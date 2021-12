TEST: Toyota RAV4 Plug-in Hybrid

Toyota ma bogate doświadczenie w tworzeniu hybryd, od lat promując i udoskonalając ten typ napędu. Japoński producent dość ostrożnie podchodzi jednak do czystych „elektryków”, zamiast tego stawiając na samochody plug-in, które w odpowiednich warunkach jeżdżą zupełnie jak auta bezemisyjne. Wyrazem tej filozofii jest nowa Toyota RAV4: duży, przestronny SUV o mocnym napędzie i całkiem obiecującym zasięgu na baterii. Wejdźmy za jego kierownicę i sprawdźmy, jak to działa.

Testowany RAV4 Plug-in Hybrid został wyposażony w najmocniejszy w gamie silnik: hybrydową konstrukcję opartą o 2,5-litrową jednostkę benzynową, której towarzyszą dwa napędy elektryczne: jeden umieszczony przy przedniej, a drugi przy tylnej osi, oraz akumulator o pojemności 18 kWh. Dzięki temu rozwiązaniu przez większość testu jeździłem Toyotą jak autem elektrycznym.

Samochód domyślnie startuje w trybie EV: napędy elektryczne mają wystarczająco dużo mocy, by rozpędzić SUV-a i zapewnić kierowcy swobodę manewrowania. RAV4 szybciutko przyspiesza i sprawnie zrywa się spod świateł. Na pochwałę zasługuje także zasięg w trybie bezemisyjnym: bez poszanowania zasad ekojazdy osiągnąłem imponujące 70 km, a gdy odrobinę bardziej zadbałem o technikę, wydłużył się on do prawie 80 km. Naprawdę nieźle jak na hybrydę plug-in.

Gdy akumulator się rozładuje, Toyota automatycznie przechodzi w tryb hybrydowy. Silnik benzynowy również daje radę: samochód przyspiesza do setki w zaledwie 6 sekund, zaś o płynność jazdy dba bezstopniowy automat. Spalanie kształtuje się na poziomie 5,2-6,2 l/100 km w zależności od prędkości i pokonywanej trasy. Nie jest to co prawda obiecywany przez producenta litr na „setkę”, ale wśród SUV-ów segmentu D to i tak bardzo dobry wynik.

Testowy RAV4 Plug-in Hybrid utrzymany był w czerni z nielicznymi, chromowanymi dodatkami. Jego stylistyka nie odbiega od tego, do czego przyzwyczaiła nas japońska marka – jest ładnie i elegancko, ale także dość konserwatywnie. Front zdobią lekko wydłużone światła, zaś z tyłu uwagę przykuwa mocno zarysowany zderzak.

Spore wymiary auta zdradzają, co czeka na nas w środku: wnętrze Toyoty okazało się po prostu rodzinne. W drugim rzędzie siedzeń zasiądą trzy osoby dorosłe, które nie będą narzekały ani na brak miejsca na stopy, ani na zbyt nisko poprowadzoną podsufitkę – a w modelu testowym zamontowany był dach panoramiczny! Do ich dyspozycji oddane zostaną nawiewy i dwa złącza USB, możliwość lekkiego pochylenia oparcia oraz podłokietnik z uchwytami na napoje; krańcowe miejsca są dodatkowo podgrzewane.

Z przodu czekała na mnie czytelna deska rozdzielcza, ozdobiona miękkimi materiałami i czerwonymi przeszyciami, oraz skórzane fotele. W testowanej wersji Selection z pakietem VIP, są one uzupełnione o wentylację i elektroniczną regulację pozycji oraz stopnia pochylenia; kierowca może dodatkowo dopasować podparcie odcinka lędźwiowego.

Kolumnę centralną wieńczy ekran systemu infotainment. Osobiście nie jestem fanem wystających „tabletów” w samochodach, ale trzeba przyznać, że Toyota naprawdę przyłożyła się do multimediów: kombinacja fizycznych przycisków i panelu dotykowego sprawiła, że ich obsługa natychmiast weszła mi w krew i nie rozpraszała podczas jazdy. Koszmarnie wypadła natomiast bezprzewodowa ładowarka do smartfona: przy prędkościach powyżej 30 km/h, telefon cały czas przesuwał się po niej, niemiłosiernie klekocząc.

Wysoka wersja wyposażenia to również spory wybór systemów bezpieczeństwa. Na pokładzie testowanego samochodu znalazły się m. in. system monitorowania martwego pola w lusterkach, automatyczne powiadamianie ratunkowe eCall czy monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni; w pakiecie VIP otrzymujemy także wyświetlacz head-up.

Dużo technologicznych bajerów ma jednak swoją cenę – w przypadku Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid Selection jest to aż 251 900 PLN, zaś w podstawie za ten model zapłacimy 231 900 PLN. To bardzo wysoki pułap: tańszy jest porównywalny Peugeot 3008 czy Opel Grandland X, a nawet podstawowy DS7 E-Tense. Japoński SUV broni się świetnym zasięgiem w trybie elektrycznym i przestronnym wnętrzem, ale czy to wystarczy, by podbić serca kierowców? Na to pytanie powinieneś odpowiedzieć sobie sam, najlepiej po próbnej wizycie za kierownicą RAV4 Plug-in Hybrid.

