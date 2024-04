OnePlus 12R czy OnePlus 12?

Nowe telefony OnePlus to świetne propozycje w swoich segmentach cenowych. Oba cechuje wyjątkowy ekran, doskonała wydajność oraz długość pracy baterii.

Model OnePlus 12R z pewnością zadowoli użytkowników, którzy poszukują telefonu, który posłuży im przez kilka lat i będzie gwarantował płynną pracę podczas codziennego korzystania z aplikacji. Osoby poszukujące bardziej wydajnego rozwiązania, które będzie dotrzymywać im kroku nie tylko podczas pracy, zadań biznesowych, ale także rozrywki, nie będą zawiedzione flagowym OnePlus 12. Warto jednak zaznaczyć, że oba produkty zostały skonstruowane w oparciu o najnowsze komponenty i rozwiązania technologiczne, pozwalające na komfortowe użytkowanie, wydajną pracę i rozrywkę, przy zachowaniu dobrej ceny.

Solidny średniak

Pewny chwyt i wygodne trzymanie w dłoni to pierwsze zalety, które dostrzeżemy w modelu OnePlus 12R. Waży on 207 g i przy wymiarach 163 x 75 x 9 mm gwarantuje komfortową obsługę także jedną ręką. Do wyboru mamy klasyczny czarny oraz nieco bardziej odważny niebieski odcień (Cool Blue). Ramki zostały wykonane z aluminium. Fizyczne przyciski mają podobny układ jak w OnePlus 11, a na pleckach umieszczono okrągłą wyspę z trzema aparatami. Główny to 50 Mp obiektyw z przysłoną f/1.8, zaś dodatkowe to 8 Mp obiektyw ultraszerokokątny f/2.2 oraz 2 Mp makro f/2.4. Uzupełnieniem jest przednia kamera do selfie z 16 Mp obiektywem. Zestaw ten pozwala na wykonanie zdjęć dobrej jakości, jednak ze względu na jakość optyki będą to raczej fotografie, które możemy wykorzystać do rodzinnego albumu i social mediów niż do zastosowań bardziej profesjonalnych.

Telefon otrzymał ekran o przekątnej 6,78 cala o zmiennej częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz i rozdzielczości FullHD+ 2780×1264 pikseli. Wyświetlacz i reszta smartfona poza ramkami chronione są przez szkło Gorilla Glass, a dzięki maksymalnej jasności 4 500 nitów bez problemu będziemy mogli korzystać z ekranu także przy mocnym, naturalnym świetle. Co ważne, wyświetlacz ProXDR w połączeniu z Dolby Vision gwarantuje prawdziwe doświadczenie HDR, a jeśli dodamy do tego inteligentną technologię ochrony oczu, możesz oglądać niewiarygodnie szczegółowy obraz z gwarancją ochrony wzroku. Warto zaznaczyć, że parametry te, jak na telefon ze średniej półki, są rewelacyjne i rzadko można spotkać smartfon o zbliżonej specyfikacji. Podobnie jest w przypadku potężnej baterii o pojemności 5 500 mAh, która w połączeniu z technologią Battery Health Engine i przy pomocy układu SUPERVOOC może być ładowana z mocą 100 W. Oznacza to, że w 26 minut uzupełnimy akumulator w 100%, niestety tylko w opcji przewodowej.

Wydajność OnePlus 12R zapewnia procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz szybka pamięć RAM 8 lub 16 GB. Fanów gier wideo powinna zainteresować informacja o zastosowaniu silnika Trinity Engine, który zapewnia najlepszą w swojej klasie jakość rozrywki. Dodatkowym atutem jest wysokowydajna, 360-stopniowa antena i inteligentny system sieciowy, które automatycznie przełączają się między szybkimi sieciami Wi-Fi i komórkowymi. Wszystko po to, aby być zawsze w zasięgu płynnego i stabilnego połączenia i komfortowo pracować, grać czy oglądać materiały wideo.

Wydajna bestia

Pierwsze spojrzenie na OnePlus 12 wywołuje niemałą ekscytację, zwłaszcza na model w wariancie Flowy Emerald. Projektanci, w odróżnieniu od większości konkurentów, postawili na nietypowy wzór, który przypomina przekrój naturalnego kamienia. Dla osób, którym bardziej zależy na dyskrecji czy klasycznym wyglądzie, dostępny jest telefon w kolorze czarnym. Smartfon ma zaokrąglone rogi, a także okrągłą wyspę z aparatami, na której umieszczono logotyp Hasselblad, informujący o współpracy tych dwóch firm. Znajdziemy tutaj potrójny aparat – 50 Mp z przysłoną f/1.6 i sensorem Sony LYT-808 oraz optyczną stabilizacją obrazu OIS. Uzupełnia go 48 Mp obiektyw ultraszerokokątny ze 114-stopniowym kątem widzenia, przysłoną f/2.2 i sensorem Sony IMX581. Ostatnim elementem tego zestawu jest 64 Mp teleobiektyw peryskopowy Hasselblad z przysłoną f/2.6 i 3x optycznym przybliżeniem. Taki zestaw powoduje, że do naszej kieszeni czy torebki trafia aparat, który pozwoli wykonać doskonałe, pełne szczegółów i nasyconych kolorów zdjęcia krajobrazowe, portrety, jak również wyraźne ujęcia w słabszych warunkach oświetleniowych. System uzupełniony jest o przednią kamerę 32 Mp.

W OnePlus 12 zastosowano zupełnie nowy wyświetlacz ProXDR 2K 120 Hz z zaawansowaną technologią LTPO, która gwarantuje jaśniejszy i bardziej żywy obraz, a dzięki technologii Aqua Touch korzystanie z dotykowego ekranu jest niezwykle płynne i precyzyjne również wtedy, gdy mamy mokre dłonie lub na ekranie znajdują się krople wody. Producent postawił na wysoce wydajne podzespoły – telefon pracuje pod kontrolą procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Warto podkreślić, że ten układ to prawdziwa bestia efektywności i w momencie premiery OnePlus 12 był najszybszy, jeśli chodzi o smartfony z Androidem. Wybór tego rozwiązania przekłada się na doskonałe rezultaty pracy smartfona – podczas normalnego, codziennego korzystania z aplikacji, bez obciążających zadań pozwoli na ciągłą pracę przez dwa dni. Jeśli sięgniemy po treści wideo, będziemy chcieli zagrać w ulubioną grę, czy skorzystać z nawigacji – czas ten odpowiednio zostanie skrócony, ale porównując wynik OnePlus z konkurencją, wygląda on imponująco. Duże znaczenie w przypadku multitaskowości ma zastosowanie 16 GB pamięci LPDDR5X RAM oraz układu Dual Cryo-velocity VC, który redefiniuje system chłodzenia w smartfonach. Pionierska podwójna komora parowa w połączeniu z technologią dysz Laval dostarczają największą powierzchnię chłodzenia w historii i dzięki temu znacznie poprawiają wydajność rozpraszania ciepła, a tym samym zapewniają płynne działanie urządzenia. Ważną informacją z punktu widzenia użytkownika jest pojemna bateria i możliwość jej szybkiego doładowania. Ta w OnePlus 12 ma pojemność 5 400 mAh, a dzięki inteligentnemu ładowaniu o mocy 100 W wystarczy mniej niż pół godziny, by uzupełnić zapas energii na kolejne godziny pracy. Dostępne jest także ładowanie bezprzewodowe (AirVOOC 50 W).