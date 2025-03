Samsung wprowadza przyszłość telewizorów AI

Samsung zaprezentował najnowsze funkcje swoich telewizorów AI oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie sprzętu audio, urządzeń gospodarstwa domowego, platform gamingowych i technologii mobilnych. Marka łączy najnowocześniejszą sztuczną inteligencję z wyjątkową jakością obrazu i dźwięku.

Samsung od ponad dekady dominuje na rynku soundbarów, a jego telewizory są uznawane za synonim doskonałego obrazu. W 2025 roku firma poszerza swoją ofertę o ekrany w rozmiarach od 24 do 115 cali, dostosowane do każdego wnętrza. Nowe modele OLED, QLED, Neo QLED Mini LED AI TV oraz lifestyle’owe propozycje, takie jak The Frame i The Frame Pro, wykorzystują sztuczną inteligencję do optymalizacji obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.

Technologia AI Picture Optimizer inteligentnie dostosowuje jasność, kontrast i kolory, analizując każdą klatkę, natomiast Color Booster Pro, bazujący na technologii kropek kwantowych Samsunga, zapewnia jeszcze żywsze i bardziej realistyczne barwy.

Miłośnicy sztuki docenią rozszerzoną ofertę sklepu Art Store, który obecnie zawiera ponad 3000 dzieł z 70 światowych muzeów i instytucji. Od 2025 roku kolekcja ta będzie dostępna nie tylko w modelach The Frame, ale także w telewizorach QLED, Neo QLED i Micro LED. Samsung rozszerza również współpracę z Art Basel, umożliwiając wyświetlanie dzieł sztuki w jakości muzealnej bezpośrednio w domach użytkowników.

Samsung zapewnia długoterminową aktualizację swoich urządzeń – system Tizen i interfejs One UI będą wspierane przez 7 lat, a platforma bezpieczeństwa Knox Matrix zapewni najwyższy poziom ochrony danych użytkowników.

Gry wideo również zyskają na zastosowaniu sztucznej inteligencji. Automatyczny Tryb Gry AI analizuje rodzaj gry i dostosowuje parametry obrazu oraz dźwięku, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia. Samsung Gaming Hub ułatwia dostęp do popularnych gier w chmurze, a nowy monitor Odyssey OLED G8, pierwszy na świecie 27-calowy ekran 4K o gęstości 165 PPI i częstotliwości odświeżania 240 Hz, zapewni płynną i niezwykle szczegółową rozgrywkę. Wkrótce premierę będzie miał także 49-calowy Dual QHD Odyssey G9 o zakrzywieniu 1000R i czasie reakcji 1 ms, oferujący jeszcze bardziej immersyjne wrażenia.

Samsung wprowadza sztuczną inteligencję także do urządzeń AGD i systemów domowych. SmartThings, będący centrum ekosystemu, umożliwia inteligentne zarządzanie energią dzięki funkcji AI Energy Mode. Oznacza to np. automatyczne ładowanie odkurzacza Jet Bot AI w tańszych godzinach taryfowych lub optymalne ustawienia pralki dla mniejszych wsadów, co pozwala na oszczędność prądu i wody.

Dzięki innowacyjnym technologiom, inteligentny dom Samsunga staje się bardziej funkcjonalny, ekonomiczny i dopasowany do stylu życia użytkowników. Firma kontynuuje swoją misję dostarczania technologii, która nie tylko upraszcza codzienne obowiązki, ale także optymalizuje zużycie energii i podnosi komfort życia.