Qualcomm prezentuje Snapdragona 710

Nie tylko flagowce otrzymają w tym roku zastrzyk energii. Qualcomm zaprezentował właśnie procesor mobilny Snapdragon 710, pierwszy czip z zapowiedzianej na początku tego roku serii przeznaczonej do urządzeń ze średniej półki.

Pod względem możliwości Snapdragon 710 plasuje się gdzieś pomiędzy topowym modelem 845 a procesorami należącymi do serii 600. Nowy czip wyposażony jest w wielordzeniowy silnik AI Engine i wsparcie dla sieci neuronowych. Dzięki temu będzie charakteryzował się dwukrotnie wydajniejszą obsługą systemów AI, niż najbliższy mu Snapdragon 660. Umożliwi to zastosowanie zaawansowanych systemów biometrycznych i lepszych aparatów w tańszych modelach smartfonów. Ponadto czip został wyposażony w modem X15 LTE o prędkości pobierania do 800 Mb/s i procesor obrazu Spectra 250 – nieco słabsze wersje podzespołów wykorzystanych w serii 800, ale stanowiące spory krok naprzód w porównaniu z możliwościami poprzednich „średniopółkowych” procesorów mobilnych. Snapdragon 710 posiada wsparcie dla odtwarzania wideo w jakości 4K HDR, a zastosowana mikrokarta graficzna Adreno zmniejsza zużycie baterii podczas korzystania z multimediów.

Procesor Snapdragon 710 jest dostępny na rynku od dzisiaj. Pierwszych urządzeń wykorzystujących ten czip możemy spodziewać się najprawdopodobniej już za parę miesięcy, jeszcze w drugim kwartale 2018 roku. Wiele spośród nich powinno pojawić się także na polskim rynku, na którym istnieje zapotrzebowanie na wydajne, nieprzesadnie drogie telefony ze średniej półki.