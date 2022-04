Prezenty na Wielkanoc od JBL￼

Święta to dobra okazja, by podarować naszym bliskim kilka miłych upominków. W ofercie JBL znajdziesz propozycje dla każdego, od graczy, po miłośników outdoorowych imprez. Oto najciekawsze propozycje z portfolio marki.

Głośnik Bluetooth to jeden z tych sprzętów, które przydadzą się każdemu. Najmłodszym na pewno spodoba się JBL Go 3, kompaktowy sprzęt w sam raz do szkolnego plecaka. Urządzenie otoczy nas bogatym dźwiękiem, a dzięki wytrzymałej, wodoodpornej (IP67) konstrukcji, zabierzemy go tam, gdzie tylko zechcemy.

Dla nieco starszych melomanów, dobrą propozycją okaże się JBL Charge 5. Jego ogromny akumulator nie tylko zapewnia możliwość imprezowania przez 20 godzin, ale także ładowanie urządzeń zewnętrznych. Jednocześnie sparujemy z nim nawet dwa źródła muzyki, zaś funkcja PartyBoost umożliwi podłączenie głośnika do innych kompatybilnych produktów JBL, by rozkręcić jeszcze lepszą imprezę. Sprzęt jest wodoodporny w klasie IP67.

Jeśli nie planujemy wypraw na plażę, za to lubimy klimatyczne imprezy, sprawdźmy JBL Pulse 4. Głośnik ten wyróżnia się dwiema funkcjami: LED-owym oświetleniem, migającym w rytm muzyki, oraz specjalnemu ułożeniu przetworników, dzięki któremu dźwięk rozchodzi się dookoła głośnika. Pokazy świetlne dostosujemy do naszych preferencji w aplikacji JBL Connect. Co ważne, Pulse 4 może pracować na jednym ładowaniu aż do 12 godzin. Sprzęt jest wodoodporny w klasie IPX7.

Kolejnym gadżetem, który spodoba się wszystkim obdarowanym, są słuchawki true wireless. JBL Tune 230 NC TWS to kompaktowy model dokanałowy, odporny na zapocenie i lekki deszcz (w stopniu IPX4). Do dyspozycji otrzymamy funkcję aktywnej redukcji hałasu, pozwalającą na wyciszenie dźwięków otoczenia, jak również tryb smart Ambient, przepuszczający do naszych uszu odgłosy z zewnątrz. Jedno ładowanie słuchawek to 10 godzin słuchania muzyki, zaś etui ładujące wydłuży ten czas do 40 godzin. 10 minut uzupełniania baterii wystarczy natomiast, by korzystać ze sprzętu przez kolejne 2 godziny.

Każdy gracz wie, jak ważne jest odpowiednie udźwiękowienie tytułu – i sprzęt, na którym go słuchamy. JBL Quantum 610 Wireless to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, działający w oparciu o bezstratną transmisję 2,4 GHz. W ten sposób, do uszu gracza dociera klarowny, sugestywny dźwięk bez lagu. Headset został oczywiście wyposażony w mikrofon na wysięgniku, zapewniający wygodną komunikację z członkami drużyny. Jedno ładowanie to nawet 40 godzin rozgrywki. Pecetowcy mogą dodatkowo skorzystać z oprogramowania JBL QuantumENGINE, w którym skonfigurujemy podświetlenie RGB i włączymy technologię wirtualnego dźwięku przestrzennego JBL QuantumSURROUND.