleniem kanałów na prawy i lewy. Do głośnika można także podłączać źródła muzyki za pomocą złącza AUX.

Creative Metallix Plus przypadnie do gustu nie tylko obieżyświatom, ceniącym jak najrzadszą konieczność doładowywania sprzętu, ale również osobom pragnącym w prosty i niedrogi sposób udźwiękowić swoją imprezę.

SPECYFIKACJA