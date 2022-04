TEST: Razer Audio Mixer￼

Prowadzenie transmisji w internecie to jedna z tych czynności, którą niby można wykonywać bez specjalistycznego sprzętu, ale bez niego trudno osiągnąć profesjonalną jakość. Jednym z podstawowych akcesoriów w arsenale streamera, jest mikser dźwięku. Audio Mixer od Razera to kompaktowe, ale funkcjonalne rozwiązanie nie tylko dla miłośników gamingowych transmisji.

Niewielkie wymiary to jedna z najważniejszych zalet urządzenia. Nie tylko ułatwiają one znalezienie miejsca na sprzęt, ale także umożliwiają podłączenie go do komputera za pomocą tylko jednego portu USB-C – mikser czerpie z niego również zasilanie.

Złącza rozlokowane zostały po obydwu stronach urządzenia: z przodu mamy wejście i wyjście 3,5 mm, przeznaczone do obsługi zestawów słuchawkowych, zaś z tyłu: USB-C, port XLR, wejście optyczne i dwa złącza liniowe. To imponujący zestaw, pozwalający na podłączenie Audio Mixera do komputera, konsoli nowych i poprzednich generacji oraz dodatkowych źródeł dźwięku. Brakowało nam jedynie wsparcia dla słuchawek bezprzewodowych – niektóre miksery pozwalają w ten sposób uwolnić się od dodatkowych przewodów.

Nie mieliśmy także problemu z przygotowaniem Audio Mixera do pracy: przed rozpoczęciem strumieniowania, wystarczyło jedynie ściągnąć oprogramowanie Razer Synapse, za pomocą którego możemy sterować pracą sprzętu.

Propozycja Razera została wyposażona w cztery analogowe slidery, służące do zwiększania lub zmniejszania głośności poszczególnych kanałów (możemy dowolnie przyporządkować je w aplikacji desktopowej); bezpośrednio pod nimi znajdują się gumowe przyciski do wyciszania każdego z nich. Poza tym mikser został wyposażony w dedykowany guzik wyciszania mikrofonu oraz przycisk „brzęczyka”. Razer tłumaczy, że ten ostatni powstał z myślą o osobach, które nie chcą przeklinać na wizji – gdy chcemy puścić siarczystą wiązkę, wystarczy go przytrzymać, a nasze słowa zagłuszy sygnał dźwiękowy.

Niezależnie od wybranych ustawień, Audio Mixer zapewnia bardzo dobrą jakość dźwięku. W połączeniu z dedykowanym mikrofonem, urządzenie dostarcza w pełni profesjonalnych rezultatów, a jeśli dysponujemy jedynie mikrofonem w headsecie, pozwala ono dodać ogłady brzmieniu naszego głosu i wyciszyć większość nieprzyjemnych szumów. Do ubarwienia streamu wykorzystamy natomiast efekty specjalne, na przykład echo, pogłos lub narzędzie zmieniające ton głosu, dzięki któremu możemy zabrzmieć jak postać z kreskówki.

Gdy dorzucimy do tego możliwość personalizacji oświetlenia RGB, otrzymamy wszechstronny i praktyczny mikser audio. Razer Audio Mixer może pochwalić się wieloma umiejętnościami, a to, jak go wykorzystamy, zależy tylko od naszej wyobraźni.

Specyfikacja