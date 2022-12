TEST: Fitbit Sense 2

Zacznę recenzję Fitbit Sense 2 od stwierdzenia, że to bardzo dobry smartwatch prozdrowotny. Jest ładny, lekki, ma wiele funkcji, w tym EKG, śledzenie stresu i snu, i jest łatwy w obsłudze. Sense 2 automatycznie obserwuje treningi i sprawia, że złożone kwestie związane ze zdrowiem są łatwe do zrozumienia, prezentując je w sposób, który można szybko i bez wysiłku odczytać.

Jak być może wiesz, Fitbit został kupiony przez Google kilka lat temu, a Sense 2 jest częścią pierwszej kohorty urządzeń do noszenia, zaprojektowanych jako element szerszego ekosystemu. Włączenie to ma swoje zalety, ale oznacza również, że niektóre funkcje oryginalnego Sense zostały pominięte, więc Sense 2 lepiej pasuje do linii wielu zegarków, w tym Pixel Watch i traci nieco na indywidualizmie.

Najważniejszą różnicą między Fitbit Sense 2 a oryginalnym Sense jest dodanie nowego czujnika Body Response (cEDA) i zaktualizowanie interfejsu użytkownika. Ten pierwszy śledzi ciągłą aktywność elektrodermalną w celu radzenia sobie ze stresem przez cały dzień bezpośrednio z nadgarstka, co w połączeniu z innymi wskaźnikami, takimi jak tętno, jego zmienność (HRV) i temperatura skóry, może pomóc ci lepiej zrozumieć, kiedy twoje ciało doświadcza stresu.

Chociaż wyglądają mniej więcej tak samo, Fitbit Sense 2 ma coś, czego wszyscy oczekiwali: fizyczny przycisk. Ten pojemnościowy w poprzedniej wersji był problematyczny, a z tym przyjemnie wchodzi się w interakcję. Nie musisz nadmiernie skręcać nadgarstka, aby wybudzić ekran; naciśnij przycisk, a włączy się natychmiast.

Wymiary i waga obu zegarków są mniej więcej takie same. Zakrzywiona, elegancka obudowa wygląda atrakcyjnie dla oka. Korpus i ramka zegarka wykonane są z aluminium, a pasek z miękkiego w dotyku silikonu.

Czujnik Ceda mierzy niewielkie zmiany poziomu potu na skórze i wykorzystuje te informacje – wraz z odczytami tętna i temperatury skóry – do określenia, jak duże obciążenie znajduje się w twoim ciele

Interfejs użytkownika został przeprojektowany i teraz wygląda na mniej zagracony. Przejście między ekranami jest nieco powolne, ale ogólne wrażenia użytkownika są znacznie lepsze. Nie wspominając o tym, że układ sprawia, że bardzo łatwo jest zrozumieć, co dzieje się na małym ekranie.

Niestety z zegarka usunięto jedną rzecz: obsługę Wi-Fi. Technicznie rzecz biorąc, nadal tam jest, ale została wyłączona i nie można jej uruchomić, co jest absolutnie niezrozumiałe. Nie możesz już przechowywać muzyki, ani sterować nią z zegarka. Aktualizacje są w związku z tym przesyłane przez Bluetooth, co jest bardziej czasochłonne.

Z punktu widzenia funkcji Sense 2 zachowuje zalety poprzednika, mogąc pochwalić się chociażby monitorowaniem saturacji krwi (SpO2) czy wbudowanym GPS. Ma głośnik, mikrofon i NFC, dzięki czemu możesz płacić za zakupy w sklepach (przez Fitbit Pay). Dostępne jest również wsparcie Amazon Alexy, alarmy, timery i inteligentne powiadomienia.

Jak działają największe atrakcje Sense’a? Czujnik cEDA mierzy niewielkie zmiany poziomu potu na skórze i wykorzystuje te informacje – wraz z odczytami tętna i temperatury skóry – do określenia, jak duże obciążenie znajduje się w twoim ciele. Co ciekawe, można przekazać zegarkowi informację, co spowodowało zamieszanie w nastroju, by ten lepiej uczył się użytkownika.

Jak można się spodziewać, dość trudno jest powiedzieć, jak dokładne są pomiary, chociaż aplikacje EKG i EDA są zatwierdzone przez FDA/CE, więc możemy założyć, że są przynajmniej w jakimś stopniu dokładne. Algorytm obliczający poziomy stresu to inna historia, ale bez wątpienia interesujące jest zwiększanie uważności dotyczącej własnego ciała.

Jeśli jest jedna rzecz, w której urządzenia Fitbit są naprawdę wybitne, to śledzenie snu; i zgodnie z oczekiwaniami Sense 2 jest pod tym względem doskonały. Co więcej, kupując zegarek, otrzymasz 6-miesięczną subskrypcję Fitbit Premium, dzięki której możesz uzyskać dostęp do jego zaawansowanych analiz.

Pasywne śledzenie aktywności to kolejna rzecz, w której urządzenia do noszenia Fitbit są zwykle bardzo dobre. Po prostu zakładasz Sense 2, a on śledzi twoje biegi/spacery, bez konieczności rozpoczynania rejestrowania działań. Zegarek podaje również, jak przygotowane jest twoje ciało do ćwiczeń. Ta funkcja została wprowadzona w Fitbit Charge 5 i opiera się na zmienności tętna, ale uwzględnia również inne wskaźniki (np. sen).

Jeśli chodzi o dokładność i aktywne śledzenie sportu, Fitbit Sense 2 nie jest typowym urządzeniem do profesjonalnej analizy hardcorowych treningów, ale jako pasywny tracker jest zupełnie wystarczający.

Oficjalnie Fitbit Sense 2 charakteryzuje „ponad 6 dni pracy na baterii” – więcej niż w przypadku Pixel Watcha, a nawet Apple Watch Ultra. W praktyce zegarek z łatwością wytrzyma trzy lub cztery dni, jeśli nie będziesz zbyt często patrzeć na ekran. W przypadku bardzo aktywnego korzystania z powiadomień i GPS, zegarek i tak wyciągnie dwie pełne doby używania.

Trudno nie polecić Fitbit Sense 2. To ładny i przyjazny dla użytkownika smartwatch. Nie zostanie twoim partnerem treningowym, ale jeśli myślisz o opcjach związanych z poprawą swojego zdrowia, to bardzo dobra opcja.

Specyfikacja