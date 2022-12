JBL Endurance Run 2 Wireless – na trening i na prezent

JBL Endurance Run 2 Wireless to wodoodporne i bezprzewodowe douszne słuchawki sportowe. Świetny wybór na trening oraz do codziennego użytku, a może i na prezent?

Każda podjęta aktywność fizyczna przekłada się na wyniki, a gdy posiada się perfekcyjne słuchawki, wyznaczanie i osiąganie nowych celów treningowych staje się znacznie prostsze. Dzięki bezprzewodowemu przesyłaniu muzyki model JBL Endurance Run 2 Wireless dodaje sił i motywuje za sprawą wysokiej jakości odtwarzania gwarantowanego przez JBL. Dzięki końcówkom FlipHook, słuchawki można dopasować do każdych uszu lub założyć za ucho, zapewniając dodatkową wygodę. Komfortowe połączenie wkładek dokanałowych FlexSoft i technologii TwistLock gwarantuje, że słuchawki nigdy nie będą uwierać ani nie wypadną. Dzięki wodoodporności klasy IPX5, już nigdy pot ani deszcz nie staną się wymówką dla treningu. Bezprzewodowe słuchawki JBL Endurance Run 2 Wireless umożliwiają ciągłe odtwarzanie przez nawet 10 godzin. Dodatkowym udogodnieniem jest wbudowany mikrofon i intuicyjny system zarządzania muzyką oraz rozmowami, co pozwala użytkownikowi mieć wolne ręce. Magnetyczne wkładki douszne skutecznie zabezpieczają słuchawki bezprzewodowe wokół szyi, gdy nie są używane.

Fliphook to elastyczna dwukierunkowa konstrukcja umożliwiająca mocowanie słuchawek zarówno wewnątrz uszu, jak i za uchem. Nie uwierają. Nie wypadają. Motywują. Słuchawki są lekkie i ergonomiczne, a także zapewniają dopasowanie i stabilność w trakcie dowolnego ćwiczenia. Wodoszczelność klasy IPX5 to wytrzymałość i przetrwanie intensywnych sesji treningowych w pomieszczeniach oraz na świeżym powietrzu w każdych warunkach pogodowych. Wbudowany akumulator zapewnia do 10 godzin bezprzewodowego odtwarzania muzyki. Po rozładowaniu można cieszyć się godziną dodatkowego odtwarzania muzyki dzięki zaledwie 10 minutom ładowania za pomocą kabla USB-C.

Pilot zdalnego sterowania z mikrofonem umożliwia prowadzenie rozmów bez odrywania się od treningu. Dwukrotne naciśnięcie przycisku aktywuje preferowanego asystenta głosowego. Brzmienie JBL Pure Bass z dynamicznego przetwornika o średnicy 8 mm zapewnia śmiały dźwięk i bogate brzmienie basów, aby zapewnić odpowiednią motywację.

Sugerowana cena detaliczna słuchawek wynosi 199 PLN.