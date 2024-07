Audio Klan odnawia współpracę z Loewe

Audio Klan ogłosił odnowienie współpracy z Loewe, luksusową niemiecką marką elektroniki użytkowej, stając się wyłącznym dystrybutorem marki w Polsce. Produkty Loewe będą szeroko dostępne w całej Polsce od lipca tego roku, w tym we wszystkich 21 salonach Top Hi-Fi & Video Design zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i innych miastach w całej Polsce.

2024 jest ekscytującym rokiem dla Loewe. W maju br. niemiecka marka ogłosiła swojego nowego ambasadora, gwiazdę piłki nożnej Kyliana Mbappé, oraz zupełnie nowy projekt głośnika Bluetooth powstały z nim we współpracy, We. HEAR pro. Co więcej, niemiecka marka poinformowała również o przejściu do produkcji własnych paneli OLED TV, aby mieć wpływ na każdy etap procesu produkcyjnego.

Odnosząc się do partnerstwa, Andreas Höfner, wiceprezes Loewe ds. globalnej sprzedaży, powiedział: „Z dumą ogłaszamy wznowienie współpracy między Loewe i Audio Klan. Firma Audio Klan ma nie tylko 30-letnią historię i niesamowitą znajomość branży audio-video w Polsce, ale także bogate doświadczenie we współpracy z renomowanymi producentami sprzętu AV oraz dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca ożywi markę Loewe we wszystkich kluczowych kanałach sprzedaży detalicznej, a produkty Loewe trafią do polskich klientów”.

„Audio Klan, jako wiodący dystrybutor produktów audio, poszukiwał partnera, który zaoferowałby klientom w Polsce dostęp do całego ekosystemu najwyższej jakości produktów audio i wideo” – wyjaśnił Rafał Placzyński, product manager marki Loewe w firmie Audio Klan. „Marka Loewe doskonale spełnia te wymagania, kontynuując tradycję tworzenia unikalnych i innowacyjnych projektów. Legendarna już jakość i wzornictwo produktów, które zapewnia produkcja w Niemczech z zachowaniem najwyższych standardów technologicznych, w połączeniu z profesjonalną obsługą świadczoną przez oddział Loewe w Polsce, gwarantują satysfakcję z produktów” – dodał Placzyński.

Loewe jest niezwykle podekscytowane odnowionym partnerstwem, wiążącym się z rosnącą obecnością marki w Polsce. Ekskluzywne urządzenia niemieckiego producenta będą już wkrótce dostępne w sprzedaży u autoryzowanych dealerów.