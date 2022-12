TEST: BenQ MOBIUZ EX3210U

BenQ Mobiuz EX3210U ma w sobie wiele, aby być jednym z najlepszych dostępnych monitorów do gier i chociaż będziesz musiał zapłacić za niego znaczną ilość pieniędzy, sprzęt ma specyfikację i styl, aby wyróżniać się w tłumie.

Dzięki wydajności kolorów i opcjom konfiguracji, które spodobają się kreatywnym profesjonalistom, ten ekran może wykraczać daleko poza gry – w rzeczywistości rywalizuje również o pozycję na liście najlepszych monitorów 4K, udowadniając, jak jest wszechstronny.

Od momentu otworzenia pudełka do uruchomienia monitora mija parę minut i nie trzeba do tego żadnej pomocy. Wszystkie elementy łączą się ze sobą bez problemu. Po złożeniu można regulować wysokość wyświetlacza, przechylać go w górę i w dół oraz obracać na boki – nie można go jedynie obracać do trybu pionowego.

Jeśli chodzi o estetykę, tył monitora jest jednym z najładniejszych, jakie kiedykolwiek widziałem: stylowe biało-szare wykończenie, z ciemniejszymi akcentami tu i ówdzie oraz czterema paskami podświetlenia RGB, które można dostosować, aby pokazać dowolne kolory. Przód urządzenia (oprócz samego ekranu) nie wygląda tak imponująco, ze standardowymi czarnymi ramkami i czerwonym akcentem na podstawie.

Opcje łączności są bardzo dobre, z dwoma portami HDMI 2.1, jednym DisplayPort 1.4 i czterema gniazdami USB-A 3.0. Szkoda, że zabrakło USB-C. Porty skierowane są w dół, a w podstawie znajduje się prosty otwór do zarządzania kablami.

Monitor BenQ Mobiuz EX3210U ma wymiary 726,7 x 587,4 x 269,9 mm po ustawieniu na najwyższą wysokość i waży 9,5 kg. Jest również kompatybilny z VESA, więc można go zamontować na ścianie.

Spójrz na specyfikację oferowaną przez EX3210U i nie ma mowy, żebyś nie był pod wrażeniem

W zestawie znajdują się kable HDMI i DisplayPort (co nie zdarza się wystarczająco często), a także malutki pilot, który ułatwia przełączanie źródeł i regulację głośności – z pewnością jest to łatwiejsze niż używanie joysticka i przycisków pod dolną krawędzią ekranu.

Spójrz na specyfikację oferowaną przez EX3210U i nie ma mowy, żebyś nie był pod wrażeniem. 32-calowy monitor IPS oferuje rozdzielczość 4K (3840×2160 px), maksymalną częstotliwość odświeżania 144 Hz (DisplayPort) lub 120 Hz (HDMI), natywny poziom kontrastu 1 000:1, czas reakcji 2 ms i maksymalną jasność szczytową 600 nitów z HDR. Dodajmy do tego 98% odwzorowania przestrzeni barw P3 i 99% AdobeRGB, a także obsługę zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR), AMD FreeSync i NVIDIA G-Sync, by zdać sobie sprawę, że to świetnie przygotowany zestaw.

Z przyjemnością informuję, że wszystkie te dane przekładają się na naprawdę świetne efekty wizualne, gdy faktycznie zaczynasz grać lub pracować na monitorze – podczas gdy jasność i dokładność kolorów są dobre, bogactwu kolorów i płynności ruchu nie można nic zarzucić. Kontrasty szczególnie błyszczą w trybie HDR, nie imponując tak bardzo poza nim, ale dając pole do popisu z kalibracją, co kończy się uzyskaniem jednego z najlepszych obok Sony INZONE obrazów w swojej klasie.

Inne powody, dla których warto polubić ten monitor, to zintegrowany system głośników 2.1 z subwooferem o mocy 5 W, który jest więcej niż wystarczający do oglądania filmów i grania w gry. Dostępne jest również gniazdo słuchawkowe 3,5 mm i zintegrowany mikrofon.

Monitory komputerowe 4K są nadal zakupem premium, ale kosztują znacznie mniej niż kiedyś. A wraz z mnożeniem się potężnych komputerów PC i konsol do gier są one wyraźnie poszukiwane. O ile nie potrzebujesz super wysokiej liczby klatek na sekundę, ekran 144 Hz 4K jest świetnym wyświetlaczem zarówno do pracy, jak i zabawy. HDR dodał kolejny wymiar do elementu jakości obrazu, a EX3210U reprezentuje w nim nowy poziom jakości. Możliwość jednoczesnego uruchomienia redukcji rozmycia i synchronizacji adaptacyjnej jest główną zaletą, którą może pochwalić się niewiele innych marek. EX3210U ma też jedną z największych gam kolorów, jakie można kupić poza bardzo drogim profesjonalnym wyświetlaczem. Trudno będzie znaleźć lepszy obraz lub przetwarzanie wideo, nie wydając znacznie więcej.

Specyfikacja