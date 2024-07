TEST: Nanoleaf Matter Smart Multicolor Outdoor String Lights

Jak sprawić, by stare, nudne lampki ogrodowe nie były już starymi, nudnymi lampkami ogrodowymi? Projektując adresowalne, z wysoce sieciowym pokazem świetlnym, który może migać w ponad 16 milionach kolorów, łącząc się z systemami Apple i Google.

To właśnie otrzymujesz, gdy wybierasz zestaw wielokolorowych lampek ogrodowych Matter, które mają zamienić twoje podwórko lub patio w wielokolorową krainę czarów. Standardowy zestaw ma 15 metrów długości, a dostępne są także warianty 30- i 45-metrowe.

Dwie najlepsze rzeczy w tych lampionach to solidna konstrukcja i łatwość konfiguracji. System jest zamontowany na długim, czarnym kablu, a żarówki są na nim rozmieszczone co 75 cm. Do każdej z nich przymocowane są małe obręcze, ułatwiające zawieszenie. Żarówki są dość atrakcyjne, choć nieco barokowe. Zostały wykonane z polimetakrylanu metylu (PMMA), zwanego popularnie pleksi lub szkłem akrylowym. Ten przezroczysty materiał jest zwykle odporny na uderzenia, ale może łatwo się zarysować i z pewnością pęknie, jeśli uderzy się go młotkiem. W przeciwieństwie do podobnych świateł, których używałem, przewody są grube i wytrzymałe, a żarówki wyraziste i bardzo widoczne. To nie jest po prostu sznur lampek choinkowych jak z innego zestawu Nanoleaf, przeznaczonego do świątecznych dekoracji. Ten kabel jest solidny, o grubości niczym w przedłużaczu. To powoduje, że są one rekomendowane do użytku zewnętrznego, ale jeśli masz mieszkanie w stylu industrialnym, mogą ci się również spodobać we wnętrzu. Lampki łączą się z lokalną siecią Wi-Fi i są kompatybilne z aplikacjami Apple i Google. Są wyposażone w kontroler w pobliżu wtyczki, dzięki czemu można je włączać i wyłączać oraz regulować jasność również na miejscu.

Firma oferuje swoją standardową aplikację, która zapewnia bardziej szczegółową kontrolę nad lampkami poprzez sceny i użycie AI (oczywiście…), opisując zastosowanie. Żarówki mogą działać w przedziale temperatur od -15 ℃ do +40 ℃. Są również wystarczająco wodoodporne, a wraz z grubymi kablami odporne na deszcz i słońce. Rozwieszenie zestawu na patio jest tak proste, jak rozciągnięcie między słupkami i podłączenie do prądu.

Oświetlenie zewnętrzne LED kosztuje obecnie stosunkowo niewielkie pieniądze. Jeśli cena jest decydującym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie, to światła Nanoleaf są zdecydowanie propozycją nie na miejscu. To powiedziawszy, z tymi lampkami zdecydowanie uzyskasz podziw wśród gości zaproszonych na garden party.

Są solidnie zbudowane i ładnie zaprojektowane, a łączność Wi-Fi jest najwyższej klasy. Połączenie Matter jest kwestią dyskusyjną. Brak standaryzacji w systemach Smart Home wciąż kłuje, ale Nanoleaf przynajmniej stara się stawiać na coś, co miało nam dać nadzieję na względną stabilizację w kategorii, nawet jeśli producenci nie są w stanie dogadać się w tej kwestii. Warto też zauważyć, że zestaw można również w przyszłości rozbudowywać o kolejne elementy.

W pakiecie w naprawdę ciężkim pudle otrzymujesz solidny zestaw żarówek świecących z mocą 55 lumenów, które będziesz mógł powiesić i sparować w krótkim czasie, a dzięki intuicyjnym elementom sterującym, a nawet wykrywaniu dźwięku, same mogą rozkręcić twoją imprezę. Czy to wystarczy, by uzasadnić swoją cenę – musisz zdecydować sam.

Specyfikacja

CENA Od 429 PLN (15 m)

Od 429 PLN (15 m) LICZBA ŻARÓWEK 20 (15 m)

20 (15 m) MAKSYMALNA KONFIGURACJA 60 żarówek