Nowy, mały NAS od Synology dla domów i małych biur

Firma Synology ogłosiła wprowadzenie na rynek nowego 2-kieszeniowego urządzenia Synology DiskStation DS723+, najmniejszego urządzenia z możliwością rozbudowy z serii kompleksowych rozwiązań dla biur domowych i małych firm.

Dzięki uniwersalnemu systemowi operacyjnemu Synology DiskStation Manager (DSM) model DS723+ oferuje kompleksowe rozwiązania do ochrony danych biznesowych i zarządzania nimi, łatwej współpracy nad dokumentami, zdalnego dostępu do plików i monitorowania zasobów fizycznych — wszystko to w kompaktowym formacie komputera stacjonarnego.

Idealne rozwiązanie dla zespołów profesjonalistów, małych firm, chcących scentralizować pamięć masową, lub jako węzeł w rozproszonych wdrożeniach, DS723+ można skalować do 7 kieszeni na dyski dzięki jednostce rozszerzającej DX517, gdy potrzebna będzie większa pojemność.

Użytkownicy mogą również zwiększyć wydajność dzięki opcji dodawania łączności 10 GbE i dysków SSD M.2 NVMe za pośrednictwem wbudowanego gniazda PCIe, co umożliwia szybkie buforowanie lub tworzenie dodatkowych pul pamięci masowej z samych dysków flash.

Model DS723+ zapewnia intuicyjne zarządzanie plikami i ich udostępnianie za pomocą aplikacji Synology Drive, która łączy dostęp do plików na wielu platformach z prywatnością oferowaną przez lokalne pamięci masowe. Dla zespołów pracujących zdalnie i firm działających w wielu lokalizacjach dostępna jest również synchronizacja plików między lokalizacjami, która umożliwia tworzenie lustrzanych kopii zawartości między urządzeniami Synology.

W celu zwiększenia poziomu ochrony użytkownicy mogą również tworzyć kopie zapasowe i migawki dla określonego punktu w czasie dla danych przechowywanych na serwerze NAS, które można następnie zabezpieczyć w lokalizacji zdalnej na innym serwerze lub w chmurze.

Dzięki obsłudze ponad 8 300 zatwierdzonych kamer IP i urządzeń ONVIF zaawansowany system Synology Surveillance Station VMS może przekształcić DS723+ w pełnoprawny system zarządzania sygnałem wizyjnym z lokalnym przechowywaniem nagrań.

Urządzenie Synology DS723+ jest już dostępne u partnerów i sprzedawców na całym świecie.