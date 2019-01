Xiaomi prezentuje prototyp składanego telefonu

Xiaomi oficjalnie potwierdziło, że pracuje nad składanym telefonem, dołączając tym samym do rosnącego wciąż grona producentów zainteresowanych tą technologią. Prototyp smartfona został zaprezentowany w krótkim spocie reklamowym.

Na pierwszy rzut oka telefon od Xiaomi wygląda jak duży, szeroki phablet. Na filmie prezentującym urządzenie widać jednak, że obydwa boki urządzenia składają się w tył niczym skrzydła, dzięki czemu sprzęt przyjmuje typowe dla smartfona wymiary i proporcje. Interfejs użytkownika MIUI automatycznie dostosowuje się do konfiguracji, w jakiej znajduje się telefon.

W poście zamieszczonym pod materiałem wideo dyrektor Xiaomi Lin Bin opowiada o ideach, które przyświecały firmie podczas projektowania urządzenia. Jej głównym celem było stworzenie perfekcyjnego połączenia pomiędzy pracą na telefonie i na tablecie, co zostało osiągnięte dzięki dwóm grzbietom, wzdłuż których składa się smartfon.

Jednocześnie dyrektor Xiaomi podkreśla, że zaprezentowane urządzenie to dopiero prototyp. To, czy trafi on do masowej produkcji, zależy od opinii publicznej – jeśli koncepcja przypadnie do gustu użytkownikom, prace nad telefonem będą kontynuowane. Prototyp nie ma jeszcze oficjalnej nazwy: wśród propozycji znalazły się Mi Dual Flex i Mi MIX Flex. Xiaomi zachęca fanów do wymyślania i przesyłania im własnych propozycji.