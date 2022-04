Jak sprawdzić efekty pozycjonowania strony internetowej?

Jedną z zalet prowadzenia kampanii SEO w porównaniu z tradycyjną kampanią marketingową offline jest fakt, że możesz zmierzyć praktycznie każdą część swoich działań. Śledzenie wyników SEO jest niezbędne do oceny sukcesu Twojej witryny i pozwala na obiektywną ocenę, co działa, a co wymaga poprawy. Różne narzędzia dostarczają ogrom informacji na temat wydajności witryny, co dla wielu właścicieli witryn może być problematyczne ze względu na brak określenia, na czym się skupić. No właśnie, jak to wszystko działa? Jest tylko jeden sposób na to, aby się dowiedzieć – czytaj dalej!

Efekty SEO – kiedy się ich spodziewać?

SEO to połączenie najlepszych praktyk i istnieje wiele różnych czynników, które wpływają na Twoje wyniki. Mogą one obejmować szybkość strony, jakość treści czy też bezpieczeństwo, dlatego ciężko określić, kiedy dokładnie zadziałają działania optymalizacyjne. Ogólną odpowiedzią na pytanie, kiedy spodziewać się efektów SEO jest przedział między 4 do 12 miesięcy. Wymierny wzrost ruchu i konwersji powinien być możliwy do zaobserwowania w ciągu 6 miesięcy, jednak warto zaznaczyć, że każda strategia SEO jest inna, a do każdej z nich należy uzbroić się cierpliwość.

Jak mierzyć sukces SEO?

Zastanawiasz się, jak ustalić, czy Twoja strategia SEO jest skuteczna i czy pozycja strony w rankingu jest dobra? Śledź wskaźniki i wyniki swoich działań, oczywiście nie wszystkie, w zupełności wystarczą kluczowe wskaźniki, które mają największe znaczenie dla Twojej firmy. Jakie z nich warto obserwować?

Ruch organiczny na stronie

To jeden z najsilniejszych wskaźników skuteczności kampanii i mierzy liczbę użytkowników, którzy odwiedzają Twoją witrynę za pośrednictwem organicznych wyników wyszukiwania. Jego wzrost wskazuje, że osiągnąłeś swój główny cel SEO, jakim jest przyciągnięcie większej liczby osób do Twojej witryny. Organiczny ruch w wyszukiwarkach obejmuje ukierunkowane osoby, które poszukują czegoś konkretnego, a jeśli możesz zapewnić im rozwiązanie – zdobyłeś klienta.

Słowa kluczowe

Wyszukiwarki stale się zmieniają, co oznacza, że często zmieniają się również rankingi docelowych słów kluczowych dla Twoich klientów. Aby być na bieżąco, powinieneś monitorować słowa kluczowe w wyszukiwarkach np. za pomocą narzędzia SEMrush. Codzienne ich śledzenie to doskonały sposób na kontrolowanie ogólnego kierunku działań SEO, a także jasny obraz tego, które strony można ulepszyć.

Współczynnik odrzuceń

Odrzuceniem nazywamy sytuację, kiedy użytkownik trafia na stronę w witrynie, a następnie opuszcza ją bez przechodzenia na inną stronę. Odsetek odwiedzających, którzy tak robią jest zatem znany jako współczynnik odrzuceń i doskonale odzwierciedla to, czy zawartość Twojej witryny jest zgodna z oczekiwaniami użytkowników. Jeśli indeks ten jest wysoki, użytkownicy nie znajdują na stronie informacji, których szukali lub potrzebowali. Niski współczynnik odrzuceń, to skuteczna witryna, która pomaga osiągnąć cele SEO.

Widoczność witryny

Widoczność w wyszukiwarce wskazuje, jak często Twoja domena pojawia się w wynikach wyszukiwania i zasadniczo zapewnia wgląd na ogólny postęp SEO.

Współczynnik konwersji

Fakt, że ta metryka znajduje się na końcu, wcale nie oznacza, że jest najmniej ważna. Konwersja ma ogromne znaczenie dla mierzenia jakości ruchu organicznego, ale ważne, by pamiętać, że dla każdego „konwersja” może być innym zjawiskiem – dla jednego może być to zakup online, a dla drugiego telefon do firmy.

Narzędzia do monitorowania efektów pozycjonowania

Istnieje wiele różnych narzędzi, dzięki którym możesz badać efekty optymalizacji witryny. Poniżej, przedstawimy te najbardziej popularne.

Google Analytics

Nie powinno dziwić, że jednym z nich jest Google Analytics. To narzędzie oferuje więcej informacji niż jakiekolwiek inne narzędzie, a dodatkowo jest w 100% darmowe. Obecnie jest uważany za standardowe narzędzie dla właścicieli witryn i marketerów, dlatego jeśli jeszcze go nie używasz – czas to zmienić jak najszybciej.

Google Search Console

Search Console to kolejne narzędzie należące do Google, jednak w przeciwieństwie do Analyticsa, który koncentruje się na mierzeniu działań w witrynie, Search Console pozwala przede wszystkim na monitoring strony w wynikach wyszukiwania.

SEMrush

Wspomniany już SEMrush jest najbardziej znany jako narzędzie do badania konkurencji, ale dostarcza również wielu informacji, które mogą być przydatne do pomiaru wydajności witryny. Jego raport organicznych pozycji wyszukiwania zapewnia szybki wgląd w rankingi Twojej witryny dla najważniejszych słów kluczowych, a także wszystkich innych słów kluczowych, o których możesz nawet nie wiedzieć.

Efekty pozycjonowania strony internetowej – podsumowanie

Mierzenie wyników jest istotną częścią procesu optymalizacji witryn pod wyszukiwarki, bo w ten sposób oceniasz, czy Twoja strategia działa, jakie wyniki osiągasz i co możesz poprawić. Jeśli nie śledzisz jeszcze wskaźników takich jak współczynnik odrzuceń i rankingi słów kluczowych, to jest to zdecydowanie moment, aby zacząć. A jeśli nie wiesz jak zacząć, sprawdź konsultacje SEO w Smartbuzz na naszej stronie, dzięki którym zyskasz dokładniejsze wyobrażenie na swoje dalsze działania.