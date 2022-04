PlayStation Plus zmienia oblicze￼

PlayStation Plus to jeden z najpopularniejszych serwisów subskrypcyjnych z grami. W czerwcu rozpocznie się nowy rozdział jego historii: usługa połączy się z PlayStation Now i zaoferuje nam dostęp do hitów z konsol dawnych generacji.

Nowa usługa PlayStation Plus, będzie oferowała graczom trzy poziomy usług subskrypcyjnych. PlayStation Plus Essential to odpowiednik obecnego abonamentu – otrzymamy w nim możliwość ściągnięcia dwóch gier miesięcznie, dostęp do zabawy online i funkcję przechowywania zapisów gry w chmurze. Zapłacimy za niego tyle samo, co obecnie.

Jeśli wciąż nie mamy w co zagrać, warto rozważyć subskrypcję PlayStation Plus Extra, która oprócz powyższych dodatków, umożliwia także pobranie nielimitowanych gier ze specjalnego katalogu, zawierającego ponad 400 największych przebojów z PS4 i PS5. Już od pierwszego dnia, gracze otrzymają dostęp do hitów pokroju Death Stranding, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales czy Returnal.

Najwyższy abonament, PlayStation Plus Premium, daje nam dodatkowo dostęp do streamingu nawet 340 klasyków z konsoli Sony: tytułów z PS3, PS2, PSX i PSP. Mogą one być strumieniowane nie tylko na konsolę, ale także na komputery – subskrypcja została zintegrowana z PlayStation Now, która przestanie istnieć jako osobna usługa. Abonenci otrzymają również możliwość przetestowania wybranych gier przed ich zakupem.

Nowa usługa PlayStation Plus zacznie trafiać na nasze konsole w czerwcu – Sony planuje jej próbne uruchomienie na wybranych rynkach w Azji, a potem – w Ameryce Północnej, Europie i we wszystkich innych zakątkach świata. Proces wprowadzania zmian powinien zakończyć się w pierwszej połowie roku.