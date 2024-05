TEST: Creative Sound Blaster GS3

Jeśli poszukujesz sposobu na lepsze udźwiękowienie swojego komputera, a miejsce na twoim biurku jest na wagę złota, Sound Blaster GS3 jest jedną z opcji, która ma w rozsądnych rozmiarach i cenie spełnić twoje potrzeby. Choć ten soundbar do gier nie brzmi tak solidnie jak Pebble X Plus, dźwięki, jakie wydaje, przeczą jego kompaktowym rozmiarom, a technologia SuperWide w przekonujący sposób rozszerza scenę dźwiękową.

Dzięki szerokości 410 mm i wysokości 73,7 mm Sound Blaster GS3 doskonale mieści się pod większością monitorów. Elementy sterujące znajdują się po prawej stronie i obejmują pokrętło głośności, które służy również jako przycisk zasilania. Otaczają je trzy przyciski: wybór źródła, funkcje SuperWide i RGB. Pod soundbarem znajduje się pasek LED, który ma sześć różnych trybów. Jednakże efekty świetlne są wstępnie zaprogramowane i nie ma możliwości zmiany koloru zgodnie z własnymi preferencjami. Można jednak kontrolować jasność.

Biorąc pod uwagę cenę, GS3 brzmi zaskakująco dobrze i ma moc szczytową 24 W. Soundbar zapewnia całkiem przyjemne wysokie tony, z dużą ilością szczegółów i przejrzystości. Bas nie jest szczególnie mocny, ale na tyle dobry, że nadaje się nawet do posłuchania muzyki. Jednak włączenie SuperWide powoduje zmniejszenie uderzenia basu i dźwięki wydają się nieco płaskie, szczególnie podczas grania w takie gry jak Helldivers 2, gdzie eksplozje tracą część swojej siły oddziaływania. Teoretycznie SuperWide zapewnia znacznie szerszą scenę dźwiękową, a brzmienie wydaje się o wiele bardziej obejmujące – polecałbym go jednak głównie do oglądania filmów. Inne dostępne funkcje to Scout Mode, poprawiająca percepcję przeciwników, oraz GameVoice Mix, umożliwiająca dostosowanie równowagi pomiędzy dźwiękiem gry a czatem głosowym. Dodawanie kolejnych trybów niby nie przeszkadza, bo nie trzeba z nich korzystać, ale uważam, że zmiany dźwięku w tak prostym soundbarze są na tyle marginalne, że wręcz nieznaczące. Tym niemniej, oprogramowanie Creative pozwala na korekty dźwięku zgodnie ze swoim gustem.

GS3 pobiera energię za pomocą jedynie kabla USB-C i obsługuje Bluetooth 5.4. Można podłączyć go do konsoli, laptopa, komputera stacjonarnego, a nawet smartfona. Choć w tym ostatnim przypadku warto pamiętać, że najlepszym sposobem wykorzystania jest ustawienie głośnika na wprost przed sobą. Dostępny jest też port AUX.

Za cenę 239 PLN Creative Sound Blaster GS3 to jedna z najbardziej budżetowych opcji na rynku w segmencie. Choć nie zagwarantuje uniesień, które dają droższe produkty, nie zawiedzie osób, które niskim kosztem chcą poprawić jakość dźwięku swoich urządzeń.

Specyfikacja

CENA 239 PLN

239 PLN MOC WYJŚCIOWA NA KANAŁ 6 W

6 W MOC SZCZYT. 24 W

24 W WYMIARY 410 x 93 x 74 mm

410 x 93 x 74 mm WAGA 1,06 kg