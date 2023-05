Bardziej dynamiczne niż kiedykolwiek, z mnóstwem cyfrowych innowacji i po raz pierwszy w pełni elektryczne – oto nowe BMW serii 5 Limuzyna. BMW i5, nowa odsłona najbardziej popularnej biznesowej limuzyny na świecie, przejmuje inicjatywę na drodze do zrównoważonej mobilności premium w segmencie pojazdów wyższej klasy średniej.

Nowe BMW serii 5 Limuzyna wejdzie na rynek w październiku 2023 roku. Nowa generacja będzie oferowana na całym świecie z napędem w pełni elektrycznym oraz, w zależności od regionu, również z napędami hybrydowymi plug-in, a także z wysoko wydajnymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi z 48-woltową technologią mild hybrid.

Klarowna i minimalistyczna stylistyka podkreśla sportową elegancję i prezencję nowego BMW serii 5 Limuzyna. W porównaniu z poprzednim modelem jego długość wzrosła o 97 mm do 5060 mm, szerokość o 32 mm do 1900 mm, a wysokość o 36 mm do 1515 mm. Rozstaw osi został zwiększony o 20 mm do 2995 mm.

Widok z przodu wyróżnia się nowoczesną interpretacją typowych dla marki podwójnych reflektorów i atrapy chłodnicy BMW. Ułożone niemal pionowo elementy diodowe pełnią funkcję kierunkowskazów i świateł dziennych. Wysunięta mocno do przodu atrapa chłodnicy ma szerokie obramowanie i opcjonalnie oświetlenie konturowe BMW Iconic Glow.

Inne elementy przyciągające wzrok to czarne progi, ukryte w powierzchni drzwi klamki i wytłoczona cyfra 5 u podstawy słupka C. Dynamicznie rozciągnięte proporcje przechodzą w masywny tył.

Dynamiczny charakter nowego BMW serii 5 Limuzyna można dodatkowo podkreślić opcjonalnym pakietem sportowym M i pakietem sportowym M Pro.

Radość z jazdy i komfort podróżowania w innowacyjnym stylu

Atmosferę wnętrza charakteryzuje przestronność, nowoczesna funkcjonalność, wysoki poziom komfortu akustycznego, a także wysokiej jakości precyzyjnie wykonane materiały i zaawansowane funkcje cyfrowe.

W porównaniu z poprzednim modelem deska rozdzielcza nowego BMW serii 5 ma znacznie mniej przycisków i elementów obsługi. Jest to możliwe dzięki konsekwentnej cyfryzacji. Zakrzywiony wyświetlacz BMW stanowi nową interpretację typowej dla BMW orientacji na kierowcę. W pełni cyfrowy zestaw ekranów obejmuje wyświetlacz wskaźników o przekątnej 12,3 cala i wyświetlacz kontrolny o przekątnej 14,9 cala. Nowa jest również kierownica ze spłaszczoną dolną częścią i panelami obsługi dostarczającymi teraz dotykowego feedbacku oraz dźwignia biegów na konsoli środkowej. Kolejnym ciekawym elementem jest panel interakcji BMW.

Po raz pierwszy w BMW całkowicie wegańskie wnętrze

W wyposażeniu standardowym oferowane są nowo zaprojektowane fotele sportowe. Opcjonalne fotele komfortowe oferują wiele możliwości elektrycznej regulacji. Nowe BMW serii 5 Limuzyna to pierwszy model marki oferujący w standardzie w pełni wegańskie wnętrze. Obejmuje ono obicie foteli, deski rozdzielczej i boczków drzwi, a także po raz pierwszy kierownicy. Skóropodobna tapicerka z Veganzy dostępna jest opcjonalnie również z dekoracyjną perforacją. Kolejną opcją jest tapicerka BMW Individual ze skóry Merino w kilku wariantach dwukolorowych.

W pełni elektryczne BMW i5 M60 xDrive jako najwyższy model

W pełni elektryczne BMW i5 jest wyposażone w szeroko zmodernizowany napęd BMW eDrive piątej generacji i pojawi się na rynku w dwóch wariantach. Najwyższym modelem będzie BMW i5 M60 xDrive, które łączy silnik o mocy 601 KM z typowymi osiągami i cechami stylistycznymi M. Dwie wysoko zintegrowane jednostki napędowe na przedniej i tylnej osi tworzą elektryczny napęd na wszystkie koła. Systemowy moment obrotowy wynosi do 820 Nm, dzięki czemu BMW i5 M60 xDrive przyspiesza z miejsca do 100 km/h w 3,8 s, a jego prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 230 km/h.

Oprócz tego dostępne będzie również BMW i5 eDrive40. Jego silnik elektryczny napędza tylne koła i generuje maksymalną moc 340 KM oraz maksymalny moment obrotowy do 430 Nm z funkcją Sport Boost lub Launch Control. BMW i5 eDrive40 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,0 s i rozwija prędkość maksymalną 193 km/h.

Zajmujący niewiele miejsca akumulator wysokonapięciowy jest umieszczony w podłodze i dostarcza 81,2 kWh energii użytkowej. Wartości wg norm WLTP wynoszą 455–516 km w BMW i5 M60 xDrive oraz 477–582 km w BMW i5 eDrive40.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie ładowania BMW Charging

Combined Charging Unit (CCU) w BMW i5 umożliwia ładowanie prądem przemiennym o mocy do 11 kW w standardzie i opcjonalnie do 22 kW. Prądem stałym można ładować z mocą do 205 kW, co pozwala zwiększyć stan naładowania akumulatora w BMW i5 z 10 do 80 procent w ciągu około 30 minut.

Intensywne doświadczenie zautomatyzowanej jazdy: nowy asystent autostradowy, unikalny aktywny asystent zmiany pasa ruchu

W wyposażeniu standardowym i dodatkowym nowego BMW serii 5 Limuzyna oferowana jest znacznie rozszerzona gama systemów automatyzacji jazdy i parkowania. Ich wyjątkowe działanie zapewnia innowacyjny zestaw technologiczny.

Najważniejszym elementem oferty jest opcjonalny system asystujący kierowcy Professional, w tym asystent kierowania i prowadzenia po pasie ruchu oraz regulacja odstępu z funkcją Stop & Go. Jako pierwszy na świecie system w nowym BMW serii 5 obejmuje teraz również aktywnego asystenta zmiany pasa ruchu z potwierdzeniem wzrokowym. Ta komfortowa funkcja wyznacza nowy poziom interakcji między człowiekiem a samochodem. Pojazd oferuje możliwość zmiany pasa ruchu, którą po raz pierwszy można wykonać poprzez potwierdzenie spojrzeniem na lusterko zewnętrzne. Asystent zmiany pasa ruchu automatycznie przejmuje niezbędne ruchy kierownicą, o ile pozwala na to sytuacja na drodze.

Nowe BMW serii 5 Limuzyna wyposażone jest standardowo w asystenta parkowania z asystentem cofania. Z kolei opcjonalny asystent parkowania Professional umożliwia zautomatyzowane parkowanie i manewrowanie na odcinku do 200 m sterowane za pomocą smartfona z pojazdu lub poza nim.