Samsung sprzedał w tym roku na świecie milion telewizorów The Frame

The Frame jest pierwszym telewizorem Samsung z kategorii lifestyle, którego sprzedaż osiągnęła milion sztuk w danym roku. Co więcej, szacuje się, że za sprawą dużego popytu w Ameryce Północnej i Europie łączna sprzedaż tego modelu od momentu rynkowego debiutu przekroczy w tym roku dwa miliony egzemplarzy. Także w Polsce według danych firmy Samsung widać coraz większe zainteresowanie produktem.

The Frame to nie tylko ekran służący do oglądania telewizji. To telewizor lifestyle’owy, którego design upiększa przestrzeń, a kolekcja sztuki wzbogaca życie użytkowników – mówi Simon Sung, Executive Vice President and Head of the Sales & Marketing Team of the Visual Display Business w Samsung Electronics. – Nieustannie pracujemy nad tym, by rozbudowywać ofertę The Frame i w innowacyjny sposób wychodzić naprzeciw potrzebom i pragnieniom użytkowników. Równocześnie rozwijamy współpracę i partnerstwa z nowymi muzeami, galeriami i artystami, by w ramach Art Store móc oferować jeszcze więcej kolekcji.

The Frame to najpopularniejszy model z oferty telewizorów lifestyle’owych Samsung. Od roku 2017, kiedy został wprowadzony na rynek, jego design, funkcje i rozmiar wciąż ewoluują odzwierciedlając zmieniające się preferencje użytkowników.

Innowacyjny design łączy formę i funkcjonalność

Użytkownicy na całym świecie spędzali ostatnio więcej czasu w domach, co zaowocowało zarówno wzrostem popularności domowej rozrywki, jak i oczekiwaniem, że telewizor stanie się czymś więcej niż tylko ekranem. The Frame stanowi idealną odpowiedź na te potrzeby, oferując połączenie niecodziennej formy i funkcjonalności. Efekt? Zwiększona sprzedaż tego telewizora lifestyle w różnych wariantach.

Innowacje w zakresie jakości obrazu i dotrzymywanie kroku trendom konsumenckim – to właśnie motywuje do rozwoju produktu, jakim jest The Frame. W roku 2020 telewizor otrzymał technologię QLED, by zapewnić widzom jeszcze lepsze wrażenia podczas oglądania ulubionych filmów i seriali. Dodany został także czujnik jasności, dzięki któremu ekran dostosowuje jej poziom do warunków otoczenia, umożliwiając użytkownikom podziwianie obrazów w optymalnych warunkach. Z kolei w lipcu 2021 roku Samsung wprowadził na rynek model 85”, dzięki czemu The Frame jest dziś dostępny w zależności od regionu aż w pięciu rozmiarach (32”, 55”, 65”, 75” i 85”) pasujących do różnych stylów życia i przestrzeni mieszkalnych.

Coraz większe zapotrzebowanie na duże ekrany potwierdzają także preferencje Polaków. The Frame o przekątnej 55 i 65 cali to ponad połowa sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach tego roku. Z kolei zainteresowanie wariantem 75-calowym wzrosło o ponad 6 punktów procentowych rok do roku.

The Frame 2021 oferuje ramkę o grubości zaledwie 24,9 mm, a zatem niemal dwukrotnie węższą niż model zeszłoroczny, jak również wymienne ramki, które dają więcej możliwości personalizacji. Użytkownicy mają do wyboru różne kolory i kształty – Nowoczesne dostępne są w bieli, jasnym i ciemnym brązie oraz Klasyczne w bieli lub ceglanej czerwieni. W Polsce największą popularnością cieszą się białe i w kolorze jasnego drewna. Telewizor umożliwia także montaż na wiele sposobów, co ułatwia aranżacje wnętrza. Ekran można umieścić na standardowym stojaku, powiesić na ścianie niczym w galerii sztuki bądź zamontować na dodatkowym Stojaku Studio.

Starannie dobrane treści w ramach Art Store dzięki strategicznym partnerstwom

Innym – poza wyjątkowym, nowoczesnym designem – kluczowym wyróżnikiem The Frame jest specjalnie opracowana, oparta na subskrypcji platforma sztuki Art Store. Użytkownicy mogą w ramach Trybu Ambient wybierać z bogatej biblioteki obrazów i fotografii Art Store dzieła, które będą wyświetlane na ekranie. Tym samym telewizor nie musi być czarną płaszczyzną zakłócającą wystrój wnętrza, ale elementem, który je wzbogaca.

Sklep ze sztuką Art Store na The Frame oferuje ponad 1500 dzieł sztuki pochodzących z prestiżowych muzeów i galerii, takich jak rosyjski Ermitaż, francuski Luwr czy hiszpańskie Prado. Dzięki partnerstwom Samsung wzbogaca kolekcję o wyjątkowe prace zyskujących coraz większą renomę twórców z całego świata – takich jak globalna grupa fotoreporterów Magnum Photos czy (w ramach najnowszej współpracy) wiodąca inicjatywa fotograficzna YellowKorner. Tym samym użytkownicy mogą prezentować piękne dzieła w oferowanej przez The Frame wysokiej jakości obrazu charakterystycznej dla technologii QLED. Co więcej, za sprawą sztucznej inteligencji, tegoroczny model telewizora zasugeruje kolejne obrazy na podstawie analizy wzorców i dotychczasowych preferencji użytkowników.

The Frame 2021 oferuje ponadto znacząco więcej pamięci – aż 6 GB w porównaniu do wcześniejszych 500 MB. W efekcie można zapisać nawet do 1200 obrazów w rozdzielczości 4K, a użytkownicy na ekranie zaprezentują nie tylko dzieła sztuki, ale także swoje własne zdjęcia.

