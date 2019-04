TEST: Apple MacBook Air (2018)

W przeciwieństwie do ówczesnej konkurencji, oryginalny MacBook Air skupiał się na maksymalnej mobilności i zapoczątkował modę na ultrabooki. Ostatnimi czasy wszyscy producenci wprowadzili do swojej oferty nowe przenośne komputery, z jednym wyjątkiem – po sukcesie oryginalnego Air, Apple jakby zapomniało o tym segmencie rynku. Na szczęście nie na stałe.

Powrót króla

Nowy MacBook Air wygląda podobnie do poprzednika (chociaż jest dostępny w innych kolorach: gwiezdnej szarości i złocie), ale w rzeczywistości jest zupełnie nowym urządzeniem. Najważniejsze usprawnienie to 13-calowy ekran Retina o rozdzielczości 2560×1600 px. Jak na wyświetlacz od Apple przystało, cechuje się on bogatą kolorystyką, szerokimi kątami widzenia i doskonałą ostrością. Nie należy on do najjaśniejszych, ale w codziennym użytkowaniu nie sprawia to żadnego dyskomfortu. Poprawiono również głośniki: teraz mocniejsze i wyposażone w pełnoprawne stereo.

Do dyspozycji dostajemy dwa porty Thunderbolt 3/USB-C i wejście słuchawkowe. Te pierwsze doskonale radzą sobie nawet z wymagającymi zadaniami, ale podczas korzystania z komputera nie raz odczuliśmy brak wejścia USB. Pod tym względem Air przypomina inne komputery Apple – niektórzy uwielbiają ten minimalizm, a inni woleliby mieć nieco więcej opcji.

Przy wadze 1,25 kg i maksymalnej grubości 15,6 mm (w najcieńszym miejscu laptop ma tylko 4,1 mm!) możemy spodziewać się jedynie niewielkiego procesora, ale na szczęście dwurdzeniowy Intel Core i5 8 generacji daje radę. Turbo Boost krótkotrwale zwiększa taktowanie do 3,6 GHz, co pomaga MacBookowi Air wykonywać trudne zadania, w tym otwieranie dużych programów niewiele wolniej, niż robiłby to znacznie mocniejszy sprzęt. W szybkim działaniu pomaga fenomenalny dysk SSD, szybszy i bardziej funkcjonalny od konkurencyjnych rozwiązań.

O ile nie polecamy komputera do gier i zaawansowanych prac graficznych (zintegrowanej karcie Intel UHD Graphics 617 daleko do gamingowych podzespołów), niezbyt zaawansowana edycja zdjęć w Photoshopie czy montaż wideo są na nim możliwe.

Do prac biurowych i rozrywki wystarczy 8 GB RAM-u, ale jeśli chcesz kupić MacBooka Air do edycji zdjęć, warto zastanowić się nad wersją z 16 GB. Wydasz dodatkowe 960 PLN, ale pamiętaj, że sam nie dołożysz dodatkowej pamięci operacyjnej! Równie mocno będziesz musiał zastanowić się nad pojemnością dysku – bazowe 128 GB szybko się wyczerpie, ale jej podwojenie kosztuje dość zatrważające 1 000 PLN, więc jeśli nie dysponujesz odpowiednio dużym budżetem, warto zainwestować w dobry dysk zewnętrzny.

Uderz w klawisze

Do MacBooka Air trafiła klawiatura z tegorocznej generacji, z niskimi klawiszami na motylkowych mechanizmach. Niektórzy jej nie znoszą, dlatego przed zakupem warto przetestować ją na żywo. Nowa generacja wolna jest od prześladujących poprzednie wersje błędów – specjalna silikonowa wyściółka wycisza klawisze i chroni przełączniki przed zakleszczeniem się. Nam pisało się na niej wygodnie, ale trudno wydawać jakąkolwiek opinię o jej długowieczności po kilkudniowym teście, zwłaszcza w obliczu ogromnych problemów z poprzednimi iteracjami. Polubiliśmy również duży, responsywny trackpad.

Za funkcje bezpieczeństwa odpowiada procesor T2, który powstał w oparciu o rozwiązania z iPhone’ów. Wyposażony jest on w obsługę Touch ID i klucze szyfrowania: jeśli ktoś ukradnie twojego laptopa, nie będzie miał dostępu do zawartości plików. Odblokowywanie komputera za pomocą odcisku palca odbywa się idealnie płynnie. Niestety, kamerka internetowa obsługuje jedynie 720p, i to niezbyt dobrze. Szkoda, że w tak drogim laptopie znalazł się taki brak.

Mimo kilku wad, MacBook Air to solidny laptop podróżny – lekki, poręczny i elegancki, a na dodatek wyposażony w mocną baterię.

SPECYFIKACJA