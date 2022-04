￼Szał dwóch kółek z Mio

Podróże na dwóch kółkach mogą dostarczać tyle samo radości co te na czterech, w szczególności teraz, gdy dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze. Miłośnicy aktywności fizycznej preferują wyprawy rowerowe, często z lekkim elektrycznym wspomaganiem, miejscy nomadzi poruszają się na elektrycznych hulajnogach, zaś samotni podróżnicy wsiadają na motocykle i skutery, ruszając w nieznane. Niezależnie od tego, który pojazd najbardziej do ciebie przemawia, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze – w końcu wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego.

Coraz popularniejszym sposobem na to są wideorejestratory. Oczywiście jednoślady rządzą się swoimi prawami, więc nie polecamy podłączania do nich kamerek stworzonych z myślą o samochodach – taki sprzęt nie zapewni nam optymalnej ochrony, zaś jego prawidłowe zamocowanie może być trudnym zadaniem. Zdecydowanie lepszym wyborem będzie urządzenie stworzone z myślą o twoim motocyklu, skuterze lub rowerze elektrycznym.

Z drugiej strony, nie wystarczy zamocować na kierownicy dowolnej kamerki sportowej i liczyć na to, że sprawdzi się ona tak samo dobrze jak dedykowane urządzenie. Brak podstawowych funkcji, na przykład czujnika przeciążeń lub możliwości buforowania wideo w trakcie jazdy, utrudnią sporządzenie przekonującego materiału dowodowego. Ponadto, kamerki sportowe charakteryzują się stosunkowo krótkim czasem pracy na baterii, co czyni je nieprzydatnymi na dłuższych trasach.

W ofercie marki Mio, wiodącego producenta na rynku wideorejestratorów, pojawiły się zupełnie nowe propozycje, przeznaczone specjalnie dla użytkowników jednośladów. Poznaj praktyczne gadżety, dzięki którym poczujesz się jeszcze bezpieczniej na drodze!

Dzienniki motocyklowe

Podróże na motocyklu to ekscytujące przeżycie – tylko ty, bezkresna droga i twoja maszyna. Nie zapominaj jednak o tym, że na drodze możesz spotkać także innych kierowców, do których warto zachować ograniczone zaufanie. Podczas długiej jazdy warto mieć ze sobą towarzysza, który wraz z tobą będzie kontrolował sytuację dookoła motocykla. Wideorejestrator Mio MiVue M760D (1 700 PLN, www.mio.com/pl),zadba o to, by twoja maszyna była chroniona zarówno z przodu, jak i z tyłu.

W skład tego zestawu wchodzą dwie jednostki, wyposażone w wielosoczewkową, szklaną optykę Sony Starvis CMOS o jasności f/1.6. Zapewnia ona bardzo dobry dostęp światła do matrycy, niezależnie od pory dnia. Dzięki temu możesz mieć pewność, że na nagraniach uchwycony zostanie każdy szczegół – nawet w przypadku, gdy pada deszcz lub zapada zmrok. O klarowność tych ostatnich klipów zadba technologia Mio Night Vision Pro, obecna także w modelach przeznaczonych dla kierowców samochodów.

Kamerki charakteryzują się przy tym szerokim polem widzenia 130 stopni, obejmującym niemal wszystko, co dzieje się przed lub za twoim pojazdem. Obydwa wideorejestratory nagrywają filmy w rozdzielczości Full HD 1080p i 30 kl./s w technologii kodowania H.264. Oznacza to, że gotowe pliki charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, a wbudowana karta pamięci o pojemności 32 GB wystarczy na niejedną długą podróż.

MiVue M760D został również wyposażony w sensor przeciążeń, wykrywający kolizje, oraz moduł GPS zachowujący wszystkie dane na temat konkretnego zdarzenia: jego dokładną lokalizację, datę i godzinę. Klipy z momentu wypadku są zapisywane w bezpiecznym folderze i zabezpieczone przed przypadkowym nadpisaniem – dzięki temu zawsze będziesz dysponował niezbitymi dowodami na swoją niewinność.

Jednym z najważniejszych dodatków w MiVue M760D jest zintegrowany moduł Wi-Fi. Dzięki niemu obsługa kamerek staje się wyjątkowo prosta: wykorzystamy do niej smartfona z aplikacją mobilną MiVue Pro. Program służy do przesyłania filmów z wideorejestratora na telefon i dzielenia się nimi ze znajomymi, a nawet prowadzenia transmisji na żywo z pokonywanej trasy – to na wypadek, gdyby jednak brakowało ci funkcji, jakie zapewniają kamerki sportowe.

Zestaw MiVue M760D podłączysz bezpośrednio do akumulatora motocykla. Nie wymaga on ani zewnętrznego zasilania, ani doładowywania baterii; wszystko, czego potrzebujesz do zabezpieczenia swojej podróży, znajduje się już na pokładzie twojego pojazdu. Co najważniejsze, obydwie kamerki są wodoszczelne i mogą pracować w zakresie temperatur od -10 do +60°C – jeśli nabierzesz ochoty na naprawdę egzotyczną wyprawę.

Wszechstronne rozwiązanie

Jednoślady to jednak nie tylko motocykle, ale także skutery, rowery elektryczne czy hulajnogi. Jeśli często poruszasz się nimi w pełnym niebezpieczeństw miejskim ruchu drogowym, na pewno wiesz, jak duży spokój ducha zapewnia posiadanie pełnego materiału dowodowego pod ręką. Do tego celu najlepiej zamontować na pojeździe dedykowaną kamerkę Mio MiVue M700 (770 PLN, www.mio.com/pl).

Została ona wyposażona w szklaną soczewkę o przysłonie f/2.0 oraz matrycę obsługującą filmy 2K 1440p. Dzięki temu nagrania są pełne szczegółów, również podczas odtwarzania ich na większych ekranach laptopów lub telewizorów. MiVue M700 rejestruje klipy 2K w 30 kl./s oraz 1080p w 60 kl./s, co pozwala zachować ostrość i wyrazistość obrazu w trakcie szybkiej, dynamicznej jazdy.

Szeroki kąt widzenia 140 stopni zadba o to, by oko kamerki uchwyciło wszystko, co dzieje się na drodze przed twoim pojazdem, a także sytuację na poboczu. Technologia Mio Night Vision pozwoli ci natomiast korzystać z urządzenia nawet w nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. MiVue M700 otrzymał również moduł Wi-Fi, za pomocą którego szybko prześlesz wykonane nagrania na smartfona i zaktualizujesz oprogramowanie kamerki.

Wszystkie te funkcje zamknięte zostały wewnątrz metalowej, wytrzymałej obudowy, z utwardzanymi szklanymi soczewkami. Wideorejestrator jest wodo- i pyłoodporny w standardzie IP67, a zatem sprawdzi się nawet podczas rzęsistej ulewy. Dzięki uniwersalnemu mocowaniu możesz zamontować go zarówno na kierownicy pojazdu, jak i na kasku czy uchwycie kamery sportowej; jego kompaktowa forma ułatwi znalezienie najwygodniejszego miejsca.

Urządzenie ma wbudowany akumulator 1 140 mAh, który starczy na dwie godziny pracy w trybie 1080p + 30 kl./s lub 1,5 godziny przy ustawieniach 1080p + 30 kl./s – w sam raz na relaksujące wycieczki po okolicy. W zestawie z kamerką otrzymasz także superwydajną kartę pamięci o pojemności 128 GB.

Tylna straż

Podczas wypraw na jednośladzie zagrożenia czyhają na ciebie nie tylko z przodu. Wystarczy chwila, by nieuważny uczestnik ruchu drogowego zahamował o sekundę za późno i stuknął w tył twojego roweru, skutera lub motocykla. Przed tego typu niemiłymi niespodziankami zabezpieczy cię Mio MiVue M40 (550 PLN, www.mio.com/pl), dodatkowa kamerka tylna, stanowiąca doskonałe uzupełnienie modelu MiVue 700.

Ten malutki wideorejestrator potrafi nagrywać klipy w jakości 1080p i 30 kl./s – dzięki obiektywowi o jasności f/1.6 z technologią Mio Night Vision materiały będą wyraźne i pełne szczegółów, niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych. Matryca Sony Starvis CMOS bardzo dobrze radzi sobie z nagrywaniem wideo nawet przy minimalnej ilości światła. To istotne, ponieważ aby film został uznany jako materiał dowodowy w sprawie o przyznanie ubezpieczenia, niektóre szczegóły muszą być czytelne, przede wszystkim tablice rejestracyjne pojazdów i znaki drogowe w miejscu zdarzenia. Kamerka może pochwalić się szerokim rzeczywistym kątem widzenia; 130 stopni wystarczy, by uwiecznić pełen obraz sytuacji.

MiVue M40 zaskakuje niewielkimi wymiarami. Urządzenie ma zaledwie 60 mm wysokości, a jej uchwyt przymocujesz do pojazdu za pomocą trwałego, dwustronnego przylepca 3M – w ten sposób masz pewność, że nie będzie ci ono przeszkadzało podczas jazdy. Solidna konstrukcja i wodoodporność klasy IP67 zadbają o to, żeby sprzęt towarzyszył nam przez długie lata. Wideorejestrator może pracować w temperaturach z zakresu od -10 do +60°C, więc niestraszne są mu nawet ekstremalne warunki pogodowe. Z kamerką przednią połączymy go za pomocą dołączonego przewodu. Jednostka może czerpać zasilanie bezpośrednio z silnika motocykla.

Zakup urządzenia z serii Mio MiVue to pierwszy krok do zwiększonego bezpieczeństwa na drodze, ale nie jedyny. Przed rozpoczęciem sezonu koniecznie sprawdź swój pojazd pod kątem sprawności technicznej. Sprawne hamulce, nieuszkodzone opony i działające oświetlenie, pozwoli chronić nie tylko twoje zdrowie i życie, ale także pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Podczas podróży nie zapominaj natomiast, że pozostali kierowcy to też ludzie, i zawsze stosuj zasadę ograniczonego zaufania – w połączeniu z niezawodnymi wideorejestratorami od Mio, to podstawa bezpiecznej jazdy. Baw się dobrze i szerokiej drogi!