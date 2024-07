Technologia w sporcie

Wpływ technologii na sport może być często kontrowersyjny. Czy istnieje obecnie na świecie bardziej niepopularny akronim niż VAR? Oficjalna propozycja Wolverhampton Wanderers, aby całkowicie go wyrzucić z Premier League, głosowana w czerwcu, sugeruje, że nie. Nie można jednak zaprzeczyć, że sposoby, w jakie różne sporty wykorzystują postęp technologiczny, mają kluczowe znaczenie dla ich rozwoju jako widowiska i zapewnienia, że kibice nie zostaną odesłani do domu wściekli z powodu niesprawiedliwego wyniku.

Weźmy na przykład Euro 2024. Piłka nożna jest zdecydowanie największym sportem na świecie i stale się rozwija, ponieważ pionierskie, nowe technologie stają się coraz bardziej dostępne. Podczas tegorocznego, wyczekiwanego turnieju w Niemczech, każdy mecz jest sędziowany zarówno przez sędziego na boisku, jak i wspomniany wcześniej zespół asystenta sędziego wideo (VAR), który ma swoją siedzibę w specjalnie zbudowanym ośrodku w Lipsku, gdzie uważnie monitoruje akcje i sprawdza wyraźne i oczywiste błędy związane z golami, incydentami w polu karnym czy czerwonymi kartkami. Tylko w przypadku popełnienia oczywistych błędów, VAR zostanie poinstruowany, aby interweniować i powiadomić sędziego na boisku, że decyzja jest rozpatrywana.

Większość frustracji związanej z VAR-em, które znamy także z boisk Ekstraklasy, wiąże się z tym, jak dużo czasu zajmuje podejmowanie decyzji, co może szybko zabić zarówno tempo gry, jak i atmosferę na trybunach. Ale miejmy nadzieję, że będzie to mniejszy problem tego lata dzięki technologii piłki, która została przyjęta podczas Euro 2024.

Adidas Fussballliebe, która jest oficjalną piłką meczową turnieju, ma wewnątrz 500-hercowy, akumulatorowy czujnik ruchu, który precyzyjnie śledzi dane piłki, dalej przesyłane do sędziów wideo w czasie rzeczywistym. Łącząc sztuczną inteligencję piłki z danymi graficznymi pozycji gracza rejestrowanymi przez 10 specjalistycznych kamer wewnątrz stadionu, sędziowie mogą polegać na tym, co jest znane jako półautomatyczna technologia spalonego (SAOT), aby szybko i dokładnie określić sytuacje spalone i, miejmy nadzieję, położyć kres bolesnemu, żmudnemu, ręcznemu rysowaniu linii, do którego kibice piłki nożnej przyzwyczaili się w telewizji. Technologia Connected Ball jest również w stanie śledzić ruchy poszczególnych kończyn, jak i kontakt z piłką, co powinno ułatwić rozwiązywanie kontrowersyjnych incydentów z dotknięciem piłki ręką, a w idealnym przypadku zapobiec kolejnym scenariuszom w stylu kultowej „ręki Boga”.

Bardziej ugruntowana jest technologia goal-line (GLT), która jest obecna na wszystkich stadionach Euro 2024. Za każdą bramką rozmieszczono siedem kamer, z których każda śledzi dokładną pozycję piłki w polu bramkowym, a zebrane przez nie dane służą do generowania animacji 3D, którą mogą zobaczyć kibice na stadionie i oglądający mecz w telewizji. Jeśli piłka całym obwodem przekroczy linię bramkową, co oznacza, że padł gol, sędziowie są powiadamiani na swoich zegarkach w ciągu jednej sekundy, dzięki czemu mogą bezzwłocznie przyznać lub odrzucić zmianę wyniku.

GLT jest w zasadzie podobne do przyjęcia przez tenis Hawk-Eye, które zostanie użyte ponownie w tym roku na Wimbledonie. System ten łączy kamery o dużej szybkości i algorytmy komputerowe, aby dokładnie śledzić trajektorię piłki, usuwając błąd ludzki z ważnych osądów w grze. Kontrowersyjne decyzje dotyczące linii, takie jak ta w pamiętnej reklamie Fruit Shoot z początku lat 2000. (sprawdźcie na YouTubie), są teraz mniejszym problemem w grze na szczycie.