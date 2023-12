TEST: Volvo XC60 B5 AWD mild hybrid

Nowoczesne SUV-y, takie jak Volvo XC60, muszą być dostosowane do wielu sytuacji. Wyjazd służbowy, podwózka dzieci do szkoły, wypad na zakupy do centrum miasta czy przeciwnie, odcięcie się od cywilizacji. XC60 jest w swojej kategorii wyjątkową pozycją, zwłaszcza, że jest wyposażony w technologie bezpieczeństwa, które mocno kąsają większość alternatyw.

XC60 prezentuje się naprawdę imponująco dzięki reflektorom w kształcie młota Thora (tak, tak je nazywa Volvo), odchylonej do tyłu szybie przedniej i charakterystycznym tylnym światłom w kształcie haka.

W kabinie znajdziesz wygodne, stylowe i dyskretne wnętrze. Wszędzie tam, gdzie dłonie i palce stykają się z XC60, wydaje się ono miękkie i bardzo dobrze wykonane. Wszystko jest bardzo minimalistyczne – trochę jak szwedzkie meble – więc nie ma żadnych nieestetycznych guzików zagracających to miejsce. Zamiast tego sterujesz większością funkcji XC60 za pośrednictwem centralnego, 9-calowego ekranu dotykowego. Korzystanie z Apple CarPlay i Android Auto jest dostępne, ale tylko w przypadku połączenia przewodowego. Niestety, chociaż ten wyświetlacz może wyglądać jak coś, czego można użyć do zamówienia drinka w eleganckim barze koktajlowym, nie jest tak łatwy w obsłudze jak niektóre bardziej intuicyjne systemy. Znajdują się tam wszystkie ustawienia jazdy, ale ich zmiana w podróży jest dość utrudniona.

Gdy tylko wsiądziesz do samochodu, wiesz, że możesz wyruszyć w długą podróż i dotrzeć tam bez odczuwania bólu mięśni. Znakomicie wyprofilowane fotele zapewniają fantastyczny komfort w Volvo XC60. Droższe wersje są wyposażone w elektryczne fotele z pamięcią ustawień. Wygoda to jedna z tych rzeczy, które w Volvo uważam za oczywiste, ale naprawdę warto podkreślić, jak dobrze ten model buduje to poczucie. Podgrzewane siedzenia obite skórą, można także wymienić na piękne, wełniane wykończenie.

Kierownicę można przesuwać we wszystkich kierunkach, a widoczność należy do najlepszych w tej klasie samochodów. Volvo wyposaża wszystkie modele XC60 w przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamerę cofania.

Na tylnych siedzeniach również jest bardzo przyjemnie – jest wystarczająco dużo miejsca, aby trzy dorosłe osoby mogły usiąść obok siebie, a także przyzwoita ilość na ramiona. Na dwóch zewnętrznych siedzeniach znajdują się łatwo dostępne mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX. Wyższe wersje wyposażenia standardowo mają podgrzewane tylne siedzenia, co zapewnia akcent luksusu.

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika dostępna jest w każdym Volvo XC60, a dwa najwyższe poziomy wyposażenia umożliwiają otwieranie i zamykanie jej bez użycia rąk. Przy otwartym bagażniku otwór jest wystarczająco duży, ale przestrzeń ładunkowa XC60 nie jest tak pojemna jak u konkurencji. Czy to poważny problem? Niezupełnie, ponieważ bagażnik XC60 jest nadal dobrej wielkości i ma bardzo praktyczny kształt. Jednak przy 483 litrach jest to mniej niż 520 litrów w Q5 i 550 litrów w BMW X3 i Mercedesie GLC.

Podłoga bagażnika znajduje się na równi z progiem zderzaka, dzięki czemu można łatwo wsunąć ciężkie walizki, a punkty mocowania utrzymują ładunek na miejscu. Dostajesz także gniazdko 12 V, które umożliwia ładowanie np. przenośnej lodówki.

Składanie tylnych siedzeń jest proste, a zagłówki automatycznie odchylają się do przodu. Po złożeniu siedzeń, pojemność bagażnika powiększa się do maksymalnie 1 430 litrów. W podłodze nie ma stopnia, więc dłuższe ładunki można z łatwością przesuwać do przodu.

Model Volvo dostępny jest tylko z napędem na wszystkie koła, który pomaga na śliskich nawierzchniach, w opcji plug-in hybrid z silnikiem T6 i T8 oraz w testowanym wariancie mild hybrid z silnikiem B5 (tańszym o kolejno 45 i 50 tysięcy złotych).

Moc w B5 AWD pochodzi z 2,0-litrowego, czterocylindrowego silnika benzynowego z turbodoładowaniem, generującego 250 KM mocy i 350 Nm momentu obrotowego. Jest on wspierany przez układ miękkiej hybrydy 48 V. Wersja ta ma deklarowane zużycie 7,9 l/100 km w cyklu mieszanym, podczas jazd testowych po mieście sięgnęło 9,0 litrów na 100 km.

Volvo uczyniło XC60 SUV-em, w którym komfort jest ważniejszy niż doskonałe właściwości jezdne. Mocno je przyciskając, nadwozie pochyli się zauważalnie bardziej niż BMW X3 czy Audi Q5. Układ kierowniczy nie zapewnia kierowcy zbyt wielu wrażeń ani informacji zwrotnych, a jazda Volvo staje się mniej opanowana, im szybciej i mocniej jedziesz samochodem, więc lepiej cieszyć się podróżą i łagodnym podejściem XC60.

Lekki układ kierowniczy pomaga podczas kręcenia kierownicą i wjeżdżania autem na ciasne miejsce parkingowe przy ruchliwej ulicy. Volvo jest samochodem zapewniającym spokój podczas poruszania się po miejskich krajobrazach, a jego promień skrętu jest zaskakująco mały jak na duży SUV i wynosi 11,4 m – czyli lepiej niż wszystkie alternatywne rozwiązania.

Miłośnicy dynamicznego przyspieszania zdecydowanie będą bardziej zainteresowani wersją T8 AWD, która gwarantuje o dwie sekundy szybsze dotarcie do „setki”. To w testowym wariancie trwa 6,9 sekundy i mogłoby być odrobinę bardziej ciche.

Wszystkie XC60 są standardowo wyposażone w automatyczną skrzynię biegów. Dostępnych jest także mnóstwo systemów bezpieczeństwa i chociaż niektóre, takie jak awaryjne hamowanie automatyczne, są obecnie dość powszechne, inne, takie jak choćby podstawy siedzeń zaprojektowane specjalnie tak, aby wytrzymać uderzenie pionowe w przypadku zjechania z drogi pokazują, jak wiele Volvo myśli o bezpieczeństwie. Każde XC60 jest wyposażone w funkcję ostrzegania przed kolizją czołową, a także asystenta utrzymania pasa ruchu i tempomat z ogranicznikiem prędkości. Auto ma siedem poduszek powietrznych, w tym jedną na kolana kierowcy.

Volvo oferuje wszystko, czego można oczekiwać od samochodu tej klasy w zakresie wnętrza i bezpieczeństwa. Nie jest to najbardziej angażujące kierowcę auto, ale do tego Szwedzi już nas przyzwyczaili.

Specyfikacja

CENA 219 900 PLN

219 900 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 180 km/h

180 km/h 0-100 KM/H 6,9 sekundy

6,9 sekundy SILNIK B5 2.0

B5 2.0 MOC 250 KM

250 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 350 Nm