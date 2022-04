Soundbar Samsung: Wszystkie oblicza dźwięku￼

Stworzenie ścieżki dźwiękowej do filmu lub serialu jest prawdziwą sztuką, a te najlepsze zapisały się złotymi zgłoskami w historii kinematografii: dość wspomnieć chociażby Grawitację, do dziś stanowiącą benchmark dla systemów surround, czy też nowszego Baby Drivera lub ostatnią część Mad Maxa. Większość z nich do odsłuchania wymaga jednak odpowiedniego sprzętu: bez kina domowego lub innego systemu dźwięku przestrzennego, pozbawimy się jednego z kluczowych aspektów filmu, co spłyci nasze wrażenia i wywoła w nas niedosyt.

Na dodatek, przestrzenne ścieżki dźwiękowe stają się coraz powszechniejsze; znajdziemy je nie tylko na fizycznych nośnikach typu Blu-ray Ultra HD, ale także w serwisach streamingowych. Netflix, Amazon Prime Video czy niedawno uruchomiony w Polsce HBO Max – wszystkie te usługi oferują bogaty katalog produkcji z dźwiękiem zakodowanym w standardzie Dolby Atmos.

Aby cieszyć się przestrzennym audio, nie trzeba od razu inwestować w ogromny system kina domowego. Większość użytkowników będzie usatysfakcjonowana zakupem dobrej jakości soundbara, który w połączeniu z nowoczesnym telewizorem, potrafi stworzyć naprawdę magiczne warunki odsłuchowe. Jednym z najlepiej zgranych duetów, jakie możesz zaprosić do swojego salonu, są urządzenia z linii Samsung Neo QLED i towarzyszące im soundbary – sprawdźmy, w jaki sposób wzbogacą one nasze filmowe wieczorki.

Symfonia wrażeń

Prawie wszystkie nowoczesne telewizory wyposażone są we wbudowane systemy głośnikowe, acz mało kto z nich korzysta: coraz częściej decydujemy się na zakup soundbara lub zestawu kina domowego. Zintegrowane przetworniki pozostają zatem nieużywane, co jest sporą stratą – to w końcu dodatkowe kanały, które mogłyby służyć do budowania przestrzennej sceny dźwiękowej.

Opracowana przez Samsunga technologia Q-Symphony, powstała właśnie po to, by wykorzystać pełen potencjał, kryjący się w zestawie telewizor + soundbar. Gdy do modelu z linii Neo QLED podłączymy kompatybilny soundbar, wszystkie przetworniki zaczną pracować jako jedna, zgodna całość. W ten sposób uzyskamy jeszcze bardziej sugestywny efekt przestrzennego udźwiękowienia – wszystkie odgłosy będą dochodziły z konkretnego miejsca dookoła ekranu.

Gdy oglądamy film akcji lub transmisję z wyścigu Formuły 1, instynktownie śledzimy wzrokiem najważniejsze obiekty, a nasze uszy podążają za oczami. Technologia Dźwięku Podążającego za Obiektem+, chce zapewnić wszystkim naszym zmysłom jak największy realizm. Wykorzystuje ona system głośników, umieszczonych wzdłuż wszystkich krawędzi telewizora: w górnej części, na dole i po bokach; dzielą one ekran na wirtualne strefy. Inteligentne algorytmy śledzą to, co akurat jest wyświetlane, podążając za obiektami; w momencie, gdy znajdą się one w konkretnym miejscu na ekranie, system aktywuje odpowiadające głośniki.

W modelu Neo QLED 8K QN900A zastosowany został system Dźwięku Podążającego za Obiektem Pro, wykorzystujący jeszcze bardziej rozbudowany system przetworników. Na dodatek funkcja ta jest zgodna z technologią Q-Symphony, a zatem w połączeniu z odpowiednim soundbarem, kinowe brzmienie mamy jak w banku!

Ty i twoja przestrzeń

Jedną z najczęstszych przeszkód w zakupie systemu kina domowego, jest brak odpowiedniej przestrzeni. Nie wszyscy dysponujemy w końcu przestronnym salonem o idealnie symetrycznej konstrukcji i wysokim suficie. Czy oznacza to, że powinniśmy rezygnować z marzeń o realistycznym dźwięku przestrzennym? Wcale nie – istnieje wiele prostych sposobów na zamianę dowolnego pomieszczenia w królestwo kinomana.

W mniejszych pomieszczeniach szczególnie dobrze radzą sobie soundbary: są one płaskie, nie zajmują dużo miejsca, ale oferują fantastyczne możliwości przestrzenne. Nieocenione okazują się tutaj również technologie kalibracji dźwięku. Linia Neo QLED oferuje nam jeden z najbardziej rozbudowanych, a jednocześnie najprostszych w obsłudze systemów: Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni. Telewizor analizuje swoje położenie w pomieszczeniu i optymalizuje ustawienia systemu audio w oparciu o zgromadzone dane. W ten sposób nie musimy robić gruntownego przemeblowania, by znaleźć odpowiednie miejsce dla urządzenia – Samsung Neo QLED sam dopasuje się do otoczenia.

Poza tym urządzenia Samsung oferują nam całe mnóstwo innych, przydatnych funkcji, zapewniających nam jeszcze lepsze wrażenia podczas seansu. Funkcja Adaptacji Dźwięku+ rozpoznaje, z jakim typem zawartości mamy do czynienia (filmem akcji, dokumentem, nagraniem z koncertu), i dopasowuje do niego swoje ustawienia. Jeśli nasi sąsiedzi mają natomiast tendencję do prowadzenia prac remontowych akurat w godzinach, gdy lubimy się zrelaksować przy filmach lub serialach, nieodzownym dodatkiem okaże się Aktywny Wzmacniacz Głosu. Gdy telewizor wykryje, że w pomieszczeniu nagle zapanował zgiełk, automatycznie pogłośni on poziom dialogów – w ten sposób nie umkną nam nawet najdrobniejsze szczegóły fabularne.

Więcej info na temat linii telewizorów Neo QLED i towarzyszących im soundbarów, znajdziesz na www.samsung.com/pl.