TEST: Logitech MX Master 2S

Firma Logitech kontynuuje swoją linię produktów wyposażonych w technologię Logitech Flow, zapewniającą możliwość przełączania pomiędzy kilkoma urządzeniami. Tym razem do rodziny dołączyła odświeżona bezprzewodowa mysz MX Master 2S, która umożliwia pracę na aż trzech komputerach jednocześnie.

Za jej pomocą można swobodnie przenosić tekst, obrazy i pliki pomiędzy różnymi urządzeniami. Przełączanie następuje poprzez włączenie opcji Easy-Switch. Mysz jest bardzo wygodna w użyciu. Jej obudowa została zaprojektowana na bazie ręcznie wyrzeźbionej bryły, która została dopasowana do kształtu dłoni. Przyciski rozmieszczone są w sposób, który pozwala na ich łatwą obsługę. Sam design jest również bardzo interesujący. Nieco futurystycznie wyglądające podparcie kciuka i matowe wyściełanie powierzchni są stylowe i praktyczne. Dużym plusem urządzenia jest jego superszybkie ładowanie – jeśli nie masz czasu na pełne naładowanie, wystarczą trzy minuty, aby uzyskać moc potrzebną do pracy przez kilka godzin. Pełne naładowanie starcza na aż 70 dni użytkowania.

MX Master 2S wyposażona jest w wysokiej klasy sensor optyczny do 4 000 dpi, który śledzi ruchy na właściwie każdej relatywnie gładkiej i płaskiej powierzchni, w tym na szkle. W grach mysz sprawdza się… poprawnie. Nie jest to sprzęt, którym wykręcisz wynik życia, ale od biedy pograć się da. Podsumowując, Logitech MX Master 2S to świetne rozwiązanie dla osób, które często korzystają z kilku komputerów i potrzebują rozwiązania zwiększającego produktywność.

CENA 480 PLN