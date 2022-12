Stadler Form: zdrowa atmosfera w twoim domu

Jesienią i zimą zdecydowanie więcej czasu spędzamy w domu. Warto jednak pamiętać, że w zamkniętych pomieszczeniach, podobnie jak na zewnątrz, czyha na nas zanieczyszczone powietrze, które negatywnie wpływa na samopoczucie i zdrowie. Dlatego właśnie teraz warto zastanowić się nad zakupem nawilżacza i oczyszczacza powietrza, a także atrakcyjnego aromatyzera, które pozwolą nam zadbać o domowy klimat. Co więcej, wyjątkowe rozwiązania z oferty firmy Stadler Form mogą być idealnym prezentem dla naszych najbliższych.

Domowa aromaterapia

Któż z nas nie lubi otaczać się ulubionymi zapachami. Wyjątkowe aromaty pozwalają na relaks, przywołują wyjątkowe wspomnienia, umożliwiają lepszy sen i zdecydowanie wprawiają w dobry nastrój. Należy jednak pamiętać, że zapachowe świece czy perfumowane dyfuzory poza aromatem mogą wydzielać niekorzystne dla zdrowia gazy lub, jak w przypadku świec, eliminować tlen z powietrza. Idealnym rozwiązaniem będzie wybór aromatyzera Stadler Form – firma od ponad 20 lat opracowuje naturalne rozwiązania, dzięki którym w naszym domu panuje przyjemna aura. Wykorzystują one technologie rozprowadzania aromatu, bez konieczności jego podgrzewania, i dzięki temu możemy cieszyć się prawdziwym zapachem. Przykładem takiego rozwiązania jest aromatyzer Lucy, który rozprasza ulubiony zapach, a dodatkowo dzięki technologii Amber Light pomieszczenie wypełni się delikatnym światłem, przypominającym blask świecy. Model ten ma wytrzymałą baterię, która pozwala na 7-godzinne użytkowanie, później możemy go wygodnie naładować. Kolejnym aromatyzerem godnym uwagi jest Zoe, który podobnie jak Lucy, wykorzystuje technologię ultradźwiękową do optymalnej emisji olejków eterycznych w postaci delikatnej mgiełki o ulubionym zapachu.

Zoe może pracować nieprzerwanie przez 10 godzin i możemy wybrać tryb z podświetleniem lub przyciemnić światło. Lucy i Zoe z oferty Stalder Form zostały zaprojektowane tak, aby można je z łatwością dopasować do wystroju salonu, sypialni czy biura – geometryczna bryła i kolor biały lub czarny pozwalają na swobodne umieszczenie go na komodzie, szafce nocnej czy stole. Ciekawą propozycją jest model Nina, do którego wkładamy zapachową kulę (sześć zapachów do wyboru) i możemy ustawić jeden z dwóch stopni intensywności uwalnianego aromatu. Dodatkowo możemy podświetlić aromatyzer, dzięki czemu w pomieszczeniu natychmiast pojawia się przyjemna łuna, sprzyjająca odpoczynkowi. Atutem tego rozwiązania jest bateria, która pozwala pracować aromatyzerowi przez 50 godzin, bez konieczności ładowania. Warto zaznaczyć, że aromatyzery z oferty Stadler Form są mobilne – można swobodnie przenosić je między pomieszczeniami, dają możliwość wyboru ulubionego zapachu czy to w postaci olejku czy kuli, w sposób naturalny emitują aromat i, co ważne, są całkowicie bezgłośne.

Nawilżanie pełną mocą

Równie ważne jak aromatyzowanie powietrza, jest stałe monitorowanie jego wilgotności. Warto pamiętać, że człowiek najlepiej czuje się w pomieszczeniu, w którym wilgotność utrzymywana jest na poziomie 40-60%, przy zachowaniu optymalnej temperatury w przedziale 20-22 stopni Celsjusza. Nie oznacza to, że musimy na bieżąco kontrolować te parametry. Z pomocą przychodzą nawilżacze Stadler Form. Model Karl to nawilżacz ewaporacyjny, który w trybie auto oceni stopień wilgotności i samodzielnie dopasuje wydajność pracy, aby szybko i ekonomicznie poprawić jakość powietrza. Przyjazną funkcją jest możliwość sterowania poprzez aplikację mobilną.

Możemy nie tylko kontrolować wilgotność, ale także będziemy otrzymywać alerty np. o konieczności uzupełnienia wody w zbiorniku i, co istotne, nie musimy przerywać pracy nawilżacza, aby tego dokonać. Jeśli chcemy połączyć dbałość o wilgotność i aromatyzowanie powietrza, warto przyjrzeć się modelowi Ben – to rozwiązanie 3 w 1 – nawilża, rozprowadza ulubiony aromat, a dzięki bursztynowemu podświetleniu mgiełki tworzy wyjątkowy efekt płonącego kominka. Ben w swojej pracy wykorzystuje technologię ultradźwiękową – cząsteczki wody, do której można dodać olejki, rozbijane są za pomocą dźwięków niskiej częstotliwości, aby przedostawały się do powietrza w postaci delikatnej mgiełki. Dzięki temu uzyskujemy intensywny zapach, a dodatkowo realistyczny efekt płomienia, który jest bezpieczny i bez osadzania sadzy. Designerzy Stadler Form zadbali o wygląd nawilżaczy – mogą one stanowić wystrój domowych wnętrz. Kolorystyka i estetyczna forma pozwalają na ich ustawienie nawet w najbardziej widocznych miejscach w salonie czy pokoju.

Gruntowne oczyszczanie

Aby w pełni zadbać o klimat panujący w naszym domu, warto rozważyć zakup oczyszczacza powietrza. Przekonanie o tym, że w zamkniętych pomieszczeniach oddychamy czystszym powietrzem, jest bardzo mylne. W mieszkaniach gromadzi się nie tylko kurz, pył, bakterie czy wirusy, ale także zapachy z codziennego gotowania czy sprzątania, jak również włosy i sierść domowych zwierzaków. Wszystkie te czynniki negatywnie wpływają na samopoczucie. Rozwiązaniem jest oczyszczacz, który usunie niewidoczne zanieczyszczenia i poprawi komfort oddychania. Stadler Form Roger wyposażony jest w dwa czujniki, stale analizujące zanieczyszczenie powietrza i natychmiast oczyszcza je, kiedy jego jakość ulegnie pogorszeniu. Urządzenie ma filtr wstępny, eliminujący największe cząstki, oraz system Dual Filtr, który łączy filtr HEPA i ten z aktywnym węglem. HEPA bardzo skutecznie oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń, a drugi umiejętnie eliminuje nieprzyjemne zapachy, w tym dym tytoniowy czy formaldehyd. Oczyszczacz Roger jest bardzo wydajny i możemy go ustawić nawet w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 66 m², w których powietrze zostanie nawet 3-krotnie wymienione. Jest to bardzo istotne zwłaszcza dla alergików czy osób starszych, ale także najmłodszych, najbardziej narażonych na działanie zanieczyszczeń. Roger, podobnie jak inne rozwiązania Stadler Form, cechuje intuicyjna obsługa i przydatny tryb auto, w którym oczyszczacz całą brudną robotę wykona za nas. Model ten występuje również w wersjach, które efektywnie pracują w pomieszczeniach do 33 oraz 104 m2.

Rodzinne spotkania czy świąteczne wizyty budują wyjątkową atmosferę w naszych domach. Aby jednak mieć pewność, że klimat panujący we wnętrzach sprzyja lepszemu samopoczuciu naszych najbliższych, warto sięgnąć po sprawdzone rozwiązania Stadler Form. Naturalne aromatyzowanie, odpowiednie nawilżenie, a także oczyszczenie powietrza to czynności, które nie tylko od święta powinny zagościć w domach. A jeśli chcemy obdarować kogoś wyjątkowym upominkiem, tym bardziej warto przyjrzeć się produktom Stadler Form.