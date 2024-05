TEST: Audi SQ8 Sportback e-tron

Zelektryfikowany, flagowy crossover Audi o wysokich osiągach powraca, teraz z większym akumulatorem, większym zasięgiem i nowym obliczem. Wilk w wilczej skórze.

Dzięki imponującym wymiarom i jeszcze bardziej zastraszającej mocy, najnowsza drogowa broń Audi nie stara się zachowywać cywilizowanie. I chociaż może nie mieć wspólnego, ziejącego ogniem silnika V8, który napędza klasyczne SQ8, jego zelektryfikowany układ napędowy jest więcej niż zdolny do odpierania przeciwników z niezwykłą łatwością. W rzeczywistości patrzysz na coś, co może być złotym punktem odniesienia dla wydajnych elektrycznych SUV-ów.

SQ8 Sportback e-tron nie jest pojazdem, który można nazwać dyskretnie wyglądającym, charakteryzując się muskularnymi krzywiznami nadwozia. To wszystko zanim w ogóle pomyślisz o opcjonalnych, 22-calowych oponach 285/35. Jego wymiary również są dalekie od subtelnych. Mierzący 4,9 m długości i nieco poniżej 2,2 m szerokości, pojazd będzie na większości lokalnych parkingów odrobinę za duży.

Jeśli znasz jego poprzednika, e-trona S Sportback, przekonasz się, że oba samochody mają niemal identyczny design, aczkolwiek z kilkoma kluczowymi zmianami w modelu z 2024 roku. Teraz samochód ma przyciemnioną osłonę chłodnicy w kształcie plastra miodu z przodu, na której znajduje się również nowe, płaskie logo Audi z czterema pierścieniami oraz ukryty pasek świetlny. Inne różnice obejmują przekształcony tylny zderzak oraz nazwę modelu nadrukowaną na słupkach B.

Jeśli chodzi o jakość wykonania, ten flagowy SUV spełnia wszystkie niezbędne kryteria. Drzwi zamykają się z solidnym, germańskim trzaskiem, a każdy centymetr kwadratowy pojazdu sprawia wrażenie solidnego. Audi nadal jest przyjemniejsze dla oczu niż niektórzy z jego rywali. Wiele z jego wyrazistych cech konstrukcyjnych jest nadal synonimem marki, bez uciekania się do kiepskich chwytów i sztuczek salonowych. Jest znacznie większy i groźniejszy, ale nadal można go natychmiast rozpoznać jako wyrafinowane Audi.

Po wejściu do SQ8 Sportback e-tron nie ma żadnych niespodzianek – nadal jest taki sam jak jego poprzednik, łącznie z rozmieszczeniem elementów. Obecny układ kabiny jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika i przetrwał próbę czasu. Od skupiających się na kierowcy wyświetlaczy informacyjno-rozrywkowych po dotykowe, fizyczne przyciski – kabina to przyjemność zarówno dla kierowcy, jak i pasażera.

Wszyscy pasażerowie będą mogli zanurzyć się w dobrze wyściełanych siedzeniach i cieszyć się lodowatym powietrzem podczas jazdy w upalne dni dzięki czterostrefowej klimatyzacji samochodu i dmuchawom zamontowanym na słupkach dla pasażerów z tyłu.

I choć w środku nigdy nie doświadczysz klaustrofobii, opadająca linia dachu Sportbacka niechybnie oznacza, że wysocy pasażerowie z tyłu będą mieli mało miejsca nad głowami. Prawie płaska podłoga zapewnia natomiast sporo przestrzeni na nogi.

A jeśli chcesz, żeby było ciemno i przytulnie, w tylnych drzwiach znajdują się wbudowane rolety okienne, które można podciągnąć. Osłona materiałowa może z kolei blokować przedostawanie się światła przez panoramiczny szklany dach.

Najnowsza drogowa broń Audi nie stara się zachowywać cywilizowanie

Zgodnie z oczekiwaniami po samochodzie tego kalibru na rok 2024 dostępnych jest wiele opcji łączności. W kabinie znajdują się różne porty ładowania USB-C, a także podkładka do ładowania bezprzewodowego i kilka gniazd zasilania 12 V.

Bezprzewodowość uwzględnia także obsługę Android Auto i Apple CarPlay. Interfejs informacyjno-rozrywkowy jest niezawodny i intuicyjny, dzięki czemu nawet początkujący użytkownicy będą mogli z łatwością z niego korzystać.

Ze względu na zwężającą się sylwetkę, z tyłu SQ8 Sportback e-tron nie uzyskasz najlepszej w swojej klasie przestrzeni ładunkowej. Przy pojemności około 528 litrów oznacza to, że jest to o ponad 100 litrów mniej niż ma Mercedes GLE Coupe i o 52 litry mniej niż BMW X6.

Jednak w przeciwieństwie do pozostałych dwóch, to Audi jest elektryczne. Oznacza to, że masz dodatkową przestrzeń ładunkową (do 62 litrów) do wykorzystania z przodu, gdzie zwykle znajduje się silnik.

2,65-tonowe Audi napędzają trzy silniki elektryczne – jeden z przodu i dwa z tyłu. W sumie masz natychmiastowy dostęp do 503 KM i 973 Nm momentu obrotowego w konfiguracji quattro, co jest tak szalone, jak się wydaje. Wciśnij pedał przyspieszenia, a natychmiast powita cię przypływ mocy porównywalny z mocą startującego komercyjnego odrzutowca, mocno dociskając cię do oparcia skórzanego fotela. Przy włączonym trybie doładowania dojście od zera do setki zajmuje zaledwie 4,5 sekundy.

SQ8 Sportback e-tron jest obdarzony nie tylko dominacją na prostych. Dzięki elektrycznemu wektorowaniu momentu obrotowego i adaptacyjnemu zawieszeniu pneumatycznemu w standardzie pojazd pokonuje zakręty z dużą gracją i prędkością, zachowując przy tym kontrolę przechyłów nadwozia. W rzeczywistości Audi pozostało stabilne i wyprostowane, gdy szybko pokonywałem długie, zakrzywione rampy i zakręty drogi ekspresowej. Jego tył trzymał mnie we właściwym kierunku, a dobrze wyważony układ kierowniczy sprawiał, że szybkie zmiany kierunku były łatwe i precyzyjne.

Ale, jak wszystko na świecie, co dobre, ma też drugą stronę. Główną słabością SQ8 Sportback e-tron jest jego zasięg, który oficjalnie podawany jest na 471 km, czyli 4,4 km/kWh, przy użyciu akumulatora litowo-jonowego o pojemności 106 kWh. Praktyka wygląda gorzej, bo średni wynik wyniósł 4,0 km/kWh, a jazda wyczynowa skutkowała spadkiem do 3,4 km/kWh. Na szczęście auto przyjmuje do 170 kW z szybkiej ładowarki CCS, co przekłada się na około 30 minut ładowania od 10 do 80%.

Ceny zaczynają się od 457 400 PLN, więc dla większości ludzi SQ8 Sportback e-tron nie będzie symbolem przystępności cenowej. Gdy jednak zadrży ci dłoń w trakcie zabawy w konfiguratorze, pamiętaj, że mieszkanie nie może przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 4,5 sekundy. Nie może też spokojnie prowadzić cię po drodze ekspresowej i pokonywać ostrych zakrętów, a tym bardziej przy dużych prędkościach. SQ8 Sportback e-tron to dowód Audi na to, że elektryczne SUV-y mogą sprawiać radość, a czasami przekraczać granice praw fizyki, zapewniając wiele kilowatogodzin radości i komfortu.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 585 230 PLN

585 230 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 210 km/h

210 km/h 0-100 KM/H 4,5 sekundy

4,5 sekundy SILNIK elektryczny

elektryczny MOC 503 KM

503 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 973 Nm