SmartThings – jedna aplikacja, która ułatwia życie

Inteligentne urządzenia domowe zyskują w Polsce na popularności, a wraz z nimi rośnie znaczenie rozwiązań, które umożliwiają ich wygodne zarządzanie. Jednym z najchętniej wybieranych ekosystemów jest SmartThings od Samsunga – aplikacja pozwalająca na zdalne sterowanie i monitorowanie kompatybilnych sprzętów RTV i AGD.

W grudniu 2024 roku użytkownicy w Europie skorzystali z ekosystemu SmartThings ponad 21 milionów razy. Polska znalazła się na siódmym miejscu wśród 45 badanych krajów, co dowodzi rosnącego zainteresowania technologią smart home. W naszym kraju do SmartThings podłączono już ponad 2,4 miliona urządzeń – od telewizorów i lodówek, przez pralki i klimatyzatory, aż po inteligentne żarówki i czujniki. Aż 80% z nich to produkty Samsunga. Obecnie z aplikacji korzysta 5 milionów użytkowników.

SmartThings to kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko ułatwia zarządzanie domem, ale także pomaga kontrolować zużycie energii. Aplikacja umożliwia monitorowanie poboru prądu przez urządzenia Samsung, prezentując dane w ujęciu miesięcznym, tygodniowym, dziennym, a nawet godzinowym. Dzięki temu użytkownicy mogą wyznaczać limity zużycia energii i otrzymywać powiadomienia, gdy zbliżają się do określonego pułapu.

Bezpieczeństwo to kolejna istotna zaleta SmartThings. Integracja z kamerami i czujnikami dymu, gazu czy ruchu pozwala na bieżąco monitorować sytuację w domu, nawet gdy jego mieszkańcy są poza nim. Aplikacja oferuje również funkcje wspierające codzienne obowiązki – od monitorowania pracy urządzeń AGD, przez pomoc w przygotowywaniu posiłków, po ułatwienie opieki nad zwierzętami domowymi.

Instalacja SmartThings jest intuicyjna i dostępna na urządzeniach z systemami Android i iOS. Wystarczy pobrać aplikację, założyć konto Samsung i stworzyć wirtualną lokalizację odpowiadającą naszemu domowi. Następnie można dodawać kompatybilne urządzenia oraz przypisywać je do konkretnych pomieszczeń. Dodatkowo SmartThings umożliwia udostępnienie kontroli innym domownikom, co ułatwia współdzielenie obowiązków.

Samsung sukcesywnie rozwija funkcjonalność SmartThings. Firma udostępniła już cztery pierwsze poradniki wideo „SmartThings – krok po kroku”, które pomagają użytkownikom w pełni wykorzystać potencjał aplikacji. Docelowo pojawi się ponad 20 takich filmów na YouTube, dzięki którym zarządzanie inteligentnym domem stanie się jeszcze łatwiejsze.

Dzięki SmartThings użytkownicy mogą cieszyć się większym komfortem, oszczędnościami i bezpieczeństwem w swoim domu. To inteligentne centrum zarządzania domem, które stale się rozwija, oferując coraz więcej możliwości dopasowanych do potrzeb współczesnych gospodarstw domowych.