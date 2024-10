CORSAIR przedstawia serię K70 CORE TKL

Firma CORSAIR ogłosiła dwa nowe produkty z serii K70 CORE: K70 CORE TKL i K70 CORE TKL WIRELESS. Odświeżony profil bez klawiatury numerycznej łączy płynność działania z najwyższą jakością oryginalnej klawiatury K70 CORE, dzięki czemu doskonale sprawdza się w różnych grach.

Fabrycznie nasmarowane przełączniki CORSAIR MLX Red v2 są jedwabiście gładkie, a przyjemnie brzmiące klawisze o wytrzymałości do 80 milionów naciśnięć przetrwają wszystkie boje. Wewnątrz modelu K70 CORE TKL znajdują się dwie warstwy wysokiej jakości pianki tłumiącej dźwięki, które redukują niepożądane kliknięcia i trzaski, zapewniając wyrafinowaną akustykę pisania.

Dzięki ultraszybkiej technologii łączności SLIPSTREAM WIRELESS klawiatura K70 CORE TKL WIRELESS zapewnia niezawodność i szybkość połączenia przewodowego oraz wygodę korzystania z komputera stacjonarnego bez kabli. Na połączeniu SLIPSTREAM WIRELESS można grać do 890 godzin, a na połączeniu Bluetooth — do 2 400 godzin, co oznacza, że klawiaturę można ładować dosłownie raz na parę miesięcy. Ponadto zawsze można skorzystać z połączenia USB, aby ładować akumulatory podczas gry.

Model K70 CORE TKL ma funkcję FlashTap, nowy system SOCD z trybami pozwalającymi nadać priorytet pierwszemu lub ostatniemu naciśniętemu klawiszowi. FlashTap daje graczom biorącym udział w zawodach przewagę podczas wykonywania ruchów wymagających dużych umiejętności, takich jak szybkie bombardowanie czy mirroring, dzięki czemu każdy ruch jest szybszy i łatwiejszy do opanowania.

Za pomocą jednego przycisku klawiaturę K70 CORE TKL WIRELESS można przełączyć na tryb gry, w którym działają ustawienia zoptymalizowane pod kątem gier i ograniczające czynniki rozpraszające uwagę. Często mylone klawisze zostają zablokowane, aby ułatwić koncentrację w czasie gry. Oświetlenie RGB staje się statyczne, zmniejszając opóźnienia i szum wizualny, dzięki czemu użytkownik może idealnie zgrać się z klawiaturą. Wygodna magnetyczna podpórka pod nadgarstki z wyściółką pozwala na wiele godzin wygodnej gry.

Każda klawiatura ma poręczne wielofunkcyjne pokrętło dotykowe, które daje jeszcze wygodniejszy dostęp do ustawień, takich jak głośność, zoom, podświetlenie i przewijanie. Odłączany przewód USB Type-C umożliwia bezproblemową grę i ułatwia przenoszenie.

Dla graczy poszukujących idealnej równowagi między wydajnością i komfortem pisania w schludnej obudowie seria K70 CORE TKL to idealny wybór.

Klawiatury gamingowe CORSAIR K70 CORE i K70 CORE WIRELESS są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców online i dystrybutorów firmy CORSAIR.