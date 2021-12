The Cure przyjadą do Polski w 2022 roku

Legenda rocka z Crawley właśnie szykuje się do wydania nowego albumu, a w międzyczasie ogłasza trasę koncertową po Europie. The Cure zajrzy także do naszego kraju – w październiku przyszłego roku, zespół zagra koncerty w Krakowie i Łodzi.

W ramach 2022 European Tour, The Cure zawita do nas z zupełnie nowym show, trwającym aż 135 minut. Trasa ma promować nadchodzący album zespołu – pierwszy od ponad dekady – który na chwilę obecną wciąż owiany jest mgiełką tajemnicy. Frontman zespołu, Robert Smith, zdradził tylko, że nowy materiał mógłby spokojnie wystarczyć do zapełnienia kilku płyt, a całość być może ukaże się w okolicach Halloween. Podczas wydarzenia, gościem specjalnym będą Szkoci z The Twilight Sad, których post-punkowa muzyka nosi wyraźne inspiracje gatunkiem shoegaze.

The Cure zagra 20 października na krakowskiej Tauron Arenie, a dzień później – w Łodzi na Atlas Arenie. Bilety na obydwa wydarzenia będą dostępne już wkrótce: przedsprzedaż dla klientów banku Citi Handlowy rozpocznie się 8 grudnia od godz. 10:00, przedsprzedaż Ticketmaster: 9 grudnia od godz. 10:00, zaś sprzedaż ogólna uruchomiona zostanie w ten piątek, 10 grudnia, od godz. 10:00 na LiveNation.pl. Ceny biletów na obydwa wydarzenia zaczynają się od 225 PLN.