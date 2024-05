Dwie limitowane odsłony UNEEK już 31 maja w Warsaw Sneaker Store

2024 to specjalny rok dla KEEN. To właśnie teraz, wyjątkowe, bo 10 urodziny obchodzi UNEEK. Z tej specjalnej okazji we współpracy z kultowymi butikami Sneakersnstuff i END., marka stworzyła dwa limitowane modele: „What Reed Yellow” i „Camping”, które do sprzedaży stacjonarnej oraz internetowej w Warsaw Sneaker Store trafią już 31 maja.

Rory Fuerst Junior, główny innowator KEEN spędził lata, by wyprodukować but wykonany z materiałów trójwymiarowych, odpowiedni dla fanów chodzenia boso multifunkcjonalny niezależnie od aktywności outdoorowej (czy pogody). 10 lat później opracowaną przez niego innowację docenili twórcy najważniejszych butików w świecie streetwearu: END. i Sneakersnstuff (który w tym roku obchodzi 25 rocznicę powstania!).

KEEN x SNS „What Reed Yellow”

Od sztokholmskiej wysepki, po sklepy na głównych ulicach Nowego Jorku i Los Angeles, aż po autorską odsłonę SNS x KEEN UNEEK. Męskie sandały lifestyle’owe stworzone wspólnie z ekspertami , to ukłon w stronę fasonów późnych lat 90. w połączeniu z akcentami odwołującymi się do natury. Zamszową cholewkę uzupełnia wodoodporna wkładka z technologią NXT Cleansport, zwiększając wytrzymałość i komfort użytkowania. Regulowany system wiązania oraz pasy otulające stopę nawiązują designem do jednego z podstawowych materiałów, od lat stosowanych w outdoorze – rzemyka. Model ten łączy szyk retro i element historii trekkingu.

„What Reed Yellow” dostępny będzie w sprzedaży stacjonarnej od 31 maja oraz internetowej pod linkiem oraz na www.keen.pl

UNEEK x END „Camping”

Czas na świeżym powietrzu to nie tylko godziny wędrówek. To też wieczory pod gołym niebem spędzone na oglądaniu gwiazd, poszukiwanie odpowiedniego miejsca na kemping i grzanie się w blasku trzaskającego ogniska. Szczególnie popularny rodzaj rozrywki w północnej Anglii – skąd pochodzą twórcy END CLOTHING. Dlatego, by celebrować i uhonorować ucieczkę od miejskiego zgiełku na rzecz zanurzenia się w naturze – powstał model Camping. Recyklingowane, elastyczne sznurki zapewniają stopie stabilność, podczas gdy kolorystyka oddaje wieczorny krajobraz biwaku – leśnych ścieżek, obserwowania faz słońca od wschodu do zachodu, gwieździstych nocy, a także tańczących płomieni ogniska. Streetwearowego sznytu dodaje tłoczone logo END umiejscowione pośrodku języka.

„Camping” dostępny będzie w sprzedaży stacjonarnej od 31 maja oraz internetowej pod linkiem oraz na www.keen.pl

TYO x NYC x LDN

Od Tokio, przodującego innowatora, przez tętniące życiem ulice Nowego Jorku i kulturalne centrum Londynu od lat mieszające ze sobą subkultury, KEEN upamiętnia dekadę od debiutu UNEEK serią globalnych współprac. Inicjatywy te wnoszą świeżą estetykę i odświeżony design, synergicznie łącząc dziedzictwo outdoorowe marki z indywidualnym duchem globalnych partnerów.