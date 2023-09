BMW definiuje się na nowo: BMW Vision Neue Klasse

Najnowszy projekt studyjny BMW Group, BMW Vision Neue Klasse, pokazuje, jak będzie wyglądać kolejna generacja pojazdów głównej marki BMW.

Samochód koncepcyjny uosabia wyraźny język projektowania, z rozległymi powierzchniami i zaledwie kilkoma charakterystycznymi liniami, które zostały ograniczone do minimum. Dzięki temu charakterystyczne elementy, takie jak atrapa chłodnicy BMW i zagięty kształt słupków C jeszcze bardziej zyskują na wyrazistości, a stylistyka emanuje charakterem BMW bardziej niż kiedykolwiek dotąd. We wnętrzu system BMW iDrive nowej generacji zapewnia cyfrowe wrażenia użytkownika, które łączą świat rzeczywisty i wirtualny. Większe wykorzystanie surowców wtórnych, produkcja oszczędzająca zasoby i w pełni elektryczny napęd z technologią BMW eDrive szóstej generacji zmniejszają ślad węglowy Neue Klasse w całym cyklu życia pojazdu.

— O 30% większy zasięg, o 30% szybsze ładowanie, o 25% większa wydajność – wraz z Neue Klasse robimy technologiczny skok naprzód i przenosimy Efficient Dynamics w nowy wymiar. — mówi Frank Weber, członek zarządu BMW AG ds. rozwoju. — Wraz z Neue Klasse rozpoczęliśmy największą inwestycję w historii firmy. Nie piszemy kolejnego rozdziału BMW, ale nowy tom. Dlatego jest jasne: Neue Klasse będzie miała wpływ na wszystkie generacje modeli.

Nowy język stylistyczny BMW: klarowny, elegancki i ponadczasowy.

Wygląd zewnętrzny prezentuje elementy stylistyczne, które będą charakterystyczne dla różnych modeli Neue Klasse. Jest klarowny, elegancki i ponadczasowy. Nowa, w pełni elektryczna konstrukcja pojazdu oferuje nowe możliwości aranżacji wnętrza.

Potężne nadkola, cofnięta nadbudowa kabiny i wysunięty do przodu front w stylu „nosa rekina” to charakterystyczne cechy BMW. 21-calowe aerodynamiczne obręcze kół nawiązują do klasycznego, inspirowanego motorsportem wzoru Cross Spoke. Niemal monolityczne nadwozie pojazdu, mocne wgłębienia z przodu i z tyłu oraz duże powierzchnie szyb tworzą przy tym nową estetykę.

Redaktor naczelny „T3” widział już Neue Klasse na żywo.

Jasny lakier Joyous Bright o subtelnym żółtym odcieniu podkreśla przyjazną i przyszłościową aurę BMW Vision Neue Klasse. Kontrast do tego tworzą czarne progi i zderzaki. Większe wykorzystanie surowców wtórnych i znacznie mniejsza różnorodność materiałów doskonale wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto ulepszona koncepcja demontażu zoptymalizuje recykling pojazdów Neue Klasse.

Nowa interpretacja typowych dla marki elementów stylistycznych, takich jak atrapa chłodnicy BMW i podwójne reflektory, umożliwia stworzenie na przedniej części pojazdu jednolitej powierzchni interakcji. Inscenizacja świetlna z precyzyjną, trójwymiarową animacją sprawia, że intuicyjna interakcja między człowiekiem i samochodem rozpoczyna się już w momencie zbliżania się do pojazdu. Elementy E-ink w dolnej części szyb bocznych wskazują na czujnik, za pomocą którego można aktywować automatyczne otwieranie drzwi. Również lampy tylne charakteryzują się innowacyjną technologią. Wydrukowane w 3D elementy oprawy są rozmieszczone na kilku poziomach i działają tak, aby tworzyć specjalny efekt głębi.

Dalekie perspektywy: kolejna generacja BMW iDrive.

Analogowe elementy obsługi zostały w BMW Vision Neue Klasse zredukowane do minimum. Interakcja między człowiekiem a samochodem odbywa się za pośrednictwem BMW Panoramic Vision, centralnego wyświetlacza i przycisków wielofunkcyjnych na kierownicy. Doświadczenie użytkownika uzupełnia sprawdzone sterowanie głosowe z inteligentnym asystentem osobistym BMW. Kolejna generacja BMW iDrive oferuje zatem nowoczesną interpretację typowej dla BMW orientacji na kierowcę.

Podobnie jak w przypadku wprowadzenia pokrętła BMW iDrive na konsoli środkowej czy wyświetlacza BMW Head-Up, również w przypadku debiutującego w Neue Klasse BMW Panoramic Vision, BMW jest pionierem na skalę ogólnoświatową. Informacje wyświetlane są na wysokości idealnie dopasowanej do osi wzroku kierowcy i po raz pierwszy na całej szerokości przedniej szyby. Ta innowacja uzupełni unowocześniony wyświetlacz BMW Head-Up w modelach seryjnych Neue Klasse.

W BMW iDrive nowej generacji zarówno kierowca, jak i pasażer mają możliwość interakcji. Kierowca może za pomocą prostego gestu przenieść zawartość z wyświetlacza centralnego do BMW Panoramic Vision.

Skoordynowana choreografia oświetlenia ambientowego, grafiki na wyświetlaczu centralnym i BMW Panoramic Vision wzbogacają wrażenia użytkownika, które można również dostosować za pomocą trybów My Mode. Po przełączeniu w tryb My Mode Sport wskaźniki na żółtym tle ułatwiają dynamiczną jazdę. Nowy system BMW iDrive bazuje na wysoce zintegrowanej architekturze oprogramowania, która łączy dane dotyczące wrażeń z jazdy i inforozrywki, a także z elektronicznej sieci pokładowej i BMW Cloud. Interakcję między człowiekiem a samochodem można więc jeszcze lepiej dostosować do sytuacji na drodze, a także do indywidualnych potrzeb, co daje zupełnie nowy odbiór mobilności.

We wnętrzu BMW Vision Neue Klasse jasne tkaniny sztruksowe tworzą przytulną atmosferę. Na jasnej desce rozdzielczej znajduje się spłaszczona u góry i u dołu kierownica oraz wyświetlacz centralny. Konsola środkowa mieści półkę do ładowania smartfonów i szklaną dźwignię biegów. Fotele przednie przymocowane są do podłogi za pomocą tylko jednego wspornika, co zwiększa przestrzeń na nogi z tyłu, gdzie pasażerowie mogą cieszyć się dużą przestrzenią na dwóch pojedynczych fotelach. Całkowicie pozbawione chromu i skóry wnętrze przyczynia się do optymalizacji bilansu CO2 w procesie produkcyjnym.