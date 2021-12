MSI GF75 Thin 10: wyższy poziom rozgrywki

Dawniej gaming był wybitnie stacjonarnym hobby. Aby osiągnąć odpowiednią płynność rozgrywki, niezbędne były ogromne, ciężkie podzespoły, które mogły wydajnie pracować jedynie w urządzeniach stacjonarnych. Z czasem laptopy dla graczy stawały się coraz potężniejsze, ale nie zawsze szło to w parze z mobilnością.

Szczególnie dobrze widać to na przykładzie modeli z 17-calowym ekranem – spora matryca i zaawansowany układ chłodzenia wystarczą, żeby urządzenie stało się przenośne tylko w teorii. MSI GF 75 Thin udowadnia jednak, że nawet tak duże laptopy mogą być mobilne i eleganckie, zachowując przy tym bezkompromisową wydajność.

WZOROWA WYDAJNOŚĆ

Wystarczy jeden rzut oka na specyfikację MSI GF75 Thin 10, by przekonać się, że komputer nie ma zamiaru zadowalać się przeciętnymi osiągami. Jego sercem jest karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q z 6 GB pamięci VRAM – przyda się ona nie tylko w grach, ale także podczas pracy w programach profesjonalnych np. do obróbki grafiki. To jeden z najbardziej poszukiwanych układów na rynku, wykorzystujący technologie, które zmieniły sposób, w jaki gramy na co dzień.

Towarzyszy jej sześciordzeniowy procesor Intel Core i7 dziesiątej generacji, fantastycznie szybki i przystosowany do intensywnego multitaskingu – w trybie Turbo taktowanie pojedynczego rdzenia sięga nawet 5,0 GHz.

Dzięki wsparciu dla ray-tracingu, każdy kompatybilny tytuł zachwyci nas dynamicznym oświetleniem, zaś DLSS zwiększy częstotliwość generowania klatek. Fani e-sportowych rozgrywek docenią natomiast wsparcie dla NVIDIA Reflex – technologii obniżającej opóźnienia systemu, sprawiającej, że komputer nadąża za szybkimi refleksami użytkownika. MSI GF75 Thin 10 dodatkowo optymalizuje działanie układu za pośrednictwem funkcji MSI Resizable BAR, która umożliwia procesorowi dostęp do całego bufora pamięci karty graficznej, poprawiając wydajność w wielu tytułach.

PŁYNNA PERFEKCJA

Karty NVIDIA GeForce RTX serii 30 obsługują dwie przełomowe technologie, które wstrząsnęły gamingowym światem. Pierwsza z nich, ray-tracing, to zaawansowany algorytm śledzenia promieni. Pozwala on symulować naturalne właściwości światła, dzięki czemu cienie są dynamiczne i sugestywne, a w tafli wody można zobaczyć odbicia naszych postaci. DLSS jest natomiast inteligentną technologią, wykorzystującą AI i procesy głębokiego uczenia maszynowego. Umożliwia ona zwiększenie liczby wyświetlanych klatek na sekundę, dbając jednocześnie o zachowanie wszystkich szczegółów obrazu. Efekt? Płynna i realistyczna oprawa graficzna.



Gdy dodamy do tego 8 GB pamięci RAM i superszybki dysk SSD NVMe PCIe o pojemności 512 GB, otrzymamy prawdziwą gamingową bestię. O bezpieczeństwo podzespołów zadba niskoprofilowy system chłodzenia Cooler Boost 5 z siedmioma ciepłowodami, odprowadzający ciepło zarówno z procesora, jak i z karty graficznej. Dzięki temu MSI GF75 Thin 10 jest gotowy nawet na najdłuższe sesje przy komputerze i nie zawiedzie nas podczas wytężonych zmagań online.

WIZJE PRZYSZŁOŚCI

Aby dostarczyć nam najlepszych wrażeń z rozgrywki, mocnym „wnętrznościom” powinien towarzyszyć odpowiedni ekran. Laptop od MSI zadbał i o to – do dyspozycji otrzymamy 17,3-calowy, monumentalny wyświetlacz IPS 1080p otoczony smukłymi, eleganckimi ramkami. Rozdzielczość Full HD wciąż pozostaje pecetowym standardem, gwarantując bardzo dobre osiągi przy zapewnieniu ostrej i barwnej grafiki. W opcji panel dostępny jest także z odświeżaniem 144 Hz, na którym w pełni docenimy płynność obrazu, jaką zapewnia nam karta z serii GeForce RTX, i zyskamy przewagę nad przeciwnikami. Za sprawą technologii dźwięku przestrzennego Nahimic 3 rozgrywka wzbogaci się o nowy, realistyczny wymiar. Urządzenie jest zgodne ze standardem Hi-Resolution Audio, co gwarantuje nam fantastyczne wrażenia także podczas słuchania muzyki i oglądania filmów.

MSI GF75 Thin 10 działa na systemie operacyjnym Windows 10 Home. Do dyspozycji otrzymamy proste w obsłudze, funkcjonalne oprogramowanie: Dragon Center to centrum dowodzenia laptopem. Znajdziemy w nim najważniejsze informacje o systemie oraz specjalne tryby optymalizujące pracę urządzenia, w tym przeznaczony do gier Gaming Mode 2.0. MSI App Player umożliwi nam natomiast uruchamianie aplikacji z Androida bezpośrednio na pececie – wygodne, jeśli chcemy pograć w jeden z wielu mobilnych tytułów, które nie doczekały się wersji przenośnej. Komputer jest ponadto gotowy na aktualizację do Windowsa 11, gotową już na przełomie 2021 i 2022 roku.

LEKKO NA SERCU

Tak potężny sprzęt musi być ciężki i nieporęczny w transporcie, nieprawdaż? Okazuje się, że nie – MSI GF75 Thin 10 waży o 15% mniej od klasycznych urządzeń z ekranem 17,6 cala, a przy tym jest o 16% cieńszy – to za sprawą wydajnego, ale kompaktowego układu chłodzenia. Laptop otrzymał elegancką obudowę ze szczotkowanego aluminium, ozdobioną dyskretnym, gamingowym akcentem z logiem MSI, a przez to pasującą także do bardziej służbowych sytuacji.

W pełni przenośny charakter urządzenia podkreśla jego długi czas pracy na baterii. Przy odpowiednich ustawieniach systemu z komputera możemy korzystać nawet 6 godzin, bez konieczności podłączania go do gniazdka – to rzadkość wśród urządzeń gamingowych, często oferujących możliwość pracy przez jedną, góra dwie godziny. Cóż, już na wstępie wspominaliśmy: MSI GF75 Thin 10 nie ma zamiaru zadowalać się przeciętnymi osiągami…

