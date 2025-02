Anker Innovations poleca: tech-prezenty na Walentynki

14 lutego – dzień powszechnie uważany za święto zakochanych – to kolejna okazja do obdarowania bliskiej osoby przemyślanym upominkiem, który przyda się na co dzień. Prezent nie musi (choć może) być kosztowny – najważniejsze, by idealnie wpisywał się w potrzeby obdarowanej/obdarowanego. Dlatego też prezentujemy zestaw pomysłów na idealny prezent walentynkowy.

Doskonały dźwięk w prezencie

Słuchawki ze skutecznym systemem tłumienia hałasu będą zawsze doskonałym upominkiem – sprawdzą się u każdego, kto codziennie dojeżdża do szkoły/pracy komunikacją miejską, dużo podróżuje pociągiem/samolotem lub też po prostu lubi otoczyć się dźwiękiem doskonałej jakości.

Dobrą propozycją będą tu słuchawki soundcore – dla osób preferujących słuchawki nauszne idealny będzie model Space One Pro (topowy model w ofercie firmy, wyróżniający się wysokiej jakości ANC, ergonomią i systemem składania – po złożeniu zajmują niewiele miejsca; 849 PLN), zaś melomani preferujący słuchawki douszne docenią najnowszą wersję cenionego modelu Liberty 4 Pro (599 PLN), który zapewnia nie tylko wysokiej klasy dźwięk i skuteczne ANC, ale też ma wyjątkowe, innowacyjne etui z wyświetlaczem i panelem dotykowym.

Pozostając w temacie audio – świetnym prezentem na Walentynki (i nie tylko) może być też głośnik Bluetooth, z pomocą którego możemy otoczyć się muzyką w każdej przestrzeni. Dla minimalistów idealny będzie kompaktowy, niewielki model soundcore Select 4 Go (139 PLN) – waży zaledwie 265. Jeśli potrzebujemy czegoś o większej mocy, dobrym wyborem będzie soundcore Boom 2 Plus (dostępny aktualnie w promocyjnej cenie 599 PLN) o mocy 140 W, który sprawdzi się zarówno podczas słuchania romantycznej muzyki… jak i nagłaśniania sporej imprezy. Co ważne, obu modeli z powodzeniem można używać na dworze w każdą pogodę – są wodoodporne.

Dobra energia w związku

Dobry prezent to taki, który realnie sprawi, że życie obdarowanego będzie wygodniejsze – a jako że wszyscy używamy ogromu urządzeń elektronicznych, to warto rozważyć obdarowanie ukochanej osoby nowoczesną, bezpieczną i szybką ładowarką lub kompaktowym i pojemnym powerbankiem.

Ktoś, kto często pracuje w podróży, z pewnością doceni potężny powerbank Anker 737 Prime (849 PLN) – który nie tylko dobrze wygląda (za sprawą stylowej obudowy i kolorowego wyświetlacza), ale na dodatek skutecznie naładuje właściwie każde urządzenie zasilane z portu USB (jednocześnie możemy np. ładować smartfona, zegarek oraz laptopa) – powerbank oferuje moc ładowania na poziomie 250 W oraz ogniwa o pojemności 27 650 mAh.

Dla osób, które mają przy sobie zawsze kilka różnych urządzeń, a na dodatek chcą mieć opcję podzielenia się energią z innymi, świetny będzie z kolei powerbank Anker Zolo (cena promocyjna 129 PLN) o pojemności 10 000 mAh, wyposażony w dwa wbudowane kable USB-C/Lightning oraz dwa porty USB (może zatem jednocześnie ładować do 4 urządzeń).

Znakomitymi prezentami z kategorii urządzeń zasilających mogą być również wielofunkcyjne ładowarki – odpowiednio dobrane do potrzeb obdarowywanej osoby mogą zastąpić kilka różnych urządzeń. Odpowiednimi propozycjami mogą być tu miniaturowa, wieloportowa ładowarka ścienna Anker Prime 67W GaN (dostępna w promocji za 179 PLN) lub magnetyczna, bezprzewodowa stacja ładowania Anker MagGo Wireless Charging Station (319 PLN) – idealna dla fanów Apple, którzy lubią mieć porządek na biurku. Dzięki niej zastąpią plątaninę kabelków jednym urządzeniem, które może jednocześnie ładować iPhone’a, Apple Watch oraz Airpodsy.

Spokój i… czyste podłogi w prezencie

Na koniec coś nietypowego… i stosunkowo drogiego (jak na prezent walentynkowy). Odkurzacz automatyczny to może nie jest coś, co brzmi najbardziej romantycznie na świecie… ale ten prezent doceni każdy, kto zajmuje się domem. Model eufy X10 Pro Omni (3 569 PLN) odkurza i mopuje, z gracją omija wszelkie przeszkody, rozpoznaje typy podłóg oraz ponad 100 różnych potencjalnych przeszkód… a na dodatek, za sprawą wszechstronnej stacji bazowej, jego obsługa ograniczona jest do minimum (wystarczy raz na 2 miesiące wymienić worek na kurz i co kilka dni dolewać wody).