TEST: TP-Link Archer C5 V4

Wielu z nas ma routery od dostawców usług internetowych, które momentami nie wytrzymują zwiększonego ruchu. Jeśli i ciebie dotyka problem słabej przepustowości, czas wymienić router na Archer C5 V4, który poradzi sobie z nim w mgnieniu oka.

C5 V4 to następca popularnego modelu C5. Stylistycznie nie odbiega on od pozostałych routerów TP-Link – minimalistyczna, płaska obudowa z kontrolkami otoczona jest przez cztery wysokie anteny. Z tyłu znajduje się komplet wejść – cztery porty LAN, jeden WAN i USB 2.0. Dzięki temu do routera podłączymy nie tylko komputer, ale także konsolę do gier, miniserwer i inne urządzenia, w których chcielibyśmy mieć internet „z kabla”. Konfiguracja routera nie powinna sprawiać problemów, chociaż trochę szkoda, że nie można przeprowadzić jej przez aplikację.

Archer C5 V4 obsługuje dwa pasma Wi-fi: 2,4 GHz do 300 Mb/s i 5 GHz z maksymalną prędkością 867 Mb/s. Szczególnie ta ostatnia wartość budzi respekt – podobne prędkości najczęściej spotykane są w znacznie droższym sprzęcie. Podczas testów wystarczyła ona do jednoczesnego wykonywania kilku procesów obciążających sieć bezprzewodową – strumieniowania filmów z Netfliksa, ściągania dużych plików i gry online – bez wyraźnych lagów.

Router Archer C5 V4 doskonale sprawdzi się w średnich i dużych mieszkaniach. Dzięki niemu będziesz mógł się cieszyć szybkim i stabilnym łączem internetowym w całym domu.

Cena 200 PLN