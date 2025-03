Roborock prezentuje nowe technologie sprzątania – premiera serii Saros, F25 i Qrevo

13 marca 2025 roku w Warszawie odbyło się wyjątkowe wydarzenie marki Roborock, podczas którego zaprezentowano najnowsze innowacje w dziedzinie inteligentnego sprzątania. Wśród premierowych produktów znalazły się flagowe roboty sprzątające z serii Saros, nowoczesne odkurzacze pionowe F25 i F25 Combo, a także rozszerzona gama modeli Qrevo, w tym Qrevo Curv 5A1 i Qrevo Edge.

Największą uwagę uczestników przyciągnęła premiera robota sprzątającego Saros 10R. Model ten, wyposażony w technologie StarSight 2.0, VertiBeam oraz podwójne mopy obrotowe, zapewnia wyjątkową skuteczność i precyzję czyszczenia. Jego młodszy brat, Saros 10, wykorzystuje system RetractSense, moc ssania 22 000 Pa oraz technologię VibraRise 4.0, umożliwiając skuteczne mopowanie i odkurzanie nawet najtrudniejszych powierzchni.

Podczas wydarzenia zapowiedziano również Saros Z70 – pierwszego robota sprzątającego z mechanicznym ramieniem OmniGrip, które umożliwia podnoszenie drobnych przedmiotów i odkładanie ich na właściwe miejsce.

Seria F25 to pięć modeli odkurzaczy pionowych, które łączą wysoką moc ssania (do 20 000 Pa) z systemem automatycznego mycia podłóg. Odkurzacze eliminują 99,9% bakterii i posiadają funkcję automatycznego dozowania detergentu, dostosowując intensywność czyszczenia do poziomu zabrudzeń.

Modele F25 Combo oferują modułową konstrukcję 5 w 1, co pozwala na szybkie przełączanie między różnymi trybami sprzątania – od podłóg, przez tapicerowane powierzchnie, po trudno dostępne miejsca.

Roborock rozszerzył swoją ofertę modeli Qrevo, prezentując Qrevo Curv 5A1 oraz zapowiadając Qrevo Edge. Qrevo Curv 5A1 jest minimalistycznym wariantem dotychczasowego modelu Qrevo Curv, natomiast Qrevo Edge wyróżnia się klasycznym, prostokątnym designem stacji dokującej.

Dostępność i ceny