TEST: Przenośne głośniki 

Wraz ze wzrostem temperatur, rośnie też naturalna chęć spędzania większej ilości wolnego czasu (a w epoce pracy zdalnej nie tylko) na świeżym powietrzu. W ten sam sposób, w jaki światło przyciąga ćmy, nas wyciąga na zewnątrz: do ogródka, parku, na bliższy lub dalszy wyjazd.

Pod względem muzycznym plener jest taki sam jak każda inna przestrzeń – pozwala dodać odpowiedniego nastroju, bez względu na to czy zamierzasz się nad czymś koncentrować, relaksować, bawić z przyjaciółmi, czy po prostu potrzebujesz dźwiękowego tła. Tutaj do gry wkraczają przenośne głośniki.

Dobrą wiadomością jest to, że producenci wiedzą, jaką różnicę może zrobić porządnie skonstruowany głośnik tego typu, więc już jakiś czas temu odpowiednio wypełnili tę część rynku. Znajdziesz wiele marek i modeli do wyboru, wszystkie zaprojektowane z odpowiednio wyższą trwałością, dzięki czemu nie zepsują się w trakcie pierwszej wyprawy.

Głośniki, które omawiamy w naszym zestawieniu, są zasilane baterią wewnętrzną i działają przez Bluetooth lub Wi-Fi, więc nie musisz się martwić, że w jakimś momencie potkniesz się o kable lub będziesz musiał szukać gniazdka na łące. Pomimo swoich kompaktowych rozmiarów i mobilności, wciąż mają też niesamowitą moc.

Kiedy już zakupisz głośnik zewnętrzny, możesz zacząć myśleć o detalach swojego doświadczenia z nimi. Ostatecznie dostarczysz sobie wrażeń dźwiękowych, które będą idealnie dopasowane do ciebie.

B&O Beolit 20

Specyfikacja

GŁOŚNIKI 4 (3x 1,5” pełnozakresowy, 1x 5,5” szerokopasmowy o długim skoku)

4 (3x 1,5” pełnozakresowy, 1x 5,5” szerokopasmowy o długim skoku) ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI 37 – 20 000 Hz

37 – 20 000 Hz CZAS PRACY NA BATERII do 8 godzin

do 8 godzin ŁĄCZNOŚĆ USB-C, 3,5 mm mini jack, Bluetooth 4.2

USB-C, 3,5 mm mini jack, Bluetooth 4.2 STOPIEŃ OCHRONY IP brak

brak WYMIARY 135 x 230 x 189 mm

135 x 230 x 189 mm CENA 2600 PLN

Na pierwszy rzut oka: Nie jest nowiną, że sprzęt audio od B&O jest solidny, a Beolit 20 brzmi fantastycznie. Pod względem wyglądu zachwyca stylistyką retro, do tego daje około ośmiu godzin pracy na baterii i można nim łatwo sterować za pomocą aplikacji. Poza tym możesz na nim podładować bezprzewodowo swojego smartfona.

Audio Pro A15

Specyfikacja

GŁOŚNIKI 2 (1” tweeter, 4,5” woofer)

2 (1” tweeter, 4,5” woofer) ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI 45 – 22 000 Hz

45 – 22 000 Hz CZAS PRACY NA BATERII do 11 godzin

do 11 godzin ŁĄCZNOŚĆ RCA, Wi-Fi, Bluetooth

RCA, Wi-Fi, Bluetooth STOPIEŃ OCHRONY IP IPX2

IPX2 WYMIARY 206 x 286 x 137 mm

206 x 286 x 137 mm CENA 1 950 PLN

Na pierwszy rzut oka: Audio Pro A15 wygląda oszałamiająco, a dalej jest jeszcze lepiej: ma wiele opcji połączeń (w tym Wi-Fi i Bluetooth), można go łatwo podłączyć do istniejącej sieci głośników Audio Pro, a wszystkie funkcje mogą być kontrolowane za pomocą wbudowanych przycisków. Między kolejnymi ładowaniami masz około 11 godzin zabawy.

Sonos Move

Specyfikacja

GŁOŚNIKI 2 (średnio-niskotonowy, wysokotonowy)

2 (średnio-niskotonowy, wysokotonowy) CZAS PRACY NA BATERII do 11 godzin

do 11 godzin ŁĄCZNOŚĆ USB-C, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0

USB-C, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0 STOPIEŃ OCHRONY IP IP56

IP56 WYMIARY 240 x 160 x 126 mm

240 x 160 x 126 mm CENA 1 700 PLN

Na pierwszy rzut oka: Sonos stawia wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o wierność dźwięku, jakość wykonania i łatwość użytkowania – i te standardy są utrzymane w przypadku Move. Może bezproblemowo dołączyć do istniejącej sieci Sonos lub działać niezależnie przez około 11 godzin na zasilaniu bateryjnym.

SPRZĘT 01:

B&O BEOLIT 20

Szukasz potężnego przenośnego głośnika? Warto byś rozważył Bang & Olufsen Beolit 20 – jedną z najlepszych opcji na rynku.

Bang & Olufsen Beolit 20 nie jest najbardziej kompaktowym rozwiązaniem, a sporym urządzeniem do użytku w domu i plenerze. Waży około 2,7 kg, więc nie jest to głośnik, który będziesz chować do plecaka, aby zabrać ze sobą do parku.

Stworzony w klasycznym stylu B&O, do jego produkcji wykorzystano wytrzymały polimer z aluminiową maskownicą, ciągnącą się wokół obudowy. Do tego dochodzi idealnie pasujący wizualnie, skórzany pasek, do wygodnego noszenia Beolita.

Największą wadą konstrukcji jest brak oficjalnej wodoodporności, więc jeśli planujesz używać głośnika poza domem, musisz obserwować ciemne chmury, zbierające się na niebie.

Jeśli chodzi o żywotność baterii, możesz spodziewać się około ośmiu godzin słuchania muzyki przy tak zwanej „typowej głośności” – co znaczy ok. połowy mocy. Nie jest to zatem urządzenie, mogące należeć do kategorii najdłużej pracujących, o czym powinieneś pamiętać, jeśli planujesz gościć ludzi przez cały dzień lub dłużej.

Jedną z istotnych zalet Beolita 20 jest to, że górny panel może służyć jako bezprzewodowa ładowarka dla urządzeń mobilnych. Dzięki temu, jeśli używasz głośnika poza domem, a twój telefon zaczyna się rozładowywać, możesz dodać mu nieco mocy.

Bang & Olufsen Beolit 20 zapewnia potężny, pełny dźwięk. Zapewnia moc, równowagę i wyrazistość w każdym gatunku muzycznym. Nawet podcasty brzmią na nim świetnie dzięki ekspresywności mowy. Jest też bardzo głośny, a dźwięk bardzo łatwo wypełnia szeroką przestrzeń. Nawet po podkręceniu go do pełnej głośności, nie słychać żadnych zniekształceń, a każdy utwór jest tak samo czysty jak przy niższych ustawieniach.

Biorąc pod uwagę, jak drogi jest to produkt, szkoda, że producent nie przewidział w nim dodatkowych funkcji, jak chociażby mikrofonu, aby używać go w formie zestawu głośnomówiącego, a nawet łączności Wi-Fi, aby używać go jako urządzenia multiroom.

Jeśli zależy ci na mocnym połączeniu stylu i dobrej jakości dźwięku, Bang & Olufsen Beolit 20 z pewnością będzie jednym z twoich pierwszych wyborów. To nowoczesny i mocny głośnik, którego możesz używać w całym domu i poza nim, bez konieczności podłączania go do źródła zasilania. Dla tego typu potrzeb to fantastyczne rozwiązanie.

SPRZĘT 02:

AUDIO PRO A15

Na głośniku Audio Pro zawsze można polegać, że będzie dobrze wyglądał. Ich urządzenia w stylu skandynawskim doskonale sprawdzą się w nowoczesnym domu. Audio Pro A15 jest tego dowodem; atrakcyjny i stylowy, pokryty elegancką, siateczkową tkaniną z panelem ze szczotkowanego metalu na górze. Możesz go kupić w kolorze ciemno- lub jasnoszarym, więc powinien pasować do większości wnętrz.

Podstawę stanowi prążkowana, plastikowa podstawa, a z tyłu znajduje się uchwyt do noszenia. Słusznie, ponieważ jest to ciężkie urządzenie, ważące 3,4 kg. To przenośny głośnik, ale nie będziesz go zabierać wszędzie ze sobą. Gdy jednak to zrobisz, ucieszy cię wodoodporność w klasie IPX2, co oznacza, że przetrwa lekki deszcz. W przypadku ulewy byłoby już znacznie gorzej.

Audio Pro A15 współpracuje z innymi urządzeniami multiroom firm Audio Pro, Google i Apple. Konfiguracja urządzenia z systemem multiroom jest bardzo prosta — wystarczy otworzyć odpowiednią aplikację, np. Apple Home i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Składający się ze wzmacniacza o mocy 10 i 30 W z 1-calową tekstylną kopułką wysokotonową i 4,5-calowym głośnikiem niskotonowym, system charakteryzuje duża moc.

Tak jak można oczekiwać od urządzeń Audio Pro, otrzymujesz potężny, czysty i skoncentrowany dźwięk. Równowaga między częstotliwościami trafia w punkt: dół jest mocny, podczas gdy wysokie tony wyraźne, a średnie przebijają się z wystarczającą siłą. Krótko mówiąc: mnóstwo energii bez zagłuszania szczegółów. Słychać tu głębię każdego instrumentu, a muzyka z łatwością wypełni większą przestrzeń. Jedynym problemem jest to, że ze względu na konstrukcję zupełnie inne wrażenia towarzyszą słuchaniu będąc za głośnikiem. Najlepiej więc zrobisz, stawiając go przy ścianie.

Bateria wytrzyma do 11 godzin grania przy 50% głośności lub osiem godzin przy pełnej, co jest dobrym wynikiem dla tego rodzaju urządzenia, nawet jeśli nie może się równać z niektórymi głośnikami Bluetooth.

Generalnie niewiele można zarzucić Audio Pro A15, choć jego waga może zniechęcić do zabierania go w dalsze wyprawy. Choć nie ma wielu dodatkowych funkcji, gdziekolwiek go zabierzesz, będzie ci towarzyszyć świetnej jakości dźwięk. Jeśli już korzystasz z systemów multiroom Audio Pro, Apple lub Google w domu, będzie to fantastyczny dodatek do twojej konfiguracji.

SPRZĘT 03:

SONOS MOVE

Chociaż Move stawia bardziej na wytrzymałość niż seksowność, patrzy się na niego z przyjemnością. Z tyłu obudowy znajdują się trzy przyciski do konfiguracji, porty zasilania i łączności, a na górze opcje sterujące do zmiany głośności, wyciszania, pomijania utworów oraz włączania i wyłączania Alexy lub Google.

Głośnik konfiguruje się i działa na tej samej, przejrzystej aplikacji, co wszystkie inne produkty Sonos. Dzięki temu można uzyskać dostęp do szerokiej palety usług strumieniowania. Obsługuje on również AirPlay 2 i ma na pokładzie Alexę i Asystenta Google.

Move nie jest w pełni wodoodporny, ale norma IP56 zapewnia, że niestraszny mu kurz i ulewa. Nie można go jednak zanurzyć w wodzie. Z moich obserwacji wynika, że spokojnie da się go postawić w wilgotnej łazience czy zabrać na plażę, o ile będzie się go trzymać z dala od słonej wody i nie zakopie się go w piasku (co mam nadzieję, nie przyszłoby ci do głowy).

Po naładowaniu, żywotność jego baterii pozwala na 11 godzin odtwarzania muzyki, a tryb oszczędzania energii utrzymuje go przy życiu przez pięć dni w stanie czuwania. Akumulator w razie potrzeby jest wymienialny, aczkolwiek wymaga to użycia śrubokręta.

Move plasuje się w środku naszej stawki w kwestii wagi. „Uchwyt” – duże wgłębienie z tyłu – jest jednak wygodny i dobrze wyprofilowany.

Chociaż można spierać się o ogólną przenośność Sonos Move, jego geniusz polega na tym, że brzmi i działa jak każdy inny głośnik Sonos, z tym wyjątkiem, że możesz zabrać go poza dom. Jakość dźwięku jest porównywalna z Sonos One, gdy korzystasz z Wi-Fi, i nie traci wiele, gdy wychodzisz na zewnątrz i przełączasz się na Bluetooth. Podobnie jak w przypadku wielu głośników Sonos, możesz nawet sparować dwa Sonos Move w parę stereo, ale tylko przez Wi-Fi.

Ponieważ Move nie jest zaprojektowany do pozostawania w jednym miejscu, na jego pokładzie znalazła się ciekawa funkcja: Automatic TruePlay. Powoduje ona ponowną kalibrację głośnika za każdym razem, gdy wbudowany akcelerometr informuje go, że został poruszony. Mikrofony Alexy analizują dźwięk, odbijający się od ścian i mebli, i dostosowują go do bieżących potrzeb. Efekty działania tej funkcji są naprawdę imponujące.

Move jest naprawdę znakomitym głośnikiem. Jeśli szukasz odpornego na warunki atmosferyczne, wytrzymałego sprzętu, który nie wygląda tak topornie jak większość tego typu „twardzieli” na rynku, a jednocześnie może działać jako domowy głośnik w ekosystemie Sonos – to świetna opcja.

Werdykt

#1 | SONOS MOVE | 88/100

Plusy Doskonały dźwięk. Świetna wodoodporność. Obsługa wielu usług strumieniowych. Inteligentni asystenci (Amazon Alexa i Asystent Google).

Minusy Masywny jak na „przenośny” głośnik. Trochę gorszy dźwięk przez Bluetootha.

Podsumowując Droższy niż wiele głośników przenośnych na rynku, ale także znacząco od nich lepszy. Sonos Move to bezkompromisowe urządzenie oferujące zasilanie na akumulatorze, ale też możliwość włączenia w system multiroom. A do tego charakteryzuje go świetny dźwięk z automatyczną kalibracją.

#2 | AUDIO PRO A15 | 86/100

Plusy 11 godzin żywotności baterii. Stylowy, nowoczesny design.

Minusy Dość duży i mało poręczny.

Podsumowując Jeśli szukasz przenośnego głośnika multiroom, który brzmi tak samo dobrze, jak wygląda, Audio Pro A15 to świetny wybór.

#3 | B&O BEOLIT 20 | 84/100

Plusy Silny dźwięk. Wbudowana ładowarka bezprzewodowa.

Minusy Żywotność baterii mogłaby być lepsza. Brak zaawansowanych funkcji.

Podsumowując Imponuje dźwiękiem, który możesz zabrać wszędzie, ale musisz z nim uważać, bo zdecydowanie nie jest twardzielem.