Darmowe rozszerzenie gry Sifu i wersja na Xboxa

Wielki hit niezależny, w który zagrywaliśmy się w ubiegłym roku na PlayStation, trafi również na Xboxa. Przygotuj pięści, łokcie, stopy i całą resztę, którą możesz użyć do ogłuszenia zbirów: Sifu zadebiutuje na na kolejnych platformach 28 marca wraz z darmowym rozszerzeniem Arenas na wszystkie dostępne platformy.

Deweloper Sloclap opublikował dzisiaj szczegółowe spojrzenie na to, czego można się spodziewać, gdy dodatek Arenas pojawi się w zupełnie nowym, pełnym akcji wydaniu.

Dzięki 9 nowym lokalizacjom i 45 bezlitosnym wyzwaniom w 5 trybach gry, dodatek Arenas Expansion zapewnia do 10 dodatkowych godzin rozgrywki w i tak już wymagającej grze. Mistrzowie Kung Fu zostaną doprowadzeni do granic możliwości, gdy fale wrogów zderzą się z nimi w trybie przetrwania lub zostaną doprowadzeni do perfekcji w trybie wydajności. Dzięki Time Attack gracze mogą również walczyć z czasem na ścieżce pełnej wrogów. Do tego dochodzi tryb Przechwytywania, przypominający Capture the Flag, w którym gracze muszą zająć i utrzymać oznaczony obszar, czy tryb Obławy, w którym określony cel musi zostać zlikwidowany.

Po debiucie na konsolach PlayStation i PC w lutym 2022 roku, Sifu zostało okrzyknięte jednym z najlepszych tytułów akcji sezonu, przekraczając ponad milion sprzedanych egzemplarzy w ciągu pierwszych trzech tygodni i zdobywając uznanie krytyków. Wsparcie Sloclap dla Sifu było szerokie, z licznymi aktualizacjami wprowadzonymi w 2022 roku, które dodały poziomy trudności, długą listę ekscytujących modyfikatorów rozgrywki, nowe stroje i wiele więcej. Cała zawartość aktualizacji dodana do tej pory do Sifu będzie dostępna w nowej wersji gry.