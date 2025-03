TEST: Peugeot 5008 Hybrid GT

Peugeot 5008 to siedmioosobowy SUV, który wykorzystuje hybrydowy napęd w celu zwiększenia wydajności. Jego historia jest raczej jak ta brzydkiego kaczątka. Kiedyś popularność tego przyjaznego rodzinie, siedmioosobowego samochodu została podważona przez niezręczny wygląd, ale później przekształcił się w coś o wiele bardziej pożądanego – w tym przypadku z MPV przeszedł metamorfozę w SUV-a.

Obecnie w trzeciej generacji, 5008 jest prawdopodobnie bardziej uderzający niż kiedykolwiek, ale nie tylko jego wygląd się zmienił. Konwencjonalne silniki benzynowe i wysokoprężne, z którymi był wcześniej sprzedawany, zostały wyrzucone na rzecz dwóch opcji hybrydowych (zwykłej i plug-in) i wersji elektrycznej.

Jeśli rozważasz jeden z hybrydowych 5008, ma on takich bezpośrednich rywali jak Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, a także Škoda Kodiaq. Jeździłem zwykłą hybrydą, łączącą turbodoładowany 1,2-litrowy silnik benzynowy z silnikiem elektrycznym o łącznej mocy 136 KM. Chociaż nie jest ona aż tak szybka – 10,7 sekundy do „setki” w porównaniu z 7,6 sekundy w Nissanie X-Trail, nadal ma wystarczająco dużo mocy do codziennej jazdy. Jedyną rzeczą, która zawodzi, jest sześciobiegowa, automatyczna skrzynia biegów, która czasami reaguje powoli, gdy prosisz o zastrzyk mocy i jest zbyt chętna do siedzenia na wysokich biegach w trybie Normal lub Eco.

Komfort jest imponujący przy wszystkich prędkościach, a hybrydowy 5008 jest zauważalnie wyrozumiały i bardziej kontrolowany niż miękki X-Trail. Ponadto przy prędkościach autostradowych 5008 osiąga doskonałą równowagę między elastycznością a kontrolą. Auto ma też spójne reakcje, dzięki którym łatwo jest zwalniać lub płynnie zatrzymywać się.

Peugeot przechyla się bardziej na zakrętach niż Škoda Kodiaq, a lekki układ kierowniczy jest zoptymalizowany pod kątem łatwości skręcania, a nie sprzężenia zwrotnego, ale prowadzenie jest nadal wystarczająco bezpieczne do rodzaju jazdy, którą prawdopodobnie będziesz wykonywać w siedmioosobowym samochodzie. Ponadto 5008 lepiej izoluje hałas wiatru i drogi niż Kodiaq i Kia Sorento, a 1,2-litrowy silnik benzynowy pozostaje cichy, chyba że mocno przyspieszysz. W rezultacie jest to relaksujący samochód do podróżowania na duże odległości.

Podobnie jak wszystkie nowoczesne modele samochodów Peugeot, 5008 ma wysoko umieszczony cyfrowy wyświetlacz kierowcy, który można zobaczyć, patrząc ponad kierownicą. Podczas gdy w Peugeot 208 i 308 układ ten może zmusić niższych kierowców do ustawienia kierownicy niewygodnie nisko, w 5008 działa całkiem dobrze, niezależnie od wzrostu.

To dzięki temu, że przednie fotele z podparciem są umieszczone wyżej w 5008 – co również zapewnia kierowcy dobrą widoczność do przodu. Widoczność przez ramię jest nieco ograniczona przez szerokie słupki tylnej szyby, ale wszystkie wersje mają tylne czujniki parkowania i kamerę cofania, aby ułatwić manewrowanie (kamera z widokiem z lotu ptaka o kącie 360 stopni jest opcjonalna w najwyższej wersji GT).

Bez względu na wybraną wersję, panel zegarów przechodzi bezpośrednio w ekran dotykowy systemu infotainment, który można obsługiwać bez odrywania wzroku od drogi, dzięki jego położeniu na górze deski rozdzielczej. Łatwo do niego dotrzeć z fotela kierowcy, a grafika jest wyraźna.

Wadą jest zawiłe menu i podmenu. Ponadto nie ma osobnych przycisków ani pokręteł do regulacji ustawień klimatyzacji – wszystko odbywa się za pomocą ekranu dotykowego. Kontrolki temperatury są zazwyczaj umieszczone po obu jego stronach, ale niestety znikają, jeśli używasz Android Auto lub Apple CarPlay (co można zrobić bezprzewodowo). Aby to zrekompensować, 5008 ma oddzielny panel dotykowy niżej na desce rozdzielczej, na którym możesz skonfigurować 10 skrótów do najczęściej używanych funkcji, z ikonami, które są wystarczająco duże, aby łatwo je trafić podczas jazdy.

Jakość wnętrza dorównuje nieco droższemu Hyundaiowi Santa Fe. Powszechnie stosowane są miękkie tworzywa sztuczne, a części deski rozdzielczej i drzwi są wykończone przyjemną tkaniną. Tymczasem modele GT o najwyższej specyfikacji mają świetne oświetlenie wnętrza, aby jeszcze bardziej zwiększyć ekskluzywny charakter.

Z przodu Peugeota 5008 jest mnóstwo miejsca dla kierowcy i pasażera, a także kilka sporych schowków na ich rzeczy. Przechodząc do drugiego rzędu, główną różnicą między najnowszym 5008 a poprzednią wersją jest to, że trzy siedzenia nie są już takie same – dwa zewnętrzne są teraz większe niż to między nimi. Dostanie się do trzeciego rzędu jest dość proste – pociągnięcie dźwigni na górze siedzeń w drugim rzędzie powoduje ich przechylenie i przesunięcie do przodu, pozostawiając sporą lukę, przez którą można się wspiąć. I chociaż w trzecim rzędzie jest bardzo mało miejsca na nogi, gdy siedzenia z przodu są maksymalnie odsunięte do tyłu, jeśli osoba przed nią jest gotowa przesunąć się trochę do przodu, możliwe jest posadzenie dorosłych osób za sobą. Jest o wiele więcej miejsca niż w siedmiomiejscowym Nissanie X-Trail. Co bardziej pozytywne, wszystkie wersje 5008 mają siedem miejsc, podczas gdy Škoda Kodiaq zadowala się pięcioma, jeśli zdecydujesz się na wersję PHEV.

Po rozłożeniu wszystkich siedmiu miejsc, bagażnik 5008 oferuje 348 litrów miejsca do przechowywania – co jest pojemnością podobną do tej Santa Fe – ale przestrzeń bagażowa nie mieści się w jednym otwartym przedziale ładunkowym. Zamiast tego część z niej znajduje się pod podłogą.

Składanie tylnych siedzeń jest łatwe z bagażnika za pomocą kół pasowych na oparciu siedzenia, więc nie przeoczysz faktu, że nie ma możliwości ich elektrycznego złożenia. W trybie pięcioosobowym oferuje kolosalne 916 litrów przestrzeni bagażowej, a siedzenia w drugim rzędzie można złożyć niemal na płasko, co skutecznie zamienia 5008 w małego vana.

W ciągu tygodnia na różnych drogach spalanie wyniosło 5,3 l/100 km, więc rachunki za paliwo powinny utrzymać się na rozsądnym poziomie.

Dla większości osób podstawowy wariant wyposażenia Allure będzie wystarczający. Jest wyposażony w 19-calowe felgi aluminiowe, bezkluczykowy dostęp, tempomat, wbudowaną nawigację satelitarną, bezprzewodową ładowarkę do telefonu i trójstrefową klimatyzację.

Testowana wersja GT oferuje większe, 20-calowe felgi, tapicerkę Alcantara, podgrzewaną kierownicę, podgrzewane przednie siedzenia, adaptacyjne reflektory LED Matrix, adaptacyjny tempomat i elektrycznie otwieraną tylną klapę. Niezależnie od tego, którą wersję wybierzesz, standardowy zestaw bezpieczeństwa obejmuje asystenta utrzymania pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych i system automatycznego hamowania awaryjnego (AEB), który może wykrywać pieszych i rowerzystów nawet w nocy.

Chociaż hybrydowy Peugeot 5008 ma sporo rywali, jest świetnym samochodem 7-osobowym, który zadowoli większość klientów.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 178 850 PLN

178 850 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 198 km/h

198 km/h 0-100 KM/H 10,2 sekundy

10,2 sekundy SILNIK 1.2

1.2 MOC 136 KM

136 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 230 Nm