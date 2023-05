RØDE wprowadza Streamer X

Firma RØDE wprowadziła do sprzedaży kolejną innowację dla twórców treści, Streamer X. Łącząc profesjonalny interfejs audio, kartę przechwytującą wideo i panel kontrolny w kompaktowej, łatwej w obsłudze konsoli, Streamer X jest wszechstronnym rozwiązaniem do przesyłania strumieniowego.

Po raz pierwszy przechwytywanie zarówno dźwięku, jak i obrazu o jakości emisyjnej jest teraz możliwe za pomocą jednego urządzenia. Aby zapewnić jeszcze większą wszechstronność, Streamer X jest również w pełni konfigurowalnym panelem kontrolnym do wyzwalania dźwięków, efektów głosowych i skrótów klawiaturowych w locie za naciśnięciem przycisku, oferując twórcom kontrolę i elastyczność. Dla początkujących sprawia to, że tworzenie wysokiej jakości treści jest wyjątkowo łatwe, dzięki czemu streaming jest bardziej dostępny niż kiedykolwiek. Dla doświadczonych streamerów oferuje usprawnione rozwiązanie, które zastępuje złożoną konfigurację wielu urządzeń, zapewniając jednocześnie światowej klasy jakość.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przesyłanie strumieniowe lub granie na Twitchu, podcasty wideo, tworzenie treści na YouTube, czy też przechwytywanie profesjonalnych prezentacji podczas pracy w domu, Streamer X to wszechstronne rozwiązanie do przesyłania strumieniowego. Ma wejście HDMI do podłączenia kamery, komputera do gier lub konsoli lub dowolnego innego źródła wideo HDMI i obsługuje przesyłanie strumieniowe do 4K30 w celu uzyskania niesamowitej jakości wideo. Oferuje również przepustowość HDMI do 4K60 do monitorowania w czasie rzeczywistym w wysokiej rozdzielczości przy zerowym opóźnieniu. Obsługa zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) zapewnia płynną rozgrywkę bez opóźnień i rozrywania ekranu, a dwa złącza USB-C umożliwiają łatwą integrację z konfiguracjami z dwoma komputerami. Streamer X jest kompatybilny plug-and-play z komputerami Mac i Windows i bezproblemowo współpracuje ze wszystkimi programami i platformami do przesyłania strumieniowego, nie wymaga konfiguracji ani dodatkowego oprogramowania.

Od strony audio Streamer X jest równie potężny i wszechstronny. Ma studyjnej klasy gniazdo combo Neutrik do podłączania mikrofonów XLR lub instrumentów, z ultra-niskim szumem i wysokim wzmocnieniem Revolution Preamp, zapewniającym nieskazitelną jakość dźwięku. Słuchawki, takie jak RØDE NTH-100M, można podłączyć przez wejście TRRS 3,5 mm – idealne do wszystkiego, od gier po rozmowy wideo. Wszystkie złącza znajdują się z tyłu konsoli, dzięki czemu użytkownicy mogą zachować porządek w konfiguracji. Streamer X ma również zintegrowany odbiornik bezprzewodowy do podłączenia mikrofonów bezprzewodowych RØDE Series IV, w tym Wireless GOII i Wireless ME. PotężnyDSP pozwala użytkownikom z łatwością dodać do swojego mikrofonu przetwarzanie APHEX klasy studyjnej, w tym kompresor, bramkę szumów, filtr górnoprzepustowy oraz legendarne efekty Aural Exciter i Big Bottom, zapewniające jakość dźwięku na wyższym poziomie. Z przodu konsoli znajdują się ręczne elementy sterujące wzmocnieniem mikrofonu, wyborem wejścia i poziomem słuchawek, a także przyciskami wyciszania kanałów audio i wideo.

Streamer X oferuje wydajność, której wcześniej nie można było sobie wyobrazić w tak kompaktowym i łatwym w użyciu urządzeniu. Nigdy wcześniej profesjonalne przechwytywanie wideo i audio nie było tak proste i usprawnione, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla twórców, którzy chcą uniknąć złożoności bez obniżania jakości.

Oprócz praktycznych elementów sterujących audio i wideo, urządzenie ma cztery pady SMART. Wprowadzone po raz pierwszy w RØDECaster Pro II, można dostosować je do wykonywania różnych funkcji. Obejmuje to wyzwalanie dźwięku — od efektów dźwiękowych po podkłady muzyczne — lub efekty głosowe, takie jak echo, pogłos, zmiana wysokości tonu i inne . Można je również skonfigurować do wysyłania poleceń MIDI do komputera w celu wyzwalania skrótów klawiaturowych i innych działań za naciśnięciem przycisku, co jest przydatne do wszystkiego, od zmiany slajdów w prezentacji po przełączanie scen w oprogramowaniu do przesyłania strumieniowego. Dwa przyciski przełączania banków zapewniają dostęp do 16 banków, co daje w sumie 64 unikalne akcje, dając użytkownikom niezrównaną kontrolę i kreatywną elastyczność na wyciągnięcie ręki.

Streamer X jest w pełni kompatybilny z pakietem aplikacji i oprogramowania komputerowego RØDE. Obejmuje to łatwą w obsłudze aplikację towarzyszącąRØDECentral, której można używać do aktywacji i sterowania pokładowym przetwarzaniem. RØDE Central może być również używany do szybkiego dostępu do profili konfiguracji audio, które są zoptymalizowane pod kątem różnych rodzajów tworzenia treści, a także do dostosowywania padów SMART. Streamer X bezproblemowo integruje się również z darmowym oprogramowaniem RØDE do wirtualnego miksowania do streamingu, UNIFY. Użytkownicy mogą nie tylko konfigurować i sterować swoim Streamerem X za pomocą oprogramowania, ale mogą także łączyć jego profesjonalne możliwości przechwytywania dźwięku z potężnymi funkcjami miksowania i kierowania dźwięku UNIFY.

„Streamer X jest niesamowicie ekscytujący z kilku powodów” — mówi Damien Wilson, dyrektor generalny RØDE. „Jako pierwszy produkt sprzętowy RØDE z funkcją wideo, stanowi ogromny kamień milowy dla firmy i drogowskaz dla wielkich rzeczy w przyszłości. Stanowi również znaczącą zmianę paradygmatu w technologii przesyłania strumieniowego. Podobnie jak RØDECaster Pro, który sprawił, że tworzenie podcastów stało się niezwykle proste, łącząc to, co w innym przypadku wymagało sprzętu wartego tysiące dolarów, Streamer X sprawi, że przesyłanie strumieniowe będzie bardziej dostępne niż kiedykolwiek. Teraz każdy, od profesjonalistów i nauczycieli po twórców treści, streamerów i graczy, może z absolutną łatwością nagrywać audio i wideo profesjonalnej jakości”.