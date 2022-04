W sklepach możemy spotkać wiele rodzajów przedłużaczy. To między innymi przedłużacz bębnowy, przedłużacz ogrodowy. W mieszkaniu najczęściej wykorzystywane są przedłużacze domowe, natomiast w miejscach pracy warto skorzystać z przedłużaczy biurowych. Chociaż z wyglądu wszystkie rodzaje są do siebie podobne, mają odmienne zastosowanie. Jeżeli nie wiesz jaki przedłużacz wybrać to koniecznie zapoznaj się z tym artykułem.

Przedłużacz mieszkaniowy – czym się charakteryzuje?

Przedłużacz mieszkaniowy jest urządzeniem pobierającym prąd, który najczęściej wykorzystywany jest w zaciszu niemal każdego domu. Standardem jest, że takie przedłużacze posiadają zabezpieczenie przeciwprzepięciowe oraz uziemienie. Takie rozwiązanie zapewniają bezpieczeństwo oraz wygodę użytkowania.

Popularnymi przedłużaczami mieszkaniowymi są przedłużacze komputerowe. Czasami posiadają gniazdka USB umożliwiające ładowanie urządzeń komputerowych, telefonów, czy tabletów.

Do czego służy przedłużacz budowlany?

Następnym rodzajem są przedłużacze budowlane. Są one wykorzystywane na placach budów i są przeznaczone właśnie do tego celu. Takie urządzenie posiada odpowiednią długość przewodu, dzięki czemu możliwe są wszelkie prace. Oprócz tego przedłużacz budowlany posiada bezpieczny przewód umożliwiający dostarczenie nawet dużej ilości prądu. Dzięki temu nie dochodzi również do przepalenia przewodu oraz spięć.

Przed zakupem takiego sprzętu warto sprawić wartość zasięgu przewodu oraz jego długość i to, czy możliwe jest jego użytkowanie w każdych warunkach pogodowych.

Przedłużacz ogrodowy – poznaj jego zalety

Zwykły przedłużacz domowy nie jest odporny na czynniki zewnętrzne. Jeżeli więc chcemy wykorzystywać go poza wnętrzem i do swoich potrzeb warto kupić przedłużacz ogrodowy. Taki przedłużacz najczęściej cechuje się długim przewodem, dlatego idealnie dopasujesz go do powierzchni ogrodu. Zapewnia wygodne użytkowania maszyno i narzędzi. Liczba gniazd jest zazwyczaj spora, dlatego istnieje możliwość podpięcia nawet kilku urządzeń naraz.

Co wyróżnia przedłużacz siłowy?

Ostatnim przedłużaczem, który wymienimy, jest przedłużacz siłowy. Jest on wykorzystywany głównie na budowach, zakładach produkcyjnych, kopalniach i warsztatach. To urządzenie przeznaczone do zadań specjalnych. Dostosowuje się go do konkretnych zastosowań.

Jaki kabel na przedłużacz wybrać?

Jeżeli wybieramy przedłużacz z wyłącznikiem do konkretnego celu, warto zwrócić uwagę na rodzaj przewodu zasilania. Oprócz tego oczywiście należy wybrać odpowiednią długość kabla, która będzie potrzebna. Produkty z dużą liczbą gniazd do biura lub domu powinien być wyposażony w przewód trójżyłowy z przekrojem żył o wartości 1,5 do 2,5 mm2. Takie rozwiązanie pozwala bezpiecznie podłączać urządzenia do typowych gniazd.

Wybór takich produktów będzie odpowiedni, jeżeli użytkownik korzysta z wielu urządzeń mobilnych i akcesoriów zasilanych przewodem USB. Warto wspomnieć, że taki sam kabel stosuje się w przedłużaczach stosowanych na budowie.

Warto pamiętać, że niektóre modele są dedykowane do zastosowań na zewnątrz i mogą być wyposażone w przewód dwużyłowy, który będzie odpowiedni do zasilania jednej, nawet mocnej kosiarki. Przy wyborze odpowiedniego rozwiązania ważne jest więc przeznaczenie.

Kiedy można stosować przedłużacz? Jakie parametry są istotne?

Do przedłużacza bezpiecznie podepniemy urządzenia, które nie pobierają zbyt dużej ilości prądu. To między innymi sprzęt komputerowy, ładowarki oraz małe urządzenia AGD. Jeżeli chodzi o większe urządzenia wymagające podłączania do prądu jak czajniki, pralki, lodówki, kuchenki, czy grzejniki, to muszą one być podłączane bezpośrednio do instalacji elektrycznej. Jeżeli pojawiają się wątpliwości, to warto sprawdzać, czy przewód nagrzewa się w trakcie pracy urządzenia.

Przede wszystkim izolacja

Korzystając z urządzeń elektronicznych, ważne jest bezpieczeństwo. Na pierwszym miejscu warto zwrócić uwagę na rodzaj izolacji przewodu oraz poszczególnych żył. Najbardziej popularnym materiałem jest w tym przypadku winyl, oznaczany jako VV. Tworzy je tworzywo sztuczne, które niestety nie jest odporne na działanie czynników zewnętrznych np. wilgoć. Przedłużacze z takim zabezpieczeniem będą mogły być użytkowane więc tylko w pomieszczeniach suchych. Jeżeli chodzi o pracę z takim przedłużaczem na zewnątrz, np. w ogrodzie czy na budowie może dojść do szybkiego uszkodzenia.

Moc i klasa szczelności

Kupując np. przedłużacz 10 gniazd, warto zwrócić uwagę również na parametry takie jak moc i klasa szczelności. Te parametry są ściśle powiązane z wielkością żył w przewodzie. Jeżeli chodzi o najpopularniejsze przewody, to jest to 3G 1,5, czyli wspomniany już wcześniej trójżyłowy przewód uziemiający o powierzchni przekroju poprzecznego żyły 1,5 mm2. Sprawdzają się doskonale w większości przypadków. W takim przypadku istnieje możliwość podłączenia obciążenia o mocy do 3500 W, należy jednak pamiętać o tym, że przedłużacze bębnowe ze zwiniętym przewodem będą skutecznie ograniczały tę moc. Warto zauważyć, że im mniejsza średnica żył, tym większy czynniki rezystancji wewnętrznej, a to prowadzi do mniejszej wartości użytecznej energii, jaką będziemy otrzymywali na wyjściu przedłużacza.