Premierowe roboty sprzątające Roborock – więcej czasu dla siebie

W dzisiejszym świecie, gdzie tempo życia rośnie z dnia na dzień, coraz trudniej znaleźć czas na odpoczynek i poświęcenie się własnym pasjom. Nowe modele robotów sprzątających Roborock – Qrevo 5AE, QR 798, Q7 TF oraz Q7 TF+ – to odpowiedź na rosnące wymagania współczesnych użytkowników, którzy pragną zyskać więcej wolnego czasu, eliminując konieczność angażowania się w codzienne obowiązki, takie jak sprzątanie.

„W świecie, gdzie każda minuta jest na wagę złota, zaawansowane technologie, które pozwalają zaoszczędzić czas, stają się nieocenioną wartością. Dlatego w Roborock stawiamy na innowacyjne rozwiązania, które sprawiają, że sprzątanie staje się absolutnie bezobsługowe” – mówi Luiza Jakubowska, PR Manager Roborock.

Roborock Qrevo 5AE i QR 798 – samodzielność na najwyższym poziomie

Nowe roboty sprzątające Roborock to prawdziwa rewolucja w zakresie komfortu sprzątania. Modele Qrevo 5AE i QR 798 zostały wyposażone w wielofunkcyjną, samoczyszczącą się stację dokującą, która skutecznie dba o czystość mopów – w sposób przypominający pranie w pralce. Dodatkowo, mopy są podnoszone, co zapobiega przenoszeniu wilgoci z podłóg twardych na dywany, a w czasie spoczynku roboty utrzymują mopy w uniesionej pozycji, by zapewnić optymalną wentylację.

Qrevo 5AE wyróżnia się imponującą siłą ssania 12 000 Pa oraz systemem szczotek DuoDivide, który gwarantuje dokładne czyszczenie nawet najtrudniejszych zakamarków. Z kolei QR 798 osiąga siłę ssania na poziomie 10 000 Pa i wyposażony jest w główną szczotkę wykonaną w całości z gumy, co ułatwia czyszczenie wałka i skuteczne zasysanie włosów do pojemnika na brud.

Obydwa modele oferują zaawansowane technologie mapowania i nawigacji oparte na LiDAR PreciSense, które skanują przestrzeń w 360° i tworzą szczegółowe mapy w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, system reaktywnego omijania przeszkód Reactive Tech pozwala na precyzyjne unikanie przeszkód podczas sprzątania.

Roborock Q7 TF – zaawansowane funkcje sprzątania

Modele Roborock Q7 TF i Q7 TF+ łączą wysoką moc ssania (10 000 Pa dla Q7 TF i 8 000 Pa dla Q7 TF+) z efektywnym mopowaniem oraz zaawansowaną nawigacją LDS. Dzięki innowacyjnej szczotce głównej w kształcie litery „V” oraz systemowi JawScrapers, roboty skutecznie zbierają zabrudzenia, jednocześnie zapobiegając plątaniu się włosów.

Q7 TF doskonale radzi sobie z kurzem, sierścią czy drobnymi zanieczyszczeniami na różnych powierzchniach, w tym dywanach, a pojemnik na kurz o pojemności 400 ml zapewnia długotrwałą pracę bez konieczności ręcznego opróżniania – aż do siedmiu tygodni.

Modele te oferują trzy tryby mopowania, które można dostosować do stopnia zabrudzeń, a w razie potrzeby moduł mopujący można łatwo zdjąć, co zwiększa wygodę użytkowania. Dzięki technologii LiDAR roboty zapamiętują układ kilku pięter i rozpoznają potencjalnie niebezpieczne strefy, takie jak schody czy progi.

Promocje

Na początek, Roborock oferuje atrakcyjne ceny promocyjne na swoje najnowsze modele. Do 4 maja 2025 r. można nabyć model Qrevo 5AE za 2 599 PLN (rabat 200 PLN, cena regularna 2 799 PLN) oraz QR 798 za 2 099 PLN (obniżka o 300 PLN, cena regularna 2 399 PLN). Modele Q7 TF i Q7 TF+ również są dostępne w promocyjnych cenach – Q7 TF za 649 PLN (rabat 100 PLN, cena regularna 749 PLN) oraz Q7 TF+ za 1 199 PLN (obniżka o 200 PLN, cena regularna 1 399 PLN).