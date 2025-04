Polacy entuzjastycznie podchodzą do sztucznej inteligencji w telewizorach Samsung

Sztuczna inteligencja (AI) zyskuje coraz większą popularność w naszych domach, a telewizory wyposażone w tę technologię stają się codziennością. Samsung, lider innowacji na rynku RTV, wprowadza technologię Vision AI, która zmienia sposób, w jaki korzystamy z telewizorów. Polacy okazali się wyjątkowo otwarci na nowe technologie, a AI w telewizorach zyskuje w naszym kraju ogromne uznanie.

Z najnowszych badań wynika, że aż 54% Polaków ma pozytywne nastawienie do sztucznej inteligencji, co stanowi wynik wyższy niż średnia europejska (45%). Co więcej, aż 64% konsumentów w Polsce uważa AI w telewizorach za pożądane, co stawia nasz kraj w ścisłej czołówce, zaraz po Rumunii (72%). Polacy nie tylko doceniają nowoczesne technologie, ale także dostrzegają ich korzyści – 42% badanych uważa, że AI ma pozytywny wpływ na ich życie osobiste, a 40% dostrzega jej korzyści społeczne.

Samsung Vision AI – najnowsza innowacja na rynku telewizorów

Samsung wprowadza na rynek technologię Vision AI, która redefiniuje doświadczenie domowej rozrywki. Dzięki wykorzystaniu głębokich sieci konwolucyjnych oraz algorytmów uczenia maszynowego, telewizory Samsung są w stanie dostosować obraz i dźwięk do indywidualnych preferencji użytkowników. Telewizory uczą się na podstawie zachowań widza – analizują, jakie treści są najczęściej oglądane i jakie ustawienia obrazu są wybierane. Dzięki tym danym, telewizory automatycznie dostosowują się, aby zapewnić jeszcze lepsze wrażenia wizualne i audio.

AI na pierwszym planie: personalizacja obrazu i dźwięku

Wśród najchętniej ocenianych funkcji AI przez polskich użytkowników znajdują się te związane z obrazem i dźwiękiem. „Dźwięk inteligentnie dopasowany do treści” oraz „Wzmacniacz głosu zasilany przez AI” to funkcje, które zyskały uznanie 79% respondentów. Telewizory Samsung potrafią również dostosować obraz do rodzaju oglądanej treści – np. automatycznie wyostrzając obraz piłki nożnej w czasie meczu. Nowe modele z procesorem NQ8 AI Gen3 zapewniają także upscaling materiału wideo do rozdzielczości 8K, co daje niespotykaną jakość obrazu, niezależnie od oryginalnej rozdzielczości.

400 000 inteligentnych telewizorów w polskich domach

Od 2020 roku Polacy kupili już ponad 400 000 telewizorów Samsung z funkcjami AI. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się modele wyposażone w najnowsze procesory z sieciami neuronowymi, które pojawiły się na rynku w 2023 roku. To świadczy o tym, jak ważne dla polskich konsumentów są zaawansowane technologicznie telewizory, które oferują wyjątkową jakość obrazu, dźwięku i personalizacji.

Nowa era domowej rozrywki z Vision AI

Samsung Vision AI to technologiczne przełamanie w świecie domowej rozrywki. Oprócz personalizacji obrazu i dźwięku, telewizor może zamienić się w artystyczną tapetę, tworząc wizualizacje dopasowane do gustu użytkownika. Co więcej, dzięki funkcji Dźwięk Podążający za Obiektem Pro, dźwięk jest precyzyjnie dopasowany do akcji na ekranie, zapewniając jeszcze bardziej wciągające wrażenia.

Dzięki integracji z platformą SmartThings, telewizory Samsung stają się także centrum zarządzania domem. Użytkownicy mogą śledzić warunki w mieszkaniu, otrzymywać powiadomienia o zdarzeniach czy alerty bezpieczeństwa, nawet gdy są poza domem.

Polacy coraz częściej wybierają inteligentne telewizory Samsung, które stają się nie tylko urządzeniami do oglądania, ale także inteligentnymi towarzyszami w codziennym życiu.